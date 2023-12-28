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2023/12/28,
拉美

英國軍艦派往蓋亞那參加聯合軍演，國際憂委內瑞拉藉機入侵鄰國

英國軍艦派往蓋亞那參加聯合軍演，國際憂委內瑞拉藉機入侵鄰國
Photo Credit: GettyImages

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自19世紀末以來，埃塞奎博一直由蓋亞那治理，面積超過15.9萬平方公里，占蓋亞那總領土的75％以上。2015年美國石化業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）在埃塞奎博發現石油，估計石油儲量為110億桶後，委內瑞拉再次聲稱擁有該領土的主權。

（中央社）英國為表示外交和軍事支援，24日宣布派遣皇家海軍巡邏艦「特倫特號」（HMS Trent）赴蓋亞那，在耶誕節後參加聯合演習，引發國際擔憂委內瑞拉可能藉此理由入侵蓋亞那。

蓋亞那是前英國殖民地，改制共和後仍是大英國協成員，是南美洲唯一的英語國家。近期因委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）主張吞併占蓋亞那70％領土、石油蘊藏量豐富的埃塞奎博（Essequibo）地區，導致兩國關係緊張升級。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）27日報導，「特倫特號」長約90公尺，最高航速為25節，最大航程5500海里，可搭載兩艘充氣快艇，艦上最多可搭載50名士兵，12月初被派往加勒比海執行打擊販毒分子任務；在馬杜洛威脅吞併埃塞奎博後，被派遣到蓋亞那。

英國政府此舉引發國際擔憂，委內瑞拉可能藉此理由入侵蓋亞那，引發自1982年福克蘭群島衝突以來南美國家之間的第一次戰爭。

委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）24日在X平台（前身為Twitter，推特）發文質問：「英國派一艘軍艦在待劃定的水域是要怎樣？之前說好睦鄰友好與和平共處的承諾，以及在任何情況下都不會相互威脅和使用武力的協定，有被置於何地？」

委內瑞拉表示，「將對這些危害加勒比和美洲和平與穩定的挑釁行為保持警惕」。

馬杜洛和蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）14日在加勒比海國家聖文森及格瑞那丁舉行會議後，雙方同意繼續對話，和平解決埃塞奎博領土爭端。

兩國領袖同意，「委內瑞拉和蓋亞那在任何情況下，包括因兩國之間存在的任何爭端引起的問題，都不會直接或間接相互威脅和使用武力」。

自19世紀末以來，埃塞奎博一直由蓋亞那治理，面積超過15.9萬平方公里，占蓋亞那總領土的75％以上。2015年美國石化業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）在埃塞奎博發現石油，估計石油儲量為110億桶後，委內瑞拉再次聲稱擁有該領土的主權。

蓋亞那是近年來經濟成長最快的南美國家，而委內瑞拉從10年前就陷入經濟衰退。

委內瑞拉3日舉行公投，95％選民支持將埃塞奎博納入委內瑞拉版圖，這個結果加劇當地的緊張局勢，並引發對當地發生武裝衝突風險的擔憂。

在蓋、委兩國14日就此議題首度會談前夕，阿里接受英國廣播公司巴西新聞網專訪說，「委內瑞拉總統馬杜洛試圖向蓋亞那人民灌輸恐懼，我們將採取一切必要措施確保蓋亞那的主權和領土完整，包括允許在蓋亞那建立美國基地」。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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