2024全台跨年晚會星光熠熠！MAMAMOO華莎、嘻哈女王Jessi、甜美女聲金世正、卡莉怪妞助陣，還有哪些日韓藝人將來台同樂？

去年，台北的跨年晚會請來在韓國綜藝競賽《Queendom2》中，展現十足爆發力的孝琳作為表演嘉賓，吸引眾多觀眾前來欣賞女王的風采。桃園去年也邀請到當紅的K-pop女團VIVIZ在跨年舞台獻唱，吸引了無數粉絲前往現場，為心愛的偶像歡呼。

今年，各地縣市同樣積極邀請來自日韓人氣歌手，與大家共度2023年的最後一天。從台北的華莎、台中的Jessi，到台南的金世正與卡莉怪妞，你決定跟隨哪一個心愛的偶像共度跨年夜了嗎？

MAMAMOO華莎助陣台北跨年晚會

每年「台北最High新年城」跨年晚會都的表演卡司總是受到最多人矚目，今年的演出陣容不僅有台灣的流行歌手徐佳瑩、韋禮安、告五人等助陣，其中引發最多人討論的，無疑是成功邀請到MAMAMOO的成員華莎參與演出，讓粉絲們又驚又喜。

非主流審美曾受批評，獨特魅力圈粉無數

有別於當前K-pop偶像的風格，華莎出道就以健康、黝黑的形象示人。

剛出道時，華莎曾受不少對於其外表的攻擊與負面評價，不過隨著MAMAMOO一次又一次展現卓越的實力回歸，大眾逐漸感受到華莎的才華，魅力也漸漸為眾所周知，吸引了眾多廣告商和品牌競相邀請合作。

如今，華莎已經成為時尚的代表，她健康、爽朗的形象也對年輕一代的審美產生深遠的影響。

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團體首位Solo出道成員，多首名曲傳唱度高

2019年，華莎在2月份推出了個人數位單曲〈TWIT〉。憑著前幾年在團體活動中積累的人氣，一推出音源後，迅速在MelOn、Genie、Mnet等知名南韓音樂平台上獲得冠軍，實現了「All Kill」，呈現超群的收聽成績。

2020年，華莎推出了個人第2張Solo EP《María》，其中主打歌〈Maria〉更是讓她的名聲攀升至新高峰。這首歌不僅擁有華麗的編舞吸引眼球，其洗腦的旋律一聽即記，再加上華莎獨特的嗓音詮釋，讓人難以抗拒這首歌曲的魅力。

〈Maria〉推出後，同樣在韓國各大音源網站中獲得好成績，並在多個音樂節目中蟬聯冠軍，為她贏得了共5個音樂節目的冠軍寶座。

綜藝節目新寵兒，助長知名度攀升

華莎不僅在音樂方面取得傑出成績，也相當積極參與綜藝節目。2018年，華莎成為韓綜《我獨自生活》的固定班底。

在節目中，華莎因品嚐烤腸套餐而引起極大迴響，甚至推升了該套餐在韓國的銷售量。隨後，華莎在節目中多次展現類似的效果，因而被譽為「帶貨女王」。

無論是音樂領域還是綜藝領域，華莎的表現都相當亮眼，吸引了大批粉絲。因此，當宣布華莎將來台北開唱時，許多粉絲都樂翻了。

嗆辣大姐Jessi再訪台灣，降臨台中跨年舞台

此外，韓國嘻哈女王Jessi在宣布將參加台中水湳中央公園的跨年晚會後，同樣引發社群一陣熱議。

Jessi自小在美國長大，受到放蕩不羈的文化影響，創作中總是展現大膽的風格，尤其擅長嘻哈和饒舌。

2005年，Jessi回到韓國開啟音樂生涯。儘管初期經歷過團體出道失敗和知名度未如預期的低谷，但在2015年，Jessi參與了饒舌節目《Unpretty Rapstar》，以強勢形象與經典的嗆聲「你們憑什麼判斷我！」知名度大增，最終以超群的實力，以及觀眾的投票獲得亞軍。

近年活躍綜藝，人氣帶動音源成績

而在近幾年，Jessi不只勤於耕耘歌唱事業，也相當活躍於各大綜藝節目。像是在《Running Man》、《第六感》、《玩什麼好呢》等綜藝節目中展現傻氣十足的形象和綜藝感，還有在自己主持的節目《Showterview with Jessi》中真性情又搞笑的主持風格，都贏得不少觀眾的支持。

來台興奮學國罵，因此啟發新歌靈感？

Jessi一向以直率與口無遮攔而著稱，說話與音樂風格就跟她的個性一樣奔放不羈，在節目中經常不慎脫口而出一些不雅之詞，使得節目組不得不進行消音處理。不過觀眾卻因為她的真性情，反而特別喜歡她。

今年7月，Jessi受邀來台參加高雄啤酒節的演出，在台上直接向歌迷詢問台灣的髒話是什麼，學會後甚至毫無包袱地在舞台上大膽使用，每句話的結尾總要來ㄧ聲髒話，逗樂台下眾多觀眾。

而在今年10月，Jessi推出了新單曲〈Gum〉，由於歌曲發音與當時在高雄學到的髒話極為相似，許多台灣網友笑稱這首歌的靈感可能就是來台灣演出後得到的。

此外，Jessi似乎對台灣的髒話特別喜愛，回到韓國上節目時，還特別提到台灣歌迷朋友教她台灣髒話這段趣事。節目播出後，當然在台灣立刻引發熱議，不少網友笑說能被Jessi如此深刻地記住，實在是一種榮幸。

甜美女聲金世正台南開唱

除了台北有華莎、台中有Jessi兩位狂野風格的歌手演出，今年台南也邀請到同樣人氣爆棚的甜美Solo歌手金世正前來助陣。

在正式公佈前，台南市政府多次透露今年將有韓流巨星參與台南跨年晚會，而有小道消息傳出這位「韓流巨星」正是金世正。不久後，官方正式宣布確認，讓南部的K-pop粉絲不再羨慕中北部的民眾，也能在台南感受到K-pop音樂的魅力。

選秀節目出身，出色表現迅速累積人氣

金世正的出道時間並不算長，2016年透過選秀節目《PRODUCE 101》為人所知，由於她在歌唱和舞蹈方面都表現出色，很快地從眾多參賽選手中脫穎而出，最終獲得該節目的亞軍，隨後以限定團體I.O.I成功出道。在這一時期，她已經積累了相當高的人氣。

限定團體活動結束後，金世正回歸原屬的團體gugudan持續演藝活動，但由於團體發展不順，最終不得不面對解散的命運。