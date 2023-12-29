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2023/12/29,
中國

中國學者撰文「9.64億人月收入不到2000元」引發熱議，《第一財經》急下架

中國學者撰文「9.64億人月收入不到2000元」引發熱議，《第一財經》急下架
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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文章在發布一天後已被下架，目前在《第一財經》網站李迅雷的最新文章是於11月20日發布。已故前中國總理李克強曾於2020年的中外記者會表示，中國有6億人口月收入只有1000元左右，獲民眾讚揚敢說真話。

（中央社）中國經濟學者李迅雷25日在陸媒《第一財經》發表文章表示，中國約有9.64億人口月收入在人民幣2000元（約新台幣8600元）以下，引起網友熱議，但一天之後文章在《第一財經》被下架。

綜合陸媒《三聯新聞》、港媒《香港01》等報導，《第一財經》25日刊登中國首席經濟學家論壇副理事長李迅雷的文章〈上山容易下山難？從需求側看經濟〉，其中提到，從房地產需求層面看，中國居民人均GDP水平只有1994年日本人均水平的1/3，且日本吉尼系數一直維持在0.4以下的安全區間，更有利於消費。

至於中國，作為收入水平不高的發展中國家，中國面臨未富先老的壓力，故未來購房可能存在有效需求不足的問題。

文章又表示，作為14億人口的大國，中國的收入分配問題最難應對。李迅雷曾做過統計，凡是人口規模超過1億的國家，大部分吉尼系數都在0.4以上，說明人口規模越大，收入分配的差距也相應擴大。

文章進一步引述用北京師範大學中國收入分配研究院2021年發表的調查數據指出，中國月收入2000元以下的人口約為9.64億。

文章表示，中共中央經濟工作會議提出目前面臨的困難主要是「有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱」，李迅雷認為這些困難中的核心困難是有效需求不足。

有效需求不足既包括消費的有效需求不足，也包括投資的有效需求不足。投資有效需求不足的原因又與產能過剩、投資回報率低有關，所以關鍵還是要擴大消費需求，而不是擴大供給；而擴大消費需求的路徑則正如中共中央經濟工作會議所說就是增加城鄉居民收入。

這篇報導引起中國網友熱議，有社群平台博主質疑數據的真實性，指中國15至59歲人口即使全部當作適齡就業人口都只有8.9億人，收入低於2000元以下的人口不可能超過9.64億人。

不過，也有博主認為文章反映中國一般民眾的真實生活。

上述文章在發布一天後已被下架，目前在《第一財經》網站李迅雷的最新文章是於11月20日發布。

中國國安部微信公眾號15日上午發布「國家安全機關堅決築牢經濟安全屏障」一文，強調經濟安全是國安的重要組成部分，揚言打擊懲治經濟安全領域危害國安的違法犯罪活動，同時把唱衰經濟提升為國安問題。

已故前中國總理李克強曾於2020年的中外記者會表示，中國有6億人口月收入只有1000元左右，獲民眾讚揚敢說真話。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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