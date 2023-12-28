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2023/12/28,
文學

林文欽獲頒第47屆金鼎獎特別貢獻獎，文化部長史哲：在台灣這個最自由的創作土壤上，出版業是最關鍵的園丁

林文欽獲頒第47屆金鼎獎特別貢獻獎，文化部長史哲：在台灣這個最自由的創作土壤上，出版業是最關鍵的園丁
Photo Credit: 文化部提供

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第47屆金鼎獎頒獎典禮頒，文化部長長史哲表示，走過47屆的金鼎獎，見證台灣在出版法管制，到現在台灣已成為華語市場最自由環境的年代。在這個最自由的創作土壤上，從土壤培植到閱聽人手中，從產地到餐桌，「出版業是最關鍵的園丁」。

2023第47屆金鼎獎頒獎典禮昨（27）日舉行，本屆金鼎獎共1258件作品報名，角逐雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類等4大類共22個獎項，最終共計35件作品獲獎、84件作品獲優良出版品推薦；至於特別貢獻獎則是由前衛出版社社長林文欽獲得。

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Photo Credit: 文化部提供

頒獎典禮上，根據文化部指出，文化部長長史哲表示，走過47屆的金鼎獎，見證台灣在出版法管制，到現在台灣已成為華語市場最自由環境的年代。在這個最自由的創作土壤上，從土壤培植到閱聽人手中，從產地到餐桌，「出版業是最關鍵的園丁」。

而典禮最受矚目的獎項之一，特別貢獻獎林文欽致詞時則表示，感謝東華大學教授魏貽君的推薦、出社會後第一份工作的三民書局創辦人劉振強、在離開三民時一路支持並號召子女成為前衛股東的岳父、所有提供出版社資助的人，以及作家與學者專家給予前衛出版源源不斷的內容與所有盡心盡力維持出版社的同仁。

林文欽繼續說，如果重新選擇行業，出版業不是一個「智者應該為」的工作，這幾年出版產業環境確實不佳，形成「出版很簡單、賣書很困難；產能很大、產值很小」的情況，除出版業界大家共同關注、文化部持續提供各項補助外，林文欽最後呼籲，「國家的國力應反映在文化力」，鼓勵國人說母語、寫台灣書、讀台灣書。

對於林文欽的獲獎，文化部指出，林文欽在台灣反對運動風起雲湧之時，對抗黨國禁制檢肅和市場風暴，耕耘出版40餘年，堅持非主流的本土出版路線，其中出版的文學作品「台灣作家全集」奠定台灣文學正名及文本史料價值；「台灣文史叢書」、「新台灣文庫」、「台灣新國民文庫」、「台灣經典寶庫」、「台灣自然生態叢書」等書系，整合海內外學者作家研究論述作品，亦為日後「台灣學」打下基礎，為台灣出版開創一條前衛大道。

文化部表示，為推廣金鼎獎得獎作品，除與獨立書店合作辦理分享會，亦將陸續推出獲獎者專訪報導及Podcast，整合線上線下活動等。相關資訊請持續關注金鼎獎官方網站、Facebook與YouTube，頒獎典禮精華將於明（113）年1月11日晚間8時於民視第一台首播、1月20日上午10時於民視無線台重播。

完整得獎名單請點此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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