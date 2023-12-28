宮崎駿吉祥物Poki四格漫畫賽，台灣泌尿科醫師「怪醫鳥博士」詹皓凱奪最大獎

（中央社）台灣泌尿科醫師詹皓凱擅長畫漫畫，在日本三鷹市舉辦的吉祥物Poki四格漫畫比賽榮獲最大獎。Poki是動漫大師宮崎駿2001年為紀念三鷹之森吉卜力美術館開館所設計的吉祥物。

筆名Dr.Bird、怪醫鳥博士的詹皓凱參加三鷹市所舉辦的第2屆Poki四格漫畫比賽，從參賽的525件作品中脫穎而出，在一般單元（另有青少年單元）以作品「下雨了」榮獲最優秀賞（最大獎）。本月17日在三鷹產業廣場舉行頒獎典禮。

詹皓凱的作品是描繪生活在三鷹森林的鳥Poki與小蟋蟀在一起時天空下起雨來，Poki發揮頂上功夫，將頭上毛髮撐起來像一把傘保護小蟋蟀不淋雨，作品凸顯Poki很有愛心的溫馨情境。

詹皓凱以日語致詞時表示，能榮獲最優秀賞這項殊榮，倍感光榮。首先他要對企畫這項比賽的三鷹市致謝，也要對設計富魅力吉祥物Poki的宮崎駿表達謝意。

他說：「我平時擔任泌尿科醫師，第一次畫漫畫是37年前就讀醫學院時。自己作夢也沒想過有一天當上泌尿科醫師，而且也會在日本的漫畫比賽中得獎。」

詹皓凱說，獲獎對他是一大鼓勵。他由衷感謝三鷹市及相關人士給予他機會。今後也會持續努力，希望畫出能帶給人們勇氣、笑容的漫畫。

他說，近年常聽到「台灣是日本的好友」一詞，台灣人真的很喜歡日本人，很多台灣人喜歡到日本旅行，他歡迎日本民眾如果有機會，造訪台灣。

Photo Credit: 中央社 台灣泌尿科醫師詹皓凱（右）17日出席在日本三鷹市舉辦的第二屆吉祥物Poki四格漫畫比賽頒獎典禮，三鷹市長河村孝（左）表示，期盼透過來自台灣的他得獎，可以提升Poki和三鷹市的知名度。

吉祥物Poki被設定為生長在三鷹森林的鳥，名字是取自模擬小樹枝折斷時的聲音。去（2022）年第一屆Poki四格漫畫比賽參賽作品426件，今年有525件。

對於台灣的醫師榮獲最優秀賞，三鷹市長河村孝對《中央社》表示，倍感高興，很希望有更多包括台灣的外國人士能參賽，提升Poki的知名度。

河村致詞時表示，希望透過吉卜力導演宮崎駿所設計的Poki四格漫畫，賦予這個吉祥物新的故事、推廣其魅力。

河村說，看了現場所展示的得獎（最優秀獎、優秀獎、入選、佳作）作品，覺得都很有意思，有些作品讓人看了會心一笑。

他說，約20年前宮崎駿設計Poki時，他不曉得Poki是否會受歡迎，因為不同於有的吉祥物很普及，能以填充玩具型態走動，起初他不清楚Poki的表情是在哭或是在笑，因此如何讓市民接受Poki，讓他頗費思量。結果，透過比賽看到許多畫Poki的作品，幫他解決了這個難題。

河村還說：「Poki算是成功的案例，透過這次比賽，讓大家得知原來Poki有這樣的表情、有這樣的故事。漫畫家的想像賦予Poki豐富的表情，彷彿翱翔在天空一樣，顯得生動活潑。」

本屆Poki四格漫畫比賽7月15日至9月30日間受理報名，評審有落語家暨故鄉三鷹應援團的林家木久藏、漫畫家現代洋子、三鷹之森吉卜力美術館宣傳暨學藝總監、三鷹市體育暨文化部長。最優秀賞作品僅一件，得獎者獲獎金3萬日圓（約新台幣6500元）。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航