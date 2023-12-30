低卡大同江八號啤酒可以說是平壤的驕傲，但北韓人民的糧食問題解決了嗎？
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大同江8號啤酒的出現，可能意味著北韓在飲食消費文化中，質量高於數量的情況可能正在擴大。政府以解決人民糧食問題的現狀、提高了有關飲食生活的要求。如果從北韓的低卡大同江8號啤酒來看，北韓人民的糧食問題是否真的獲得解決？ 或可能僅有少部分的平壤首都市民能夠享用高質量的飲食？
文：雙人徐的自言自語
北韓 「低熱量」大同江啤酒的出現，說明北韓如同一般國家一樣，展現高度的飲食生活水平。
「低熱量」啤酒，於21世紀後期開始在日本流行，如何降低飲食中的熱量，一直是具有經濟實力的國家人民關注的焦點。
在北韓，大同江啤酒可以說是平壤的驕傲，目前北韓現有的大同江啤酒有七種。像「可口可樂zero」一樣，考慮到零卡低熱量風潮，推出了低糖分和低熱量的啤酒，因此出現了大同江八號啤酒。
在親北媒體的資料中提到了，這個第八個上市的啤酒新產品，被稱為「八號啤酒」，該新產品對健身運動的愛好者和正在減肥的人非常有效。（等等，要確定欸？）
最初北韓大同江啤酒廣告中有男女響亮的旁白，給當時北韓人民留下深刻的廣告印象，可以說是北韓最早期的商業電視廣告，但第二代領導人金正日看到廣告後不悅表示：「這種廣告是受到中國改革開放和資本主義的影響。」之後便停止播放。一直等到了金正恩繼任之後，才下令再次製作此類廣告。
目前，大同江啤酒廣告會在北韓國產的阿里郎智慧型手機進行播放。
不過北韓大同江啤酒的廣告，可能難以在其他國家播放。因為該啤酒廣告，出現了許多違反現代先進國家關於《食品安全》 、《食品衛生》等等相關法律中不能出現的內容。例如：介紹啤酒的藥理功效，調解新陳代謝和具有利尿作用，還有緩解壓力的場面說明。
大同江八號啤酒的出現，可能意味著北韓在飲食消費文化中，質量高於數量的情況可能正在擴大。政府以解決人民糧食問題的現狀、同時提高了有關飲食生活的要求。
在這裡表現出，北韓進入金正恩時代以後，食品工業部門已經超越了滿足國人的所需熱量的水平，將生產指標轉向了食品的質量，換句話說，之後北韓可能將出現更多美味且多樣的食物和飲品。
目前根據韓國統一部的調查，平壤市民最喜歡2號。2號啤酒是北韓最基本型的啤酒，口味清淡、乾淨、泡沫豐富，深受北韓消費者歡迎。
韓國從2000年代開始，南北和解的氛圍中，韓國經常進口大同江啤酒，而2010年延坪島炮擊事件之後，和5.24對北韓制裁措施的實行，該啤酒的進口已完全中斷。 但是出入開城工業園區的職員們，仍可以在開城工業區購買，或者在板門店、統一展望臺等地購買。
但是隨著2016年開城工業園區的關閉，第四次北韓核實驗以後，對北韓的制裁也進一步加強。目前僅在中國丹東或延吉等地的北韓商店能夠買到大同江啤酒。
而近日發射飛彈動作頻頻，體現了思想強國和軍事強國地位的北韓，現在表現出有能力建設自己的國家，糧食也能自給自足，國家的經濟就可以按照自己的意願進行發展。
那麼如果我們從北韓的低卡大同江八號啤酒來看，北韓人民的糧食問題是否真的獲得解決了嗎？ 或是可能僅有少部分的平壤首都市民能夠享用高質量的飲食呢？
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：東北亞情勢 | "低熱量大同江8號啤酒"
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：羅元祺
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