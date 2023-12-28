【2023年度新聞回顧】（上）：普發6000、WBC日本奪冠、吊臂砸中捷、台灣MeToo運動，今年1-6月你還記得哪些大事？

文：TNL編輯部（楊士範、黃筱歡、翁世航、袁齊、李秉芳、王祖鵬）

今年年底爆發以哈戰爭，讓除了陷入僵局的烏克蘭戰爭之外，全球衝突又多了注目焦點。但上半年也很多大事，包含普發現金6000元、WBC引發球迷熱潮，以及因台劇《人選之人—造浪者》而引發的台灣MeToo運動等等。除了這些，你還記得今年上半年哪些國內外的大事？讓《關鍵評論網》帶你在2023年的最後幾天，回顧今年1月到6月所發生的各種大事。

1月

美國聯邦眾議院在1月3日迎接新議員，共和黨在2022年期中選舉以些微優勢贏得眾院多數，但議長人選卻嚴重難產。在經過4天、共15輪投票後，才由共和黨團領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）以216票驚險的票數當選。但因為他向極右派6大條件低頭，讓其他議員非常擔憂。而在2023年9月的時候，因通過讓民主黨執政的政府運作至11月17日的臨時議案，以蓋茨為首的共和黨保守勢力，聯合民主黨議員，成功罷免麥卡錫。讓麥卡錫成為美國建國以來，首位遭到罷黜的眾院議長。

2022年政府稅收超徵4500億元，各界呼籲應該「還稅於民」。時任行政院長蘇貞昌於1月4日宣布會將超徵其中一部以「普發現金」方式，讓經濟成果與全民共享。後在2月下旬立法院通過特別條例、行政院通過特別預算後，於4月起透過各種管道陸續發放。

為了控制2022年開始快速上升的通膨壓力，美國聯準會於2022年起快速升息，而這一波壓力，也讓科技大廠於2023年1月下旬紛紛宣布大裁員。亞馬遜裁員1萬8000人、微軟裁員1萬人、Google母公司裁員1萬2000人、Salesforce裁員8000人，Meta（臉書母公司）則是在2022年年底就宣布裁員1萬1000人。根據美國科技媒體TechCrunch的統計，美國科技公司在2023年1月總計裁員接近9萬人，是2023年整年人數最多的一個月。

因2022年底九合一地方選舉大敗，時任行政院長蘇貞昌於1月19日總預算案立法院三讀之後，宣布請辭行政院長、率閣員總辭。總統蔡英文於1月27日宣布由前副總統陳建仁接任，並於3天內完成內閣改組，於1月31日完成新舊任閣揆交接。

2月

2023年2月一開始的關鍵字，是「氣球」。

2月2日，一艘飛行物自阿拉斯加進入美加領空，經查發現它來自中國。美國懷疑這是一顆搜集情資的「間諜氣球」，但中國堅持只是偏離軌道的氣象研究氣球。隨後，在拉丁美洲空域、南卡羅來納州附近海域也接二連三出現可疑氣球，美軍也於2月4日擊毀第一個氣球。

氣球事件讓中美關係立刻緊張，美國國務卿布林肯延後訪中行程，直到2023年後半年美中關係才喘一口氣。外媒報導也指出，過去頻繁有中國軍用氣球出現在台灣空域。

同樣是在2月，台灣、馬祖間2條海纜先後於2日與8日遭中國籍漁船、貨輪損害，導致馬祖地區民眾通訊上網大受影響。中華電信委託的海纜修復船一直到3月底才完成修復其中一條。這起事件也讓社會關注海底電纜的通訊安全。

國際上的動盪以外，2023年國內還是有令人開心的消息。2月10日，眾所期盼的安坑輕軌終於通車了。這條輕軌全線7.6公里，起自安坑機廠，迄於新店區十四張站，設有9座車站，可與新北環狀線銜接轉乘，讓新店居民通往雙北市區更加方便。

也是在2月，微軟宣布從15日起，停止支援曾稱霸網際網路多年的網路瀏覽器Internet Explorer（IE），結束其27年的服務。IE是許多人第一個使用的網路瀏覽器，可能也是透過IE註冊了第一個Hotmail電子信箱和Myspace。因為這些回憶，不少網友也用梗圖送這個瀏覽器最後一程，目送一個時代的終結。

3月

2021年第5屆世界棒球經典賽因疫情延至2023年3月8日－21日舉行，日本7場全勝擊敗美國成為本屆冠軍，大谷翔平獲選為本屆經典賽MVP。台灣預賽A組墊底無緣晉級八強，2026年必須從資格賽打起。不過打者張育成表現出色，獲選預賽A組MVP並入選全明星隊一壘手。

3月9日美國矽谷銀行因發生存款戶擠兌而宣告倒閉，因為單單是9日一天存戶就要求提款420億美元，當天結帳時現金餘額成為負10億美元。美國紐約州金融監管機構12日以「系統性風險」為由，關閉加密貨幣友善銀行Signature Bank，防止銀行危機蔓延。

3月12日第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，成本2500萬美元的《媽的多重宇宙》小兵立大功，以亞裔移民家庭的親情混搭科幻故事，拿下包括最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯共7項大獎。楊紫瓊成為首位入圍暨獲得奧斯卡最佳女主角的亞洲演員，關繼威成為第2位奪得奧斯卡最佳男配角的亞裔演員。

3月19日，瑞士聯邦政府宣布，爆出一連串逃稅、投資失利等醜聞的瑞士信貸將被瑞銀集團收購，交易金額為30億瑞士法郎（約合32億美元），相當於3月17日收盤市值的四成。5月時瑞銀透過初步審查，認為瑞信的負商譽資產高達340億美元。

3月28日，日本音樂大師坂本龍一於東京都一間醫院逝世，享壽71歲。稍早1月17日坂本於71歲生日時發行最後一張個人專輯《12》。坂本生前以《俘虜》《末代皇帝》等電影配樂享譽國際，積極投身反核、反戰、環保等社會運動，8月被美國《新聞週刊》（Newsweek）日本版選為世界尊敬的百大日本人之一。

4月