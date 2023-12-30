2024全台跨年晚會星光熠熠！MAMAMOO華莎、嘻哈女王Jessi、甜美女聲金世正、卡莉怪妞助陣，還有哪些日韓藝人將來台同樂？
我們想讓你知道的是
去年的跨年舞台上，有來自韓國的孝琳與VIVIZ與台灣民眾歡度跨年夜，今年台灣的跨年夜可說是前所未有地精彩，台北有華莎、台中有Jessi、台南甚至找來世正與許久不見的卡莉怪妞助陣，粉絲們務必把握千載難逢的機會，準時鎖定偶像在跨年舞台上的風采。
去年，台北的跨年晚會請來在韓國綜藝競賽《Queendom2》中，展現十足爆發力的孝琳作為表演嘉賓，吸引眾多觀眾前來欣賞女王的風采。桃園去年也邀請到當紅的K-pop女團VIVIZ在跨年舞台獻唱，吸引了無數粉絲前往現場，為心愛的偶像歡呼。
今年，各地縣市同樣積極邀請來自日韓人氣歌手，與大家共度2023年的最後一天。從台北的華莎、台中的Jessi，到台南的金世正與卡莉怪妞，你決定跟隨哪一個心愛的偶像共度跨年夜了嗎？
MAMAMOO華莎助陣台北跨年晚會
每年「台北最High新年城」跨年晚會都的表演卡司總是受到最多人矚目，今年的演出陣容不僅有台灣的流行歌手徐佳瑩、韋禮安、告五人等助陣，其中引發最多人討論的，無疑是成功邀請到MAMAMOO的成員華莎參與演出，讓粉絲們又驚又喜。
非主流審美曾受批評，獨特魅力圈粉無數
有別於當前K-pop偶像的風格，華莎出道就以健康、黝黑的形象示人。
剛出道時，華莎曾受不少對於其外表的攻擊與負面評價，不過隨著MAMAMOO一次又一次展現卓越的實力回歸，大眾逐漸感受到華莎的才華，魅力也漸漸為眾所周知，吸引了眾多廣告商和品牌競相邀請合作。
如今，華莎已經成為時尚的代表，她健康、爽朗的形象也對年輕一代的審美產生深遠的影響。
團體首位Solo出道成員，多首名曲傳唱度高
2019年，華莎在2月份推出了個人數位單曲〈TWIT〉。憑著前幾年在團體活動中積累的人氣，一推出音源後，迅速在MelOn、Genie、Mnet等知名南韓音樂平台上獲得冠軍，實現了「All Kill」，呈現超群的收聽成績。
2020年，華莎推出了個人第2張Solo EP《María》，其中主打歌〈Maria〉更是讓她的名聲攀升至新高峰。這首歌不僅擁有華麗的編舞吸引眼球，其洗腦的旋律一聽即記，再加上華莎獨特的嗓音詮釋，讓人難以抗拒這首歌曲的魅力。
〈Maria〉推出後，同樣在韓國各大音源網站中獲得好成績，並在多個音樂節目中蟬聯冠軍，為她贏得了共5個音樂節目的冠軍寶座。
綜藝節目新寵兒，助長知名度攀升
華莎不僅在音樂方面取得傑出成績，也相當積極參與綜藝節目。2018年，華莎成為韓綜《我獨自生活》的固定班底。
在節目中，華莎因品嚐烤腸套餐而引起極大迴響，甚至推升了該套餐在韓國的銷售量。隨後，華莎在節目中多次展現類似的效果，因而被譽為「帶貨女王」。
無論是音樂領域還是綜藝領域，華莎的表現都相當亮眼，吸引了大批粉絲。因此，當宣布華莎將來台北開唱時，許多粉絲都樂翻了。
嗆辣大姐Jessi再訪台灣，降臨台中跨年舞台
此外，韓國嘻哈女王Jessi在宣布將參加台中水湳中央公園的跨年晚會後，同樣引發社群一陣熱議。
Jessi自小在美國長大，受到放蕩不羈的文化影響，創作中總是展現大膽的風格，尤其擅長嘻哈和饒舌。
2005年，Jessi回到韓國開啟音樂生涯。儘管初期經歷過團體出道失敗和知名度未如預期的低谷，但在2015年，Jessi參與了饒舌節目《Unpretty Rapstar》，以強勢形象與經典的嗆聲「你們憑什麼判斷我！」知名度大增，最終以超群的實力，以及觀眾的投票獲得亞軍。
近年活躍綜藝，人氣帶動音源成績
而在近幾年，Jessi不只勤於耕耘歌唱事業，也相當活躍於各大綜藝節目。像是在《Running Man》、《第六感》、《玩什麼好呢》等綜藝節目中展現傻氣十足的形象和綜藝感，還有在自己主持的節目《Showterview with Jessi》中真性情又搞笑的主持風格，都贏得不少觀眾的支持。
來台興奮學國罵，因此啟發新歌靈感？
Jessi一向以直率與口無遮攔而著稱，說話與音樂風格就跟她的個性一樣奔放不羈，在節目中經常不慎脫口而出一些不雅之詞，使得節目組不得不進行消音處理。不過觀眾卻因為她的真性情，反而特別喜歡她。
今年7月，Jessi受邀來台參加高雄啤酒節的演出，在台上直接向歌迷詢問台灣的髒話是什麼，學會後甚至毫無包袱地在舞台上大膽使用，每句話的結尾總要來ㄧ聲髒話，逗樂台下眾多觀眾。
而在今年10月，Jessi推出了新單曲〈Gum〉，由於歌曲發音與當時在高雄學到的髒話極為相似，許多台灣網友笑稱這首歌的靈感可能就是來台灣演出後得到的。
此外，Jessi似乎對台灣的髒話特別喜愛，回到韓國上節目時，還特別提到台灣歌迷朋友教她台灣髒話這段趣事。節目播出後，當然在台灣立刻引發熱議，不少網友笑說能被Jessi如此深刻地記住，實在是一種榮幸。
甜美女聲金世正台南開唱
除了台北有華莎、台中有Jessi兩位狂野風格的歌手演出，今年台南也邀請到同樣人氣爆棚的甜美Solo歌手金世正前來助陣。
在正式公佈前，台南市政府多次透露今年將有韓流巨星參與台南跨年晚會，而有小道消息傳出這位「韓流巨星」正是金世正。不久後，官方正式宣布確認，讓南部的K-pop粉絲不再羨慕中北部的民眾，也能在台南感受到K-pop音樂的魅力。
選秀節目出身，出色表現迅速累積人氣
金世正的出道時間並不算長，2016年透過選秀節目《PRODUCE 101》為人所知，由於她在歌唱和舞蹈方面都表現出色，很快地從眾多參賽選手中脫穎而出，最終獲得該節目的亞軍，隨後以限定團體I.O.I成功出道。在這一時期，她已經積累了相當高的人氣。
限定團體活動結束後，金世正回歸原屬的團體gugudan持續演藝活動，但由於團體發展不順，最終不得不面對解散的命運。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢