中國學者撰文「9.64億人月收入不到2000元」引發熱議，《第一財經》急下架
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文章在發布一天後已被下架，目前在《第一財經》網站李迅雷的最新文章是於11月20日發布。已故前中國總理李克強曾於2020年的中外記者會表示，中國有6億人口月收入只有1000元左右，獲民眾讚揚敢說真話。
（中央社）中國經濟學者李迅雷25日在陸媒《第一財經》發表文章表示，中國約有9.64億人口月收入在人民幣2000元（約新台幣8600元）以下，引起網友熱議，但一天之後文章在《第一財經》被下架。
綜合陸媒《三聯新聞》、港媒《香港01》等報導，《第一財經》25日刊登中國首席經濟學家論壇副理事長李迅雷的文章〈上山容易下山難？從需求側看經濟〉，其中提到，從房地產需求層面看，中國居民人均GDP水平只有1994年日本人均水平的1/3，且日本吉尼系數一直維持在0.4以下的安全區間，更有利於消費。
至於中國，作為收入水平不高的發展中國家，中國面臨未富先老的壓力，故未來購房可能存在有效需求不足的問題。
文章又表示，作為14億人口的大國，中國的收入分配問題最難應對。李迅雷曾做過統計，凡是人口規模超過1億的國家，大部分吉尼系數都在0.4以上，說明人口規模越大，收入分配的差距也相應擴大。
文章進一步引述用北京師範大學中國收入分配研究院2021年發表的調查數據指出，中國月收入2000元以下的人口約為9.64億。
文章表示，中共中央經濟工作會議提出目前面臨的困難主要是「有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱」，李迅雷認為這些困難中的核心困難是有效需求不足。
有效需求不足既包括消費的有效需求不足，也包括投資的有效需求不足。投資有效需求不足的原因又與產能過剩、投資回報率低有關，所以關鍵還是要擴大消費需求，而不是擴大供給；而擴大消費需求的路徑則正如中共中央經濟工作會議所說就是增加城鄉居民收入。
這篇報導引起中國網友熱議，有社群平台博主質疑數據的真實性，指中國15至59歲人口即使全部當作適齡就業人口都只有8.9億人，收入低於2000元以下的人口不可能超過9.64億人。
不過，也有博主認為文章反映中國一般民眾的真實生活。
上述文章在發布一天後已被下架，目前在《第一財經》網站李迅雷的最新文章是於11月20日發布。
中國國安部微信公眾號15日上午發布「國家安全機關堅決築牢經濟安全屏障」一文，強調經濟安全是國安的重要組成部分，揚言打擊懲治經濟安全領域危害國安的違法犯罪活動，同時把唱衰經濟提升為國安問題。
已故前中國總理李克強曾於2020年的中外記者會表示，中國有6億人口月收入只有1000元左右，獲民眾讚揚敢說真話。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。