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2023/12/28,
政治

柯文哲稱「邦交國數目是迷思，零邦交都沒關係」，學者批：外行到不行

柯文哲稱「邦交國數目是迷思，零邦交都沒關係」，學者批：外行到不行
台灣民眾黨總統參選人柯文哲。Photo Credit: 中央社

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柯文哲說，他認為實質外交比較重要，像是我國與美國和日本沒有邦交，但關係還不錯。學者指出，「實質外交」與邦交本質不同，最近在杜拜舉行的COP 28氣候峰會，就顯示了只有「實質外交」的缺憾。我國環境部長可以飛抵當地，但無法進入COP 28的正式會議區域。民眾黨立委吳欣盈也就此批評外交部。

民眾黨候選人柯文哲日前接受Podcast節目專訪，談及邦交國數目是迷思，零邦交都沒關係。學者指出，維持邦交國不只是金錢交換，更是讓台灣能被視為一個國家的關鍵要件，稱柯文哲的發言「外行到不行」。

民眾黨候選人柯文哲日前接受Podcast「軍事相對論」節目專訪，談論國防外交政策。被問及過去幾年我國損失非常多邦交國，上任後如何鞏固現有邦交國？

柯文哲表示，邦交國是迷思，因為台灣與中國關係不好，才會被挖牆腳，若沒有這麼緊張，中國也不見得要搶這麼多邦交國。

柯文哲直言，他對邦交國的數目的態度「比較自然」。主持人追問，是否即使邦交國到0都沒關係？柯文哲回應，「對啊，我的態度是這樣」。

被問及是否打算增加邦交國數量，柯文哲說，除非有人跟中國交惡後來投靠，否則他也不會「特別、故意去增加」，強調對於邦交國數量，「我是不在意」。

柯文哲說，他認為實質外交比較重要，像是我國與美國和日本沒有邦交，但關係還不錯。

但柯文哲表示，台灣一定要重返國際社會，特別是區域經濟組織，他承諾會帶領台灣加入東協國家發起、中國也是成員的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），「看中國怎麼出牌」。

學者：與邦交國不是金錢交換，而能在國際社會彼此互惠

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元告訴《關鍵評論網》，主權國家的構成，包括人民、土地、政府、可以行使外交關係這4要件。台灣沒有邦交國，雖仍可以行使「非正式的外交關係」，但就沒有友邦可以在國際組織內幫台灣發聲。葉耀元稱，這絕對會有負面的影響，更會讓中共在國際社會上佔便宜。

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Photo Credit: GettyImages
我國友邦巴拉圭總統潘尼亞，今年12月在COP28大會上提議，應將中華民國（台灣）納入其中。

葉耀元批評，柯文哲並沒有明確的外交政策，台灣與邦交國保持關係不是金錢上的交換，更是彼此在國際社會上互相幫助的結果，柯文哲沒有考慮到互惠的部分。

政治大學外交系教授、前外交部研究設計委員會主委黃奎博也告訴《關鍵評論網》，柯文哲的發言「外行到不行」，令人非常遺憾。黃奎博認為，邦交數量當然越多越好，尤其是中共當局持續在壓迫中華民國的國際空間的時候。

黃奎博說明，有正式邦交、正式以會員身分參與國際組織，中華民國才被對方國認為有國際法人資格，也才更能主張國際法賦予的權利，例如伸張領土主權。

黃奎博也進一步指出，「實質外交」與邦交本質不同，「實質外交」意味著雙方沒有互相承認為獨立主權國家，但維持著一定的互動。這種關係是非正式的，不宜因長期被貶抑，就習慣並試圖合理化這樣的狀態。

黃奎博也指出，最近在杜拜舉行的聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會（COP 28），就顯示了只有「實質外交」的缺憾。我國環境部長可以飛抵當地，但無法進入COP 28的正式會議區域，只能在外頭與其他相關方進行場外會。

副手民調墊底　吳欣盈：會持續與民眾溝通
Photo Credit: 中央社
民眾黨副總統參選人、立委吳欣盈今年赴杜拜參與COP28，返國後批評，台灣無法進入主會場藍區、行程被擋，外交處境艱難。

外交部：柯發言恐引起友邦誤解

外交部發言人劉永健今日於例行記者會上表示，鞏固邦交國與發展非邦交國的實質關係，兩者並不衝突，外交部沒有孰輕孰重的選擇，一方面兼顧邦交，同時發展與理念相近國家的實質關係。外交部強調，我國友邦長年協助台灣參與國際組織，在國際場域上為台灣執言，對台灣非常重要。

外交部表示，柯主席的發言恐傷及友邦情感，也引起友邦誤解，相信非國人所樂見。

我國邦交國數量最多的時期，是前總統李登輝任內，曾經一度達到退出聯合國後最多的30國。但1998年後邦交國不斷減少，蔡英文總統任內，我國損失了9個友邦，今年宏都拉斯外交轉向中國後，我邦交國數量自22跌至13國。

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核稿編輯：翁世航


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