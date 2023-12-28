林文欽獲頒第47屆金鼎獎特別貢獻獎，文化部長史哲：在台灣這個最自由的創作土壤上，出版業是最關鍵的園丁
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第47屆金鼎獎頒獎典禮頒，文化部長長史哲表示，走過47屆的金鼎獎，見證台灣在出版法管制，到現在台灣已成為華語市場最自由環境的年代。在這個最自由的創作土壤上，從土壤培植到閱聽人手中，從產地到餐桌，「出版業是最關鍵的園丁」。
2023第47屆金鼎獎頒獎典禮昨（27）日舉行，本屆金鼎獎共1258件作品報名，角逐雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類等4大類共22個獎項，最終共計35件作品獲獎、84件作品獲優良出版品推薦；至於特別貢獻獎則是由前衛出版社社長林文欽獲得。
頒獎典禮上，根據文化部指出，文化部長長史哲表示，走過47屆的金鼎獎，見證台灣在出版法管制，到現在台灣已成為華語市場最自由環境的年代。在這個最自由的創作土壤上，從土壤培植到閱聽人手中，從產地到餐桌，「出版業是最關鍵的園丁」。
而典禮最受矚目的獎項之一，特別貢獻獎林文欽致詞時則表示，感謝東華大學教授魏貽君的推薦、出社會後第一份工作的三民書局創辦人劉振強、在離開三民時一路支持並號召子女成為前衛股東的岳父、所有提供出版社資助的人，以及作家與學者專家給予前衛出版源源不斷的內容與所有盡心盡力維持出版社的同仁。
林文欽繼續說，如果重新選擇行業，出版業不是一個「智者應該為」的工作，這幾年出版產業環境確實不佳，形成「出版很簡單、賣書很困難；產能很大、產值很小」的情況，除出版業界大家共同關注、文化部持續提供各項補助外，林文欽最後呼籲，「國家的國力應反映在文化力」，鼓勵國人說母語、寫台灣書、讀台灣書。
對於林文欽的獲獎，文化部指出，林文欽在台灣反對運動風起雲湧之時，對抗黨國禁制檢肅和市場風暴，耕耘出版40餘年，堅持非主流的本土出版路線，其中出版的文學作品「台灣作家全集」奠定台灣文學正名及文本史料價值；「台灣文史叢書」、「新台灣文庫」、「台灣新國民文庫」、「台灣經典寶庫」、「台灣自然生態叢書」等書系，整合海內外學者作家研究論述作品，亦為日後「台灣學」打下基礎，為台灣出版開創一條前衛大道。
文化部表示，為推廣金鼎獎得獎作品，除與獨立書店合作辦理分享會，亦將陸續推出獲獎者專訪報導及Podcast，整合線上線下活動等。相關資訊請持續關注金鼎獎官方網站、Facebook與YouTube，頒獎典禮精華將於明（113）年1月11日晚間8時於民視第一台首播、1月20日上午10時於民視無線台重播。
完整得獎名單請點此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。