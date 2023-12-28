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2023/12/28,
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戴克辛家族全數回歸？泰國法院宣判前總理盈拉無罪，盈拉或2024結束流亡歸國

戴克辛家族全數回歸？泰國法院宣判前總理盈拉無罪，盈拉或2024結束流亡歸國
泰國前任總理盈拉。Photo Credit:GettyImages

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泰國法院宣判流亡的總理盈拉涉及的一項瀆職案無罪，引起她將隨哥哥的腳步返回泰國的猜測。戴克辛歸國後隨即獲得皇家赦免，原本八年的刑期減為一年。法律專家指出，盈拉若想獲得皇家赦免便需要向當局自首。反對派人士則稱，盈拉歸國後若獲得特權，執政黨為泰黨如同「政治自殺」。

綜合《曼谷郵報》、《民族報》報導，外界推測在外流亡的泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）可能會跟隨哥哥戴克辛（Thaksin Chinnawat ）的腳步，在2024年返回泰國。

本週二（26日），法官宣判盈拉在任內涉及的一場有爭議的人事調動無罪，推翻了憲法法院在2014年裁定盈拉濫用職權干涉政府官員的調動，當時法院也因此解除她的總理職務。

2011年，盈拉將塔雲（Thawil Pliensri）從國家安全委員會（NSC）秘書長職務調任為總理顧問，隨後其親信標攀 （Priewphan Damapong，戴克辛前妻的兄弟）成為國家安全委員會主席。

曼谷郵報》指出，本案已進行第三次庭審，而法院於週二裁定，盈拉無意造成損害，其為正常的的調動，並不犯有瀆職罪，法院也撤銷了於2022年11月盈拉未出庭受審而對她發出的逮捕令。

此外，前副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）於週一（25日）表示，盈拉可能有資格獲得王室赦免，因此有關盈拉準備返回泰國的猜測逐漸升溫。

支持戴克辛的反獨裁民主聯合陣線（UDD）前主席賈圖蓬（Jatuporn）表示，鑒於戴克辛自8月22日返回泰國的表現，盈拉的前景似乎變得更加清晰。

戴克辛於返回泰國後不久就獲得了皇家赦免，涉及濫用權力、未規避利益衝突等三起案件的八年刑期減為一年。

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Photo Credit: 中央社
泰國流亡前總理戴克辛（中著藍色西裝者）於8月22日早上返泰，著白色套裝者為其女兒貝東丹。

「根據戴克辛案件的做法，盈拉的程序也是一樣的，所以我相信我們會在2024年後看到她的回歸。」賈圖蓬說。

當戴克辛於6月宣布回國時，56歲的盈拉在接受採訪時表達了她想回國的願望，並說：「但這取決於命運，今天我必須忍受它、等待時機。」

曾幫助起草多部憲法的法律專家維薩努補充說，要獲得皇家赦免，盈拉必須向泰國當局自首。

盈拉自2017年逃離泰國，隨後因「大米瀆職案」被判5年刑期，因此歸國後盈拉也有直接遭逮捕的風險，此外，盈拉也被指控在2013年一場公關活動中非法撥款及貪汙，該案目前仍在法院審理中。

盈拉則否認所有指控，並稱這些指控是出於帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的政治動機。帕拉育在2014年發動軍事政變，推翻盈拉政府。

致力於戴克辛案件透明度的組織「泰國學生人民改革網絡」（The Network of Students and People for Reform ofThailand）表示，盈拉隨時可以回家，但她必須尊重司法制度，該組織指出，戴克辛只在監獄裡待了13個小時，就被轉移到醫院。

組織領導人比集（Pichit Chaimongkol）稱，如果盈拉回國後獲得特權待遇，就會火上澆油、引起民眾怒火，而賽塔（Settha Thawisin）政府的任期也將是短暫的。比集補充，現在由戴克辛的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）領導的執政黨為泰黨（Phak Phuea Thai）如果允許這種特權，那就等於「政治自殺」。

新聞來源

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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