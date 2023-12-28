新北國中生割頸案少年犯「輿論皆曰可殺」，但跟著起鬨的師長根本沒資格為人師表

耶誕節當天，台灣發生一件眾所討論的社會案件。新北市某國中，一名女學生在午休時，到其他班級找女學生聊天。該班某位男同學不爽，要她離開。兩人引發口角。女學生不堪受辱，找自己的「乾哥」一同前往理論。媒體報導，該名「乾哥」與該名男學生發生激烈口角，拿出預藏的彈簧刀猛刺十刀，包含頸動脈、左胸計六刀，右下背靠近腎臟位置四刀，導致男學生大量出血，當場失去生命跡象。經送醫急救，26日晚間宣告不治。

此事在網路上引起軒然大波。雖然行兇者年僅15歲，得依少年犯處理。但因為網友皆曰可殺，呼籲檢方求處重刑。這也給司法機關造成壓力。經地院少年法庭分案，最後裁定男學生予以收容、女學生責付家長保護，目前依《少年事件處理法》規定且精神調查中。新北地院也表示，全案目前尚未裁定移送新北地檢署，要各界勿臆測案情與審理結果，給予法官純淨辦案空間。

移不移送地檢署之所以成為關鍵，在於少年犯依據《少年事件處理法》，應移送轄區所管少年法院。少年法院依調查結果，若認為少年觸犯《刑法》，且所犯最輕本刑五年以上有期徒刑或案情已進入法院審查，或犯罪情節重大，認為應受刑事處分者，才必須移送檢方。然後檢察官依偵查結果，再根據《少年事件處理法》，認為應起訴者，才向少年法院提起公訴。

意思是案情還在調查中，如何處理尚且未知。但根據媒體報導，檢方決定將男學生罪名，從殺人未遂提升至殺人罪，那就是本刑七年以上重罪，看來勢必起訴。而被害男學生的老師與家長則放話會向司法機關提出要求，不應以《少年事件處理法》輕判涉案兩學生，應該依《刑法》重判，替男學生討回應有公道。

幾天之內，輿論皆曰可殺，並挖出乾哥乾妹的個資，以及事發後兩人的誇張言行，認為兩人皆無悔改之意，也無教化可能，極盡批評之能事。而眾多教育界人士也抓到機會，紛紛各抒己見。從社會敗壞、隔代教養、道德淪喪、家教不嚴，以至於教改失敗、應該恢復體罰……等各種切入角度，試圖對事件定調。

有建設性的評論不多，大概就對於教育體制弊病的分析，尚且有用。不過很多看法還是流於說教，毫無意義。如果對學生無法感化而只是說教，也難怪會教出這樣的學生。這些講廢話的老師才該自我檢討。除了跟吃麵喊燒的網友，程度上沒什麼兩樣，另外還附加面目可憎的自我優越感。

就少年割頸案，並不是可以簡單定調的事。定調又如何？不過只是吃瓜群眾想看到一個結果，希望心裡以為的公理正義得以伸張，殺人者被判重刑，最好是死刑，然後把這一對未成年就罪大惡極的國中生掃到自己看不到的角落，彷彿社會就會因此祥和，自己以後再也看不到類似的事，會幹出這種惡行的人都會因為兇手被嚴懲，然後以後再也沒人敢隨便犯法。有那麼簡單嗎？