專家意見：運用AI協助法官寫判決書草稿，會不會造成判決不符合人情或偏見？

議題背景

司法院於今（2023）年8月發布一項消息：為了減輕法官的工作負擔並提高審判效率，司法院從去年4月開始發展生成式人工智慧（AI），委託中華電信研發「AI 技術運用於司法院內量刑及裁判書生成」TMT5 語言模型架構，以此工具撰寫「不能安全駕駛」、「幫助詐欺」等兩類犯罪的裁判草稿，以供法官製作裁判時參考，預計今年12月試辦上線。

究竟目前的AI技術可以撰寫裁判書到什麼程度？未來又將如何善用AI技術協助司法系統呢？讓我們一起看看自然語言處理技術、文字探勘等研究的AI專家詳細解析。

2023年12月12日

國立臺灣師範大學東亞學系教授邵軒磊

Q1：台灣目前的生成式AI技術可以撰寫裁判書到什麼樣的程度？

根據實作經驗，目前的生成式AI技術可以撰寫文字通順的裁判書，但在細微處仍然無法完全合乎規範，尤其是法條引用常有錯誤。以及，實際使用時，生成式AI依舊無法完全避免幻覺的出現，比如說多人多罪的複雜情狀，常有誤植情形。

Q2：AI撰寫裁判書，國外有類似的案例可供台灣參考嗎？

依照現今的資訊，有奧地利、英國、法國、拉脫維亞、荷蘭等國。但均侷限於某部分的小型任務，如簡易案件預測、資料庫檢誤、文書製作等等，還沒有大規模使用AI撰寫裁判書的例子。

Q3：運用AI撰寫裁判書，目前技術上的限制是什麼呢？有可以優化的方向嗎？

技術上的限制在於，裁判書內容不只是裁判結果，而是「證據認定」、「事實認定」、「法規適用」、「程序規範」等等。這些部分在涉及「價值判斷」的範圍，需要法官的專業與經驗，並不是「AI撰寫裁判書」的能力所及。無寧說「價值判斷」作為司法系統的核心價值，目前尚無法有AI技術上的突破。而有些人提出優化方式是：生成判決書之後再結合「規則法」的技術來檢視，但這個流程目前還未落實，效果不得而知。

Q4：您認為台灣目前生成式AI撰寫裁判書的技術，如何與法律互相配合運用？例如若要善用AI技術協助司法，可能還需要納入哪些領域的專家一起討論？

根據我參與的臺大數位法律中心的幾次專案製作與學術論文的經驗，「生成式AI撰寫裁判書」是AI法學的終端應用，實在很難一步到位。若要善用AI技術協助司法，需要三個能力，一、有資訊實作能力；二、能分解法律程序中不同階段任務能力；三、能知道什麼法律任務需要什麼資訊技術。第一、第二可以找各自領域專家，第三項則需要同時兼具跨領域能力的專家。

Q5：運用AI寫判決書會不會造成判決不符合人情和造成偏見？可以怎麼做或是發展，讓AI協助司法時，更能被我們信任，並符合安全規範、公開透明呢？

不使用AI寫判決書也有可能造成「不符合人情和造成偏見」。目前有學說或法規，希望區分某些可信任的演算法或依照演算目的來規範，但目前依然未有定論。從政治學的角度而言，司法系統本身是依照所積累的權威來做決斷，所以司法系統若是具備令社會信服的權威，是否使用或使用何種工具輔助，都會被信任，也會被認為是安全、公開透明的。

2023年12月14日

成功大學資訊工程學系特聘教授兼電機資訊學院副院長高宏宇

Q1：台灣目前的生成式AI技術可以撰寫裁判書到什麼樣的程度？

以目前國際生成式AI發展狀況與能力來說，還不具備有撰寫完整裁判書的能力。雖然目前生成式AI對於大量已知資料的整理能力相當高，但裁判書中需考量法律準確性。台灣司法院之前也曾推過量刑趨勢推薦系統，以自然語言技術，分析判決書，提供類似案件的量刑參考。但也僅限於資料比對與檢索功能。

Q2：AI撰寫裁判書，國外有類似的案例可供台灣參考嗎？

四年前愛沙尼亞開發人工智慧法官用於索賠金額小於7千歐元的糾紛判決，但此提案也僅限於規劃與開發階段，且也希望是扮演協助法官的角色。

美國某些州政府已使用演算法建議合適的刑事判決，近年美國法院已廣泛運用「COMPAS」系統，這是一套幫助法官評估被告的再犯風險，作為量刑的準據。類似AI系統也多為判決決策的輔助，AI撰寫裁判書實際應用面還相當侷限。

Q3：運用AI撰寫裁判書，目前技術上的限制是什麼呢？有可以優化的方向嗎？

主要技術限制會是在判斷法律的邏輯與克服學習資料的偏差問題。前者需從自然語言論述中比對類似的案件，這需要考量法律上的精確性與個別案例情境的差別，AI需理解人類世界的常識，這涉及文化與風俗，這以目前AI或是生成式AI而言都還是不成熟的部分。

另外，AI的知識也是從人類提供的資料學得，資料本身若有歧視或是認知偏差問題，AI也從中學會了偏差認知，就如同COMPAS系統對於有色人種更容易被預測為高再犯率的偏差一樣。

Q4：您認為台灣目前生成式AI撰寫裁判書的技術，如何與法律互相配合運用？例如若要善用AI技術協助司法，可能還需要納入哪些領域的專家一起討論？

可以先從智慧檢索、案例比對與整理方面著手，讓法官與法律業者可以更有效率從大量資料中找到與案例相關的資料，並生成與整理成精確的報告，供法律學者或法官後續使用。

若要善用AI技術協助司法，我認為還需要法律專家、人工智慧與資料隱私專家、倫理與道德學者、法院與司法機構代表，以及社會科學家等一起討論。

2023年12月16日

中央研究院資訊科學研究所研究員古倫維

Q1：台灣目前的生成式AI技術可以撰寫裁判書到什麼樣的程度？