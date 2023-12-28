宮崎駿吉祥物Poki四格漫畫賽，台灣泌尿科醫師「怪醫鳥博士」詹皓凱奪最大獎
我們想讓你知道的是
吉祥物Poki被設定為生長在三鷹森林的鳥，名字是取自模擬小樹枝折斷時的聲音。去（2022）年第一屆Poki四格漫畫比賽參賽作品426件，今年有525件。對於台灣的醫師榮獲最優秀賞，三鷹市長河村孝對《中央社》表示，倍感高興，很希望有更多包括台灣的外國人士能參賽，提升Poki的知名度。
（中央社）台灣泌尿科醫師詹皓凱擅長畫漫畫，在日本三鷹市舉辦的吉祥物Poki四格漫畫比賽榮獲最大獎。Poki是動漫大師宮崎駿2001年為紀念三鷹之森吉卜力美術館開館所設計的吉祥物。
筆名Dr.Bird、怪醫鳥博士的詹皓凱參加三鷹市所舉辦的第2屆Poki四格漫畫比賽，從參賽的525件作品中脫穎而出，在一般單元（另有青少年單元）以作品「下雨了」榮獲最優秀賞（最大獎）。本月17日在三鷹產業廣場舉行頒獎典禮。
詹皓凱的作品是描繪生活在三鷹森林的鳥Poki與小蟋蟀在一起時天空下起雨來，Poki發揮頂上功夫，將頭上毛髮撐起來像一把傘保護小蟋蟀不淋雨，作品凸顯Poki很有愛心的溫馨情境。
詹皓凱以日語致詞時表示，能榮獲最優秀賞這項殊榮，倍感光榮。首先他要對企畫這項比賽的三鷹市致謝，也要對設計富魅力吉祥物Poki的宮崎駿表達謝意。
他說：「我平時擔任泌尿科醫師，第一次畫漫畫是37年前就讀醫學院時。自己作夢也沒想過有一天當上泌尿科醫師，而且也會在日本的漫畫比賽中得獎。」
詹皓凱說，獲獎對他是一大鼓勵。他由衷感謝三鷹市及相關人士給予他機會。今後也會持續努力，希望畫出能帶給人們勇氣、笑容的漫畫。
他說，近年常聽到「台灣是日本的好友」一詞，台灣人真的很喜歡日本人，很多台灣人喜歡到日本旅行，他歡迎日本民眾如果有機會，造訪台灣。
吉祥物Poki被設定為生長在三鷹森林的鳥，名字是取自模擬小樹枝折斷時的聲音。去（2022）年第一屆Poki四格漫畫比賽參賽作品426件，今年有525件。
對於台灣的醫師榮獲最優秀賞，三鷹市長河村孝對《中央社》表示，倍感高興，很希望有更多包括台灣的外國人士能參賽，提升Poki的知名度。
河村致詞時表示，希望透過吉卜力導演宮崎駿所設計的Poki四格漫畫，賦予這個吉祥物新的故事、推廣其魅力。
河村說，看了現場所展示的得獎（最優秀獎、優秀獎、入選、佳作）作品，覺得都很有意思，有些作品讓人看了會心一笑。
他說，約20年前宮崎駿設計Poki時，他不曉得Poki是否會受歡迎，因為不同於有的吉祥物很普及，能以填充玩具型態走動，起初他不清楚Poki的表情是在哭或是在笑，因此如何讓市民接受Poki，讓他頗費思量。結果，透過比賽看到許多畫Poki的作品，幫他解決了這個難題。
河村還說：「Poki算是成功的案例，透過這次比賽，讓大家得知原來Poki有這樣的表情、有這樣的故事。漫畫家的想像賦予Poki豐富的表情，彷彿翱翔在天空一樣，顯得生動活潑。」
本屆Poki四格漫畫比賽7月15日至9月30日間受理報名，評審有落語家暨故鄉三鷹應援團的林家木久藏、漫畫家現代洋子、三鷹之森吉卜力美術館宣傳暨學藝總監、三鷹市體育暨文化部長。最優秀賞作品僅一件，得獎者獲獎金3萬日圓（約新台幣6500元）。
新聞來源
延伸閱讀
- 《蒼鷺與少年》上映前夕回顧宮﨑駿動畫：身為超級軍事迷卻反戰，為何作品多以未成年孩子為主角？
- 日本愛知縣「吉卜力公園」正式開園，動畫大師宮崎駿手繪「龍貓」祝賀
- 若沒有鈴木敏夫圓融的手腕、德間康快的慧眼識英雄，就絕對沒有今天的吉卜力
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。