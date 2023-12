戴克辛家族全數回歸？泰國法院宣判前總理盈拉無罪，盈拉或2024結束流亡歸國

綜合《曼谷郵報》、《民族報》報導,外界推測在外流亡的泰國前總理盈拉(Yingluck Shinawatra)可能會跟隨哥哥戴克辛(Thaksin Chinnawat )的腳步,在2024年返回泰國。

本週二(26日),法官宣判盈拉在任內涉及的一場有爭議的人事調動無罪,推翻了憲法法院在2014年裁定盈拉濫用職權干涉政府官員的調動,當時法院也因此解除她的總理職務。

2011年,盈拉將塔雲(Thawil Pliensri)從國家安全委員會(NSC)秘書長職務調任為總理顧問,隨後其親信標攀 (Priewphan Damapong,戴克辛前妻的兄弟)成為國家安全委員會主席。

《曼谷郵報》指出,本案已進行第三次庭審,而法院於週二裁定,盈拉無意造成損害,其為正常的的調動,並不犯有瀆職罪,法院也撤銷了於2022年11月盈拉未出庭受審而對她發出的逮捕令。

此外,前副總理威薩努(Wissanu Krea-ngam)於週一(25日)表示,盈拉可能有資格獲得王室赦免,因此有關盈拉準備返回泰國的猜測逐漸升溫。

支持戴克辛的反獨裁民主聯合陣線(UDD)前主席賈圖蓬(Jatuporn)表示,鑒於戴克辛自8月22日返回泰國的表現,盈拉的前景似乎變得更加清晰。

戴克辛於返回泰國後不久就獲得了皇家赦免,涉及濫用權力、未規避利益衝突等三起案件的八年刑期減為一年。

Photo Credit: 中央社 泰國流亡前總理戴克辛(中著藍色西裝者)於8月22日早上返泰,著白色套裝者為其女兒貝東丹。

「根據戴克辛案件的做法,盈拉的程序也是一樣的,所以我相信我們會在2024年後看到她的回歸。」賈圖蓬說。

當戴克辛於6月宣布回國時,56歲的盈拉在接受採訪時表達了她想回國的願望,並說:「但這取決於命運,今天我必須忍受它、等待時機。」

曾幫助起草多部憲法的法律專家維薩努補充說,要獲得皇家赦免,盈拉必須向泰國當局自首。

盈拉自2017年逃離泰國,隨後因「大米瀆職案」被判5年刑期,因此歸國後盈拉也有直接遭逮捕的風險,此外,盈拉也被指控在2013年一場公關活動中非法撥款及貪汙,該案目前仍在法院審理中。

盈拉則否認所有指控,並稱這些指控是出於帕拉育(Prayut Chan-o-cha)的政治動機。帕拉育在2014年發動軍事政變,推翻盈拉政府。

致力於戴克辛案件透明度的組織「泰國學生人民改革網絡」(The Network of Students and People for Reform ofThailand)表示,盈拉隨時可以回家,但她必須尊重司法制度,該組織指出,戴克辛只在監獄裡待了13個小時,就被轉移到醫院。

組織領導人比集(Pichit Chaimongkol)稱,如果盈拉回國後獲得特權待遇,就會火上澆油、引起民眾怒火,而賽塔(Settha Thawisin)政府的任期也將是短暫的。比集補充,現在由戴克辛的女兒貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)領導的執政黨為泰黨(Phak Phuea Thai)如果允許這種特權,那就等於「政治自殺」。

責任編輯:歐穎慈

核稿編輯:杜晉軒