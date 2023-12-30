2024跨年元旦交通資訊：雙鐵加開班次疏運旅客，雙北、台中、高雄捷運營運時間一次看
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2024年台中有2場跨年活動，分別為台中市政府舉辦的「2024幸福龍來-台中跨年夜」晚會於中央公園登場，以及五月天「回到那一天」演唱會在洲際棒球場舉行。為了服務跨年旅客，台中捷運將延長營運時間至1月1日凌晨2點，並且在12月31日晚上22點後以6分鐘班距運行。台中捷運將於1月1日凌晨2點自端點站發末班車，並視活動散場狀況機動調整。
文：Zero圈圈
迎接2024年各縣市與知名景點都舉辦了跨年晚會，然而因跨年晚會持續舉辦至凌晨，若是搭乘大眾運輸前往會場可能會擔心該如何返家。而為了服務跨年晚會的人潮，台北捷運、新北捷運、台中捷運、高雄捷運都將延長營業時間，至於高鐵、台鐵也將加開班次並且加派人力疏導車站的旅客。
本篇介紹2024跨年夜與元旦台北捷運、新北捷運、台中捷運、高雄捷運與高雄輕軌、以及高鐵和台鐵的營業時間和加開班次資訊，至於詳細列車班表時間可以前往各官方網站查詢最新消息。
台北捷運42小時不收班、連續營業至1月1日24點
配合12月31日台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運依循往例，將連續42小時營運不收班，營運時間最晚至1月1日晚間24點。為加強疏運跨年活動人潮，台北捷運板南線、淡水信義線自31日下午19點起開始以最密班距行駛，部分列車也會視車站人潮狀況過站不停。建議旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。
同時新北捷運也將配合旅客跨年活動需求，淡海輕軌、環狀線、安坑輕軌都將持續42小時營運服務。而因應今年新北市政府之「璀璨新北：1314就愛你」跨河煙火秀，淡海輕軌將加發列車，從平時3輛列車加密到同時11輛列車運行，班距也將視人潮狀況縮短為每班次間隔6分鐘，直到人潮疏散後再依現場情況調整。
2024台北捷運跨年營運時間：
- 連續42小時不收班。
- 自12月31日上午6點持續營運至1月1日晚上24點。
- 貓空纜車延長營運至1月1日凌晨2點。
- 台北跨年晚會演出卡司、進退場管制整理
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2024新北捷運跨年營運時間：
- 全線連續42小時不收班。
- 自12月31日上午6點持續營運至1月1日晚上24點。
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台中捷運跨年營運至凌晨2點、接駁車營運至凌晨1點30分
2024年台中有2場跨年活動，分別為台中市政府舉辦的「2024幸福龍來-台中跨年夜」晚會於中央公園登場，以及五月天「回到那一天」演唱會在洲際棒球場舉行。為了服務跨年旅客，台中捷運將延長營運時間至1月1日凌晨2點，並且在12月31日晚上22點後以6分鐘班距運行。台中捷運將於1月1日凌晨2點自端點站發末班車，並視活動散場狀況機動調整。
另外，旅客可以多加利用接駁車往返活動會場與台中捷運站點。參加中央公園跨年晚會者，可搭乘接駁車抵達捷運市政府站、松竹站，接駁車的返程營運時間為晚上20點至凌晨1點30分。至於參加五月天演唱會者，相關交通資訊可以追蹤官方網站。
2024台中捷運跨年營運時間：
- 末班車凌晨2點發車。
- 晚上22點後每班次間距6分鐘。
- 中央公園往捷運站接駁車營運至凌晨1點30分。
- 2024台中跨年晚會3大亮點介紹
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高雄捷運跨年營業至凌晨2點、輕軌末班車1點30分發車
2024高雄跨年晚會在夢時代的時代大道舉行，活動會場周遭將實施交通管制且周邊不提供汽車停車位，建議搭乘大眾運輸工具前往。於2024跨年夜當天，高雄捷運將營業至1月1日凌晨2點，高雄輕軌營業至1月1日凌晨1點30分，另外需注意人潮熱區的2個輕軌站「C4凱旋中華站」、「C5夢時代站」將配合人流管制，當日17點後不提供服務。
2024高雄捷運跨年營運時間：
- 高雄捷運末班車於1月1日凌晨2點發車。
- 高雄輕軌末班車於1月1日凌晨1點30分發車。
- 高雄輕軌站「C4凱旋中華站」、「C5夢時代站」當日17點後不提供服務。
- 2024高雄跨年晚會3大亮點介紹
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2024高鐵、台鐵跨年班次時刻表查詢
2024元旦跨年夜高鐵、台鐵都將加開班次疏運旅客。其中，高鐵將於元旦假期疏運期間加開113班次列車，包括南下53班、北上60班，總計5天提供853班次列車的旅運服務。另外，於12月29日至1月2日高鐵也將於官方網站最新公告更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制，則會顯示紅燈或黃燈。
台鐵則是因應各地區2024跨年活動加開班次，北中南東區共計加開24列次凌晨列車以疏運散場旅客。即日起旅客可以前往台鐵局網站查詢列車資訊，並且透過台鐵局網站、台鐵e訂通、超商及電話語音預先訂票。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2024元旦跨年夜 台北、台中、高雄捷運營業與末班車時間、台鐵高鐵加開班次整理
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
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民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。