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2023/12/28,
中東

埃及美元嚴重短缺黑市猖獗，央行推新規嚴控現金流防貿易洗錢

埃及美元嚴重短缺黑市猖獗，央行推新規嚴控現金流防貿易洗錢
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

埃及國家銀行副總裁阿布福托（Yehya Aboul Fotouh）在7月央行推出寬鬆政策時曾表示，儘管海灣國家當時經濟發展蓬勃，對埃及的美元匯款卻在下降，這表明許多在海外工作的埃及人，並非透過銀行體系，而是透過非正規管道將美元匯回國。海外埃及人的工作匯款是埃及外匯三大來源之一，其他兩項來源為國內觀光旅遊業和蘇伊士運河船隻過境通行費。

（中央社）埃及這兩年美元嚴重短缺，當地銀行購買美元條件嚴苛，導致黑市匯兌交易異常熱絡。埃及中央銀行為加強監控國內現金流，日前推出新政策，防止為規避外匯限制的貿易洗錢。

埃及中央銀行（CBE）24日發布通知，為反洗錢（AML）控制措施進行全面升級改革，以加強對現金流的監控。當地銀行將有6個月的時間實施新法規。

根據埃及媒體《企業》（Enterprise）網站報導，一名埃及政府消息人士告知，新規定的重點是監控客戶的金融和轉帳活動，特別是美元轉帳交易和信用卡存款，以確保遵守國際法。

消息人士說，目前美元存款來源受質疑時所採取的信用寬鬆政策，促使央行要對未來現金流提高監控標準的決定。

根據報導，監控重點將針對以下6種情況：

  1. 大額或頻繁的現金存款或提款，與客戶帳戶一般來往狀況不相稱。
  2. 在無明確目的情況下，不同對象將款項存入客戶帳戶。
  3. 在無需求的基礎下，進行大額或頻繁的外匯交易。
  4. 與邊境附近或高風險國家內的對象，進行大額或頻繁的轉帳。
  5. 款項存入帳戶後即刻提領。
  6. 與國外電子支付公司或處理加密貨幣的公司，進行大額或頻繁的轉帳。

為在這兩年來持續面對的外匯見底危機中吸引外匯，埃及中央銀行在今年7月對美元來源實施寬鬆政策，銀行在接受美元的外幣存單時，不詢問資金來源。

埃及央行表示，此政策在當時僅是作為解決美元短缺危機的眾多緊急措施之一。現需要收緊對來源不明美元的控制。

據《企業》另一報導，埃及國家銀行（National Bank of Egypt，NBE）副總裁阿布福托（Yehya Aboul Fotouh）在7月央行推出寬鬆政策時曾表示，儘管海灣國家當時經濟發展蓬勃，對埃及的美元匯款卻在下降，這表明許多在海外工作的埃及人，並非透過銀行體系，而是透過非正規管道將美元匯回國。

海外埃及人的工作匯款是埃及外匯三大來源之一，其他兩項來源為國內觀光旅遊業和蘇伊士運河船隻過境通行費。

周邊的海灣國家一向大量僱用來自埃及的專業人員（例如醫師）和勞工。海灣6國包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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