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2023/12/30,
交通

2024跨年元旦交通資訊：雙鐵加開班次疏運旅客，雙北、台中、高雄捷運營運時間一次看

2024跨年元旦交通資訊：雙鐵加開班次疏運旅客，雙北、台中、高雄捷運營運時間一次看
圖為台中捷運綠線。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2024年台中有2場跨年活動，分別為台中市政府舉辦的「2024幸福龍來-台中跨年夜」晚會於中央公園登場，以及五月天「回到那一天」演唱會在洲際棒球場舉行。為了服務跨年旅客，台中捷運將延長營運時間至1月1日凌晨2點，並且在12月31日晚上22點後以6分鐘班距運行。台中捷運將於1月1日凌晨2點自端點站發末班車，並視活動散場狀況機動調整。

文：Zero圈圈

迎接2024年各縣市與知名景點都舉辦了跨年晚會，然而因跨年晚會持續舉辦至凌晨，若是搭乘大眾運輸前往會場可能會擔心該如何返家。而為了服務跨年晚會的人潮，台北捷運、新北捷運、台中捷運、高雄捷運都將延長營業時間，至於高鐵、台鐵也將加開班次並且加派人力疏導車站的旅客。

本篇介紹2024跨年夜與元旦台北捷運、新北捷運、台中捷運、高雄捷運與高雄輕軌、以及高鐵和台鐵的營業時間和加開班次資訊，至於詳細列車班表時間可以前往各官方網站查詢最新消息。

台北捷運42小時不收班、連續營業至1月1日24點

配合12月31日台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運依循往例，將連續42小時營運不收班，營運時間最晚至1月1日晚間24點。為加強疏運跨年活動人潮，台北捷運板南線、淡水信義線自31日下午19點起開始以最密班距行駛，部分列車也會視車站人潮狀況過站不停。建議旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

同時新北捷運也將配合旅客跨年活動需求，淡海輕軌、環狀線、安坑輕軌都將持續42小時營運服務。而因應今年新北市政府之「璀璨新北：1314就愛你」跨河煙火秀，淡海輕軌將加發列車，從平時3輛列車加密到同時11輛列車運行，班距也將視人潮狀況縮短為每班次間隔6分鐘，直到人潮疏散後再依現場情況調整。

2024台北捷運跨年營運時間：

2024新北捷運跨年營運時間：

  • 全線連續42小時不收班。
  • 自12月31日上午6點持續營運至1月1日晚上24點。
  • 傳送門
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Photo Credit: 台北捷運公司
台北跨年晚會可以遵循「2線進場、3線離場」措施，於進場時提早於國父紀念館站、信義安和站下車步行前往會場，於散場時前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101／世貿站候車人潮。

台中捷運跨年營運至凌晨2點、接駁車營運至凌晨1點30分

2024年台中有2場跨年活動，分別為台中市政府舉辦的「2024幸福龍來-台中跨年夜」晚會於中央公園登場，以及五月天「回到那一天」演唱會在洲際棒球場舉行。為了服務跨年旅客，台中捷運將延長營運時間至1月1日凌晨2點，並且在12月31日晚上22點後以6分鐘班距運行。台中捷運將於1月1日凌晨2點自端點站發末班車，並視活動散場狀況機動調整。

另外，旅客可以多加利用接駁車往返活動會場與台中捷運站點。參加中央公園跨年晚會者，可搭乘接駁車抵達捷運市政府站、松竹站，接駁車的返程營運時間為晚上20點至凌晨1點30分。至於參加五月天演唱會者，相關交通資訊可以追蹤官方網站

2024台中捷運跨年營運時間：

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Photo Credit: 台中捷運
2024跨年台中有2場跨年晚會，因地點鄰近的緣故可能會出現大量的車潮，建議多加利用大眾運輸工具前往會場。

高雄捷運跨年營業至凌晨2點、輕軌末班車1點30分發車

2024高雄跨年晚會在夢時代的時代大道舉行，活動會場周遭將實施交通管制且周邊不提供汽車停車位，建議搭乘大眾運輸工具前往。於2024跨年夜當天，高雄捷運將營業至1月1日凌晨2點，高雄輕軌營業至1月1日凌晨1點30分，另外需注意人潮熱區的2個輕軌站「C4凱旋中華站」、「C5夢時代站」將配合人流管制，當日17點後不提供服務。

2024高雄捷運跨年營運時間：

  • 高雄捷運末班車於1月1日凌晨2點發車。
  • 高雄輕軌末班車於1月1日凌晨1點30分發車。
  • 高雄輕軌站「C4凱旋中華站」、「C5夢時代站」當日17點後不提供服務。
  • 2024高雄跨年晚會3大亮點介紹
  • 傳送門
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Photo Credit: 高雄跨年晚會官方網站
2024高雄跨年晚會活動會場周遭將不提供停車場，建議搭乘大眾運輸工具前往。

2024高鐵、台鐵跨年班次時刻表查詢

2024元旦跨年夜高鐵、台鐵都將加開班次疏運旅客。其中，高鐵將於元旦假期疏運期間加開113班次列車，包括南下53班、北上60班，總計5天提供853班次列車的旅運服務。另外，於12月29日至1月2日高鐵也將於官方網站最新公告更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制，則會顯示紅燈或黃燈。

台鐵則是因應各地區2024跨年活動加開班次，北中南東區共計加開24列次凌晨列車以疏運散場旅客。即日起旅客可以前往台鐵局網站查詢列車資訊，並且透過台鐵局網站、台鐵e訂通、超商及電話語音預先訂票。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2024元旦跨年夜 台北、台中、高雄捷運營業與末班車時間、台鐵高鐵加開班次整理

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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