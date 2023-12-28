英國軍艦派往蓋亞那參加聯合軍演，國際憂委內瑞拉藉機入侵鄰國
我們想讓你知道的是
自19世紀末以來，埃塞奎博一直由蓋亞那治理，面積超過15.9萬平方公里，占蓋亞那總領土的75％以上。2015年美國石化業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）在埃塞奎博發現石油，估計石油儲量為110億桶後，委內瑞拉再次聲稱擁有該領土的主權。
（中央社）英國為表示外交和軍事支援，24日宣布派遣皇家海軍巡邏艦「特倫特號」（HMS Trent）赴蓋亞那，在耶誕節後參加聯合演習，引發國際擔憂委內瑞拉可能藉此理由入侵蓋亞那。
蓋亞那是前英國殖民地，改制共和後仍是大英國協成員，是南美洲唯一的英語國家。近期因委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）主張吞併占蓋亞那70％領土、石油蘊藏量豐富的埃塞奎博（Essequibo）地區，導致兩國關係緊張升級。
英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）27日報導，「特倫特號」長約90公尺，最高航速為25節，最大航程5500海里，可搭載兩艘充氣快艇，艦上最多可搭載50名士兵，12月初被派往加勒比海執行打擊販毒分子任務；在馬杜洛威脅吞併埃塞奎博後，被派遣到蓋亞那。
英國政府此舉引發國際擔憂，委內瑞拉可能藉此理由入侵蓋亞那，引發自1982年福克蘭群島衝突以來南美國家之間的第一次戰爭。
委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）24日在X平台（前身為Twitter，推特）發文質問：「英國派一艘軍艦在待劃定的水域是要怎樣？之前說好睦鄰友好與和平共處的承諾，以及在任何情況下都不會相互威脅和使用武力的協定，有被置於何地？」
委內瑞拉表示，「將對這些危害加勒比和美洲和平與穩定的挑釁行為保持警惕」。
馬杜洛和蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）14日在加勒比海國家聖文森及格瑞那丁舉行會議後，雙方同意繼續對話，和平解決埃塞奎博領土爭端。
兩國領袖同意，「委內瑞拉和蓋亞那在任何情況下，包括因兩國之間存在的任何爭端引起的問題，都不會直接或間接相互威脅和使用武力」。
自19世紀末以來，埃塞奎博一直由蓋亞那治理，面積超過15.9萬平方公里，占蓋亞那總領土的75％以上。2015年美國石化業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）在埃塞奎博發現石油，估計石油儲量為110億桶後，委內瑞拉再次聲稱擁有該領土的主權。
蓋亞那是近年來經濟成長最快的南美國家，而委內瑞拉從10年前就陷入經濟衰退。
委內瑞拉3日舉行公投，95％選民支持將埃塞奎博納入委內瑞拉版圖，這個結果加劇當地的緊張局勢，並引發對當地發生武裝衝突風險的擔憂。
在蓋、委兩國14日就此議題首度會談前夕，阿里接受英國廣播公司巴西新聞網專訪說，「委內瑞拉總統馬杜洛試圖向蓋亞那人民灌輸恐懼，我們將採取一切必要措施確保蓋亞那的主權和領土完整，包括允許在蓋亞那建立美國基地」。
新聞來源
延伸閱讀
- 委內瑞拉與蓋亞那14日會談埃塞奎博領土爭議，蓋國總統：不排除允許美國建立基地保衛領土
- 委內瑞拉欲併鄰國蓋亞那四分之三國土：委國算盤為何？危機會升級嗎？爭端一次看
- 15萬士兵 vs. 1940年代迫擊炮：委內瑞拉與蓋亞那領土之爭，凸顯兩國軍力懸殊
- 蓋亞那境內埃塞奎博區富藏石油，委內瑞拉公投95％選民贊同主權聲索，國際法院呼籲勿改變現狀
- 【國際大風吹】你家七成地是我的！委內瑞拉公投通過準備奪回鄰國蓋亞那領土？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
我們想讓你知道的是
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。