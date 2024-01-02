日本北陸新幹線長達50年的交通建設計畫終將受阻？背後的政治角力真相為何？

文：東京裏物語

明年3月的敦賀延伸工程已經引起了高度的關注，但在此之後，關於全線開通至大阪的問題仍然存在許多問題。其中最受大家關注的是京都的問題。一個月前，沿線六個車站盛大舉辦新幹線的歡迎儀式。

自從政府決定進行整修以來已經半個世紀了，終於即將迎來敦賀開業。

日本第一條連接東京和大阪的東海道新幹線。北陸新幹線則貫穿日本海側，不只為了便利性，還被期待成為日本的主要動脈「東海道新幹線」在發生南海海溝地震等災害時的替代路線。

正式決定的「小浜・京都路線」與仍在醞釀的「米原路線」

新幹線建設事務所的負責人（1978年）說：

「目標已確定，我們希望能盡快確定開工，根據實施計劃和具體計劃進行工作。」

根據政府和執政黨的項目團隊計劃，敦賀以西的路段將通過福井縣小浜市附近，經過京都，然後經過京都府京田辺市，連接新大阪。這就是所謂的「小浜・京都路線」。

與此同時，在10月1日的加賀溫泉站的儀式中，加賀市市長宮元陸表示：

「互相扶持相幫助是很重要的。另外，『米原路線』也拜託了。」

加賀市長提到「米原路線」

像加賀市的宮元陸市長一樣，石川縣內也有許多人贊成改變路線，以實現早日全線開通，這條經過琵琶湖的路線，稱為米原路線。宮元陸加賀市長表示：

「大家也諷刺過現在的新幹線是『政治新幹線』，但政治畢竟是為了改變而存在的，所以一直在困難的事情上執著，再過20年30年還會有這樣的討論。但是講這些事也沒用，應該快點建立替代方案，補完功能，打破日本目前的停滯。」

曾經被提出作為路線候選的「米原路線」，為什麼定案後還有人持續支持這條路線呢？

「接下來就是小浜了」小浜市民的悲願

小浜車站前的車站通商店街。在鼎盛時期，有100家商店。然而，由於人口老化和繼承者不足，目前商店數量已經減少了一半。

岸野先生是經營著一家有150年歷史的和服店的第四代，他也擔任著這個商店街的理事長。回顧2016年當地的情況，他這樣說道：

「當時很高興啊！從以前就在國會內閣會議上決定了，雖然我們在地反應很支持，但一直拖延。既然已經在內閣會議上決定了，希望他們能按照原定計劃進行，這是我的真實想法。」

岸野先生邀請當地的小中學生，計劃在空置店面等地方進行百葉窗藝術的繪畫。

為了引起更多人的關注，每次舉辦活動都會在社交媒體上發布信息。他表示希望在大阪延伸之前，能夠恢復昔日的活力，並且朝著「吸引眼球的商店街」目標邁進。

對於沿線自治體（地方政府）的費用負擔和環境問題也存在隱憂。小浜至京都路線預計於2046年完工，建設費約2兆1000億日元將由稅金負擔。小浜市內對此充滿期待，另一方面京都府民則持保留態度。

京都府民的想法

「米原和敦賀相連，與京都毫無關係。如果考慮環境問題，情況可能會改變。」、「（建設費2兆日圓）在這個時代確實很嚴峻。」、「20年後我也年紀大了，可能不會用到吧。」、「多多少少會出現各種問題。目前似乎難以找到解決方法。」這就是京都府民口中所說的「各種問題」，這正是導致敦賀以西區段至今無法動工的背景。

「取消白紙撤回」京都地下縱貫所面臨的風險

日媒報導：

「為了北陸新幹線，作為通往大阪的其中一條路線，我們來到了京都府美山町。這裡的居民為了保護這美麗的風景，要求取消這項計劃。」

美山簷屋之里位於日本京都府南丹市。自江戶至明治時代建造的住宅至今仍保存完好，人們在此生活。

這片土地上廣袤的日本原始風景，與金澤東茶屋街一樣，被指定為國家重要的傳統建築保存區。

京都・美山・北村簷屋之里保存會代表理事中野善文表示：「（美山）位於福井縣、滋賀縣和京都府的交界地帶。這一帶，沒有什麼好處。退一百步來說，就算在這裡蓋車站好了，大家也不一定會用吧。」

小浜・京都路線預計將有80%的部分是隧道，擔任保存會理事長的中野先生對隧道工程可能帶來的影響感到危機。

中野善文理事長表示，由於大部分是地下隧道新幹線，將需要挖掘大量土壤。

根據估算，為了運輸剩餘土壤，每天約有150輛傾卸車將通過道路。中野先生也指出，在長達10年的工程中，「有害物質可能流入河川」。保存會透過市政府提出要求撤回小浜・京都路線的請願書。

中野善文理事長表示：

「（在小浜市內的）車站前已經有早期開工和大型招牌，看來小浜市民很期待新幹線通過。但考慮到通過這裡將帶來巨大的負面影響，雖然很抱歉，但我們還是不希望這裡被通過。」

此外，由於隧道工程，京都市內不可或缺的地下水可能會枯竭。大阪全線開通正面臨重重困難。在敦賀站西邊，除了通往車輛基地的鐵軌外，還可以看到另一條分叉的鐵軌。在各種思維交錯的情況下，這條鐵軌的終點，究竟會是什麼呢？

結語：公共建設是誰的公共？大眾運輸的大眾又是誰？

身為一個加賀市居民，我從東京搬來的時候就押寶新幹線會開加賀站，在車站附近買了房子，那之後就開始關心新幹線相關新聞。不過緣分很奇妙，報導中說的小浜市跟美山町在疫情這兩年內我都有接觸到。

首先是美山町的人。

我是因為場域營造課程最後一場合宿舉辦在京都，所以遇到反對新幹線組織的人。當時他花了很多時間，來跟我解釋為什麼他們反對新幹線通過，還說很多有名專家學者也在他們組織中。

雖然那個研修跟政治還有新幹線沒有任何關係，但是最後聊一聊我還是幫她簽了。

而在不久之後，我在東京那邊參加的不動產活用相關課程的人說提案競賽主辦方傳來通知，說我們的提案進決賽了，問我可不可以代替學校去發表，而會場就是小浜市。

最近一連串的議題，包括我寫的內容、讀書會的內容、實際上遇到的事，都在不斷考驗民主社會裡面議決跟協商的運作。

大眾運輸開通以後，以國家來說有了東京到大阪的備案，交通也更方便，但沿線居民跟環境通通都受影響，這又要算誰的？

對於那些居民來說，新幹線沒停就算了，還要一次施工十幾年，環境毀了、風景沒了。

講到決定車站之間的政治角力大概又是另一個故事，站在一個局外人（還好加賀已經蓋好）的立場，還真不能說什麼。

每次寫完這類文章，其實也不是想主張我自己的想法，而是想告訴大家世界上很多議題絕對不是非黑即白，每個立場背後都有千千萬萬個不同的正義存在，多看看多想想，每件事都需要大家多討論、多理解彼此的立場我們才能前進。

這當然不只是日本，台灣也是。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：日本北陸新幹線真正的目的！長達50年的交通建設計畫終將受阻？

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航