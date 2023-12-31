2024元旦第一道曙光在花蓮柏南山，最早日出地點與時間、各地迎曙光活動一次看

文：Zero圈圈

2024年即將到來，根據台北天文館曙光地圖預測，2024年第一道民用曙光將出現在花蓮柏南山。2024年元旦有許多景點和國家公園推出了迎曙光活動，例如阿里山日出音樂會、東北角曙光專車等，另外在元旦當天總統府也將舉行升旗典禮迎接新年來臨。以下整理2024年曙光地圖、全台迎曙光活動、總統府元旦升旗典禮相關資訊與交通管制，屆時也將即時更新總統府元旦升旗典禮線上直播網址。

2024元旦曙光地圖、台灣最早日出地點與時間

台北天文館每年都會推出元旦曙光地圖，根據預測，2024年全國第一道「民用曙光」將於清晨6點3分出現在花蓮柏南山。不過因柏南山海拔較高，抵達不易，因此若是想要在平地追元旦日出，則2024元旦台灣本島平地最早日出將出現在屏東鵝鑾鼻燈塔，時間為上午6點34分11秒，離島的日出則將出現在蘭嶼，時間為上午6點29分7秒。

另外，如果想要送別2023年，中央氣象署也公告了「2023至2024年跨年日沒日出資料」。根據資料顯示，2023年台灣本島平地日落最晚時間出現在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為下午17點24分49秒，至於民用暮光結束時間為下午17點49分。

日出不等於曙光，曙光還有分3種 在天文上「日出」與「曙光」代表著不同的意思，「日出」指的是太陽從地平面冒出的時刻，而「曙光」則是指日出前散射在大氣層、照亮天空的陽光，太陽本體還沒有出現。 曙光有分3種，分別為「民用曙光」、「天文曙光」與「航海曙光」。其中「民用曙光」指的是太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻，「天文曙光」則是指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。通常天文曙光出現的時間會比民用曙光早1小時左右，一般「追曙光」也是參考民用曙光時刻。 民用曙光：太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見。

航海曙光：太陽中心點在地平線下12度、天空與海洋的分界可隱約辨識。

天文曙光：太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失。

2024曙光與日出時間查詢：

2024全台迎曙光活動整理：日出音樂會、曙光專車

迎接2024年第一道曙光，有許多景點會舉辦迎曙光活動，例如阿里山日出音樂會、東北角曙光專車、麗寶樂園天空之夢尋光之旅等。另外，迎來台南400年第一道曙光，台南市政府將舉辦台南二寮日出音樂會，至於屏東縣墾丁龍磐公園也有「屏安曙光」活動，屆時也將規劃曙光接駁車接駁到來的旅客。

不過需注意的是，台東三仙台八拱橋因施工而暫停對外開放，至於太麻里曙光園區本次正在施工中，因此包括跨年、迎曙光、沙灘路跑淨灘活動均取消。雖然過往東管處都會在三仙台舉辦迎曙光主題活動，不過近年來將迎曙光活動焦點回歸到曙光本身，而在三仙台八拱橋之外也有景區的自然地景與八拱橋相互輝映的美景，歡迎遊客前往。

最後，除了早起前往各個景點迎接曙光之外，在家也能夠透過各個景點的YouTube頻道收看即時影像。目前提供即時影像的風景區包括阿里山二延平步道、淡水漁人碼頭、東海岸國家風景區等，在家就能夠欣賞元旦曙光。

2024全台迎曙光活動：

2023迎曙光線上直播（即時影像）：

2024總統府元旦升旗典禮：進場時間、交通管制資訊

在迎曙光之外，2024元旦當天各縣市政府也都會舉辦升旗典禮。其中，2024元旦總統府升旗典禮主題為「活力台灣、世代永續A Vibrant Taiwan, A Sustainable Future」，並且首次由「國際青年商會中華民國總會」擔任主辦單位。2024總統府元旦升旗典禮將邀請十大傑出青年領唱國歌，也將與瓜瓜園合作，在典禮結束後分享限量的「元氣地瓜」給參與的民眾。

2024年總統府元旦升旗活動將於上午4點30分開放入場，邀請到的表演單位包括建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、國防部聯合樂隊暨三軍儀隊、以及台灣街舞高手演繹「2024奧運，我們耀舞揚威」替2024年巴黎奧運選手加油打氣。2024年總統府元旦升旗活動會場周遭將實施交通管制，時間將從12月31日晚上21點開始，預計實施至1月1日下午15點。其他更詳細的資訊可參考總統府網站。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：2024全台跨年元旦迎曙光活動整理：日出時間、總統府元旦升旗典禮交通管制、線上直播懶人包

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺