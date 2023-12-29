澳洲智庫：因福島核處理水、日本社員被捕等事件，日中緊張關係持續升級

文：TNL JP編輯部

譯：Ting Lin

澳洲民間智庫「澳洲國際事務研究所」表示，「日本在2023年8月決定排放福島第一核電廠的核處理水立即引發了騷動。」儘管此舉獲得國際原子能總署（IAEA）批准，並提出科學的安全證據，但中國政府並不接受IAEA的評估，並對日本提出了嚴厲批評。

澳洲國際事務研究所同時指出：「眾所皆知的，包含中國、韓國和台灣等國，許多擁有核能設施的國家，都排放放射性物質氚至海水中。」

中國方面聲稱太平洋被做為「日本的私人下水道」，中國政府並表達了對食品安全的擔憂，因而暫停進口所有日本水產品。這造成了經濟影響與日本的海鮮市場價格下跌。函館海關在10月19日公布的9月份北海道貿易概況資料顯示，北海道向中國出口的「水產品及相關製品」的數量為零。

除了外交方面的爭端，中國社群媒體掀起輿論攻擊，日本政府機構和企業也受到無數騷擾電話的轟炸。中國共產黨所屬的《環球時報》更稱日本為「流氓國家」。 由於日本政府將繼續排放核處理水，澳洲國際事務研究所認為，「此問題將繼續發酵。」

同時，今年10月19日傳出中國當局以涉嫌間諜罪，在北京正式逮捕安斯泰來製藥公司一名50多歲的日本男性員工。時任日本內閣官房長官松野博一在記者會上證實該男子於10月中旬被捕。

儘管日本政府呼籲中國政府儘早釋放該員工，但中國並未回應。此事件也暴露出目前日本難以確保在華僑民的安全，難以避免的會影響到日本企業在中國的擴張與投資。預計日本將有越來越多的人避免前往中國旅行。