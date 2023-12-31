2024元旦第一道曙光在花蓮柏南山，最早日出地點與時間、各地迎曙光活動一次看
我們想讓你知道的是
台北天文館每年都會推出元旦曙光地圖，根據預測，2024年全國第一道「民用曙光」將於清晨6點3分出現在花蓮柏南山。不過因柏南山海拔較高，抵達不易，因此若是想要在平地追元旦日出，則2024元旦台灣本島平地最早日出將出現在屏東鵝鑾鼻燈塔，時間為上午6點34分11秒，離島的日出則將出現在蘭嶼，時間為上午6點29分7秒。
文：Zero圈圈
2024年即將到來，根據台北天文館曙光地圖預測，2024年第一道民用曙光將出現在花蓮柏南山。2024年元旦有許多景點和國家公園推出了迎曙光活動，例如阿里山日出音樂會、東北角曙光專車等，另外在元旦當天總統府也將舉行升旗典禮迎接新年來臨。以下整理2024年曙光地圖、全台迎曙光活動、總統府元旦升旗典禮相關資訊與交通管制，屆時也將即時更新總統府元旦升旗典禮線上直播網址。
2024元旦曙光地圖、台灣最早日出地點與時間
台北天文館每年都會推出元旦曙光地圖，根據預測，2024年全國第一道「民用曙光」將於清晨6點3分出現在花蓮柏南山。不過因柏南山海拔較高，抵達不易，因此若是想要在平地追元旦日出，則2024元旦台灣本島平地最早日出將出現在屏東鵝鑾鼻燈塔，時間為上午6點34分11秒，離島的日出則將出現在蘭嶼，時間為上午6點29分7秒。
另外，如果想要送別2023年，中央氣象署也公告了「2023至2024年跨年日沒日出資料」。根據資料顯示，2023年台灣本島平地日落最晚時間出現在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為下午17點24分49秒，至於民用暮光結束時間為下午17點49分。
日出不等於曙光，曙光還有分3種
在天文上「日出」與「曙光」代表著不同的意思，「日出」指的是太陽從地平面冒出的時刻，而「曙光」則是指日出前散射在大氣層、照亮天空的陽光，太陽本體還沒有出現。
曙光有分3種，分別為「民用曙光」、「天文曙光」與「航海曙光」。其中「民用曙光」指的是太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻，「天文曙光」則是指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。通常天文曙光出現的時間會比民用曙光早1小時左右，一般「追曙光」也是參考民用曙光時刻。
- 民用曙光：太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見。
- 航海曙光：太陽中心點在地平線下12度、天空與海洋的分界可隱約辨識。
- 天文曙光：太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失。
2024曙光與日出時間查詢：
2024全台迎曙光活動整理：日出音樂會、曙光專車
迎接2024年第一道曙光，有許多景點會舉辦迎曙光活動，例如阿里山日出音樂會、東北角曙光專車、麗寶樂園天空之夢尋光之旅等。另外，迎來台南400年第一道曙光，台南市政府將舉辦台南二寮日出音樂會，至於屏東縣墾丁龍磐公園也有「屏安曙光」活動，屆時也將規劃曙光接駁車接駁到來的旅客。
不過需注意的是，台東三仙台八拱橋因施工而暫停對外開放，至於太麻里曙光園區本次正在施工中，因此包括跨年、迎曙光、沙灘路跑淨灘活動均取消。雖然過往東管處都會在三仙台舉辦迎曙光主題活動，不過近年來將迎曙光活動焦點回歸到曙光本身，而在三仙台八拱橋之外也有景區的自然地景與八拱橋相互輝映的美景，歡迎遊客前往。
最後，除了早起前往各個景點迎接曙光之外，在家也能夠透過各個景點的YouTube頻道收看即時影像。目前提供即時影像的風景區包括阿里山二延平步道、淡水漁人碼頭、東海岸國家風景區等，在家就能夠欣賞元旦曙光。
2024全台迎曙光活動：
2023迎曙光線上直播（即時影像）：
2024總統府元旦升旗典禮：進場時間、交通管制資訊
在迎曙光之外，2024元旦當天各縣市政府也都會舉辦升旗典禮。其中，2024元旦總統府升旗典禮主題為「活力台灣、世代永續A Vibrant Taiwan, A Sustainable Future」，並且首次由「國際青年商會中華民國總會」擔任主辦單位。2024總統府元旦升旗典禮將邀請十大傑出青年領唱國歌，也將與瓜瓜園合作，在典禮結束後分享限量的「元氣地瓜」給參與的民眾。
2024年總統府元旦升旗活動將於上午4點30分開放入場，邀請到的表演單位包括建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、國防部聯合樂隊暨三軍儀隊、以及台灣街舞高手演繹「2024奧運，我們耀舞揚威」替2024年巴黎奧運選手加油打氣。2024年總統府元旦升旗活動會場周遭將實施交通管制，時間將從12月31日晚上21點開始，預計實施至1月1日下午15點。其他更詳細的資訊可參考總統府網站。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2024全台跨年元旦迎曙光活動整理：日出時間、總統府元旦升旗典禮交通管制、線上直播懶人包
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
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