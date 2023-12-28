【2023年度新聞回顧】（上）：普發6000、WBC日本奪冠、吊臂砸中捷、台灣MeToo運動，今年1-6月你還記得哪些大事？
我們想讓你知道的是
很快一年又過了，除了烏克蘭戰爭陷入膠著、全球維持高通膨、以及台灣年中爆發的MeToo運動，其實一整年下來，還有許許多多值得回顧的國內外大事，讓我們用最快速的方式，帶你回顧2023年1到6月發生哪些值得關注的事件。
文：TNL編輯部（楊士範、黃筱歡、翁世航、袁齊、李秉芳、王祖鵬）
今年年底爆發以哈戰爭，讓除了陷入僵局的烏克蘭戰爭之外，全球衝突又多了注目焦點。但上半年也很多大事，包含普發現金6000元、WBC引發球迷熱潮，以及因台劇《人選之人—造浪者》而引發的台灣MeToo運動等等。除了這些，你還記得今年上半年哪些國內外的大事？讓《關鍵評論網》帶你在2023年的最後幾天，回顧今年1月到6月所發生的各種大事。
1月
美國聯邦眾議院在1月3日迎接新議員，共和黨在2022年期中選舉以些微優勢贏得眾院多數，但議長人選卻嚴重難產。在經過4天、共15輪投票後，才由共和黨團領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）以216票驚險的票數當選。但因為他向極右派6大條件低頭，讓其他議員非常擔憂。而在2023年9月的時候，因通過讓民主黨執政的政府運作至11月17日的臨時議案，以蓋茨為首的共和黨保守勢力，聯合民主黨議員，成功罷免麥卡錫。讓麥卡錫成為美國建國以來，首位遭到罷黜的眾院議長。
2022年政府稅收超徵4500億元，各界呼籲應該「還稅於民」。時任行政院長蘇貞昌於1月4日宣布會將超徵其中一部以「普發現金」方式，讓經濟成果與全民共享。後在2月下旬立法院通過特別條例、行政院通過特別預算後，於4月起透過各種管道陸續發放。
為了控制2022年開始快速上升的通膨壓力，美國聯準會於2022年起快速升息，而這一波壓力，也讓科技大廠於2023年1月下旬紛紛宣布大裁員。亞馬遜裁員1萬8000人、微軟裁員1萬人、Google母公司裁員1萬2000人、Salesforce裁員8000人，Meta（臉書母公司）則是在2022年年底就宣布裁員1萬1000人。根據美國科技媒體TechCrunch的統計，美國科技公司在2023年1月總計裁員接近9萬人，是2023年整年人數最多的一個月。
因2022年底九合一地方選舉大敗，時任行政院長蘇貞昌於1月19日總預算案立法院三讀之後，宣布請辭行政院長、率閣員總辭。總統蔡英文於1月27日宣布由前副總統陳建仁接任，並於3天內完成內閣改組，於1月31日完成新舊任閣揆交接。
2月
2023年2月一開始的關鍵字，是「氣球」。
2月2日，一艘飛行物自阿拉斯加進入美加領空，經查發現它來自中國。美國懷疑這是一顆搜集情資的「間諜氣球」，但中國堅持只是偏離軌道的氣象研究氣球。隨後，在拉丁美洲空域、南卡羅來納州附近海域也接二連三出現可疑氣球，美軍也於2月4日擊毀第一個氣球。
氣球事件讓中美關係立刻緊張，美國國務卿布林肯延後訪中行程，直到2023年後半年美中關係才喘一口氣。外媒報導也指出，過去頻繁有中國軍用氣球出現在台灣空域。
同樣是在2月，台灣、馬祖間2條海纜先後於2日與8日遭中國籍漁船、貨輪損害，導致馬祖地區民眾通訊上網大受影響。中華電信委託的海纜修復船一直到3月底才完成修復其中一條。這起事件也讓社會關注海底電纜的通訊安全。
國際上的動盪以外，2023年國內還是有令人開心的消息。2月10日，眾所期盼的安坑輕軌終於通車了。這條輕軌全線7.6公里，起自安坑機廠，迄於新店區十四張站，設有9座車站，可與新北環狀線銜接轉乘，讓新店居民通往雙北市區更加方便。
也是在2月，微軟宣布從15日起，停止支援曾稱霸網際網路多年的網路瀏覽器Internet Explorer（IE），結束其27年的服務。IE是許多人第一個使用的網路瀏覽器，可能也是透過IE註冊了第一個Hotmail電子信箱和Myspace。因為這些回憶，不少網友也用梗圖送這個瀏覽器最後一程，目送一個時代的終結。
3月
2021年第5屆世界棒球經典賽因疫情延至2023年3月8日－21日舉行，日本7場全勝擊敗美國成為本屆冠軍，大谷翔平獲選為本屆經典賽MVP。台灣預賽A組墊底無緣晉級八強，2026年必須從資格賽打起。不過打者張育成表現出色，獲選預賽A組MVP並入選全明星隊一壘手。
3月9日美國矽谷銀行因發生存款戶擠兌而宣告倒閉，因為單單是9日一天存戶就要求提款420億美元，當天結帳時現金餘額成為負10億美元。美國紐約州金融監管機構12日以「系統性風險」為由，關閉加密貨幣友善銀行Signature Bank，防止銀行危機蔓延。
3月12日第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，成本2500萬美元的《媽的多重宇宙》小兵立大功，以亞裔移民家庭的親情混搭科幻故事，拿下包括最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯共7項大獎。楊紫瓊成為首位入圍暨獲得奧斯卡最佳女主角的亞洲演員，關繼威成為第2位奪得奧斯卡最佳男配角的亞裔演員。
3月19日，瑞士聯邦政府宣布，爆出一連串逃稅、投資失利等醜聞的瑞士信貸將被瑞銀集團收購，交易金額為30億瑞士法郎（約合32億美元），相當於3月17日收盤市值的四成。5月時瑞銀透過初步審查，認為瑞信的負商譽資產高達340億美元。
3月28日，日本音樂大師坂本龍一於東京都一間醫院逝世，享壽71歲。稍早1月17日坂本於71歲生日時發行最後一張個人專輯《12》。坂本生前以《俘虜》《末代皇帝》等電影配樂享譽國際，積極投身反核、反戰、環保等社會運動，8月被美國《新聞週刊》（Newsweek）日本版選為世界尊敬的百大日本人之一。
4月
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。