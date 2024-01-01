台灣甜點「愛玉」在NHK晨間劇《爛漫》登場，繼珍珠奶茶之後將掀起另一股旋風？
我們想讓你知道的是
臺灣人日常喜愛的甜點「愛玉」在日本的NHK晨間劇《爛漫》（2023年9月底播出完畢）登場，一舉成為話題。植物名為「愛玉子」，二戰前一度傳入日本。另一方面，現在的臺灣是以「愛玉」的名稱販售。有著軟嫩有彈性的獨特口感和清爽的味道，經歷了70年以上的時光，是否會在日本重新復活並扎根下來呢？
文：一青妙
在NHK晨間劇登場的台灣甜點
「老師，請問這個植物的名字是什麼？」
「愛玉子。是台灣民眾和這個植物救了我一命啊。」
這是《爛漫》裡的一幕。這一段在台灣播出後，也引起了熱烈討論。
《爛漫》的主角是高知縣出生的植物學者牧野富太郎，在日本被稱為植物學之父。1895年，清朝把台灣割讓給日本。翌年，在東京帝國大學擔任助手的牧野，以學術調查團成員的身分被派遣到台灣。
牧野一面採集台灣的植物，陸續有饒富趣味的新發現，有一次卻在山裡病倒了。他發高燒時，原住民用植物果實做成果凍狀的食物給他吃。
之後，牧野把救自己一命的新種植物取學名為「Ficus aukeotsang Makino」。「Ficus」是榕屬（又名無花果屬），「aukeotsang」是取自「愛玉子」的台語發音。在日本，沒有植物或甜點之分，通稱為「愛玉子」。不過，在台灣是以不同稱呼來區別，植物稱「愛玉子」，食物則是「愛玉」。本文的焦點是作為甜點的愛玉，所以統一使用「愛玉」來稱呼。
台灣原生種的野生愛玉
愛玉子的果皮為綠色，橢圓形的外觀與小顆芒果極為相似，是可以完全放入手掌心的大小。在學術上，被分類為桑科榕屬的藤本植物，是生長在海拔1000公尺以上高地的台灣固有種。其特徵是雌雄異株，愛玉花需依靠愛玉小蜂來授粉才能結出果實。愛玉小蜂在氣溫低的日本無法存活，因此沒辦法栽種。
1921年，高雄州的技師福田要在發行的《台灣的資源與其經濟價値》（新高堂書店；1921年）林業篇裡記載：「用布包裹這個果實，放入裝有水的容器內反覆搓揉，靜置二、三十分鐘後，會呈現淡黃色、半透明的寒天狀，混合砂糖食用。也能夠作為製作果凍的原料。」
由此可知，原住民之間食用的愛玉，在當時已經普遍為人所知。
愛玉子能夠像果凍般凝固，是因為有膳食纖維以及富含有凝固作用的果膠酵素，可促進腸道蠕動，不只能夠有效治療便秘，增加飽足感，還有美白和降低體脂肪的效果，好處良多，也有助於降體溫，所以才能救了發高燒的牧野一命，這是原住民的生活智慧，絕非偶然。
順帶一提，關於這個可愛名稱「愛玉」的由來，根據1921年文人連雅堂（1878-1936 年）所著的《台灣通史》記載，清朝有位商人從中國大陸福建省來到台灣，因為口渴，掬飲流經嘉義的河流溪水，涼沁心脾。有植物種子浮在水面上，以水洗之，開始凝固成凍。聽說這位商人把果實帶回家，讓15歲、名叫愛玉的女兒販售此凍狀物，大受好評，因此以女兒的名字命名，稱之為愛玉凍。
愛玉是台灣人的傳統甜點
關於愛玉，日治時期在台灣任教的堀川安市（1884-1981年）於1942年出版的《台灣植物》裡，有以下的描述：
氣候炎熱的台灣，當然有很多清涼消暑的飲品，也包括了台灣特有種在內，那就是仙草和愛玉子。（中略）以前在樹蔭下或者是城門旁，都一定可以看到賣仙草或愛玉的攤子，往裡面一看，碗裡裝著黑色或黃色，如寒天般的凍狀物。點餐之後，會切成小方塊放入碗裡，淋上糖水之後端出來。（中略）不管是仙草或是愛玉，都有它特殊的風味，非常適合作為熱帶地區的清涼飲品。（後略）
我想起了1970年代在台灣度過的童年記憶，每到夏天，傳統市場一定會看到一塊塊整齊排列的愛玉凍。鐵盆內有薄薄的一層水，裡面放著琥珀色的方塊愛玉凍。想要買多少，就請老闆切塊，然後裝入塑膠袋，方便攜帶。回到家後，父母會把砂糖或蜂蜜水放入剉冰和愛玉上面，當作孩子的點心，這樣的台灣人應該不計其數吧。另一方面，也有很多路邊攤提供位子，可以當場吃愛玉。
從以前到現在，愛玉是台灣人的共通記憶之一。
近年，伴隨著對健康意識的提高，也重新認識愛玉的功效。愛玉的成分幾乎是水分，100公克僅有2卡路里的熱量，不管是聞起來或是吃起來的味道都很清淡，所以很適合搭配其他東西來食用，滑順入喉的口感，用吸管也可以輕鬆吸上來，因此成為飲料店和剉冰店的經典配料。
由100％愛玉子加工製作的純天然愛玉，放置一段時間後，在果膠酵素的作用下會解離出水（離水現象），愛玉凝固後會越變越小塊。愛玉的稀有價值逐年上升，價格也跟著上漲，因此考量到高成本和製作費工，有不少店家在製作愛玉時會混入寒天或明膠（又稱吉利丁），吃起來完全比不上純天然愛玉的獨特口感。
去到路邊攤、菜市場、夜市等地方，經常會看到愛玉專賣店，一杯只賣40元（約200日圓），名店的話，出現大排長龍的人潮也不足為奇，就連在超商也買得到。而我個人最推薦的吃法是愛玉凍淋上糖漿即可，簡單又美味。甜味部分有黑糖、上白糖、蜂蜜等的差別，也可以加入檸檬汁食用，建議讀者可以多走訪一些店，試試味道，找出自己喜愛的口味。
在日本也深受喜愛的愛玉
雖然我不記得小時候是否在日本看過或吃過愛玉，但是根據文獻記載，愛玉似乎很早就傳入日本了。
在1941年發行的《趣味的台灣》（宮川次郎著）裡，發現了關於愛玉的有趣敘述。
（前略）內地寬廣，十幾年前開始，在東京淺草公園出現此專賣店，不知不覺中開了第二家，甚至在神田神保町也有一家的樣子。不過，淺草的那間店即使是冬天也照常營業，只能用壯觀來形容。在台灣，愛玉是夏天限定的飲料，專門賣給勞工，而且是在大馬路上販售，就連長住台灣的很多内地人都不知道。
如果上述內容屬實的話，可知1930年代已經進入日本，而且有專賣店。
在池波正太郎（1923-1990年）的連載《銀座日記》裡，也出現了愛玉。
（前略）我走在路上，B出版社的女編輯跟我打招呼，於是我們在谷中警察署旁的店，點了以前令人懷念的〔愛玉子〕來吃。
〔愛玉子〕是台灣特有的藤本植物，把它製作成如寒天般的果凍，淋上獨特的糖漿即可食用。
小時候，我在淺草六區的松竹座小巷的店裡經常吃得到愛玉，現在只剩下這家店了。距離上一次吃〔愛玉子〕，已經相隔半世紀之久。
再者，漫畫《烏龍派出所》第64卷（1990年刊）裡，主角是警察兩津勘吉，有一幕是他走進了名為「愛玉子」的商店，買了3個愛玉子作為伴手禮。目前，位在上野谷中的同一家店仍營業中，恐怕是日本現存唯一的愛玉專賣店。
不過，除了小部分人，吃愛玉的飲食習慣尚未在日本扎根，作為甜點來販售的商店也是少之又少。
繼珍珠奶茶之後，愛玉將掀起另一股旋風？
在劇裡，當牧野的家人吃到他帶回日本的愛玉時，驚訝地說：「好像是蕨餅啊」、「足以和水羊羹並列為夏日消暑聖品」，讚嘆不已。愛玉或許刻劃在人們的記憶裡，是連結家人情感的絕妙甜點。
很多人因為《爛漫》一劇而知道牧野富太郎這號人物，也有旅行社業者或者飯店推出高知縣旅遊行程「走訪牧野富太郎淵源地」等，掀起了一股熱潮。由牧野命名，在二戰前的日本也被廣泛食用的愛玉，到了戰後漸趨式微，不知不覺中銷聲匿跡。
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。