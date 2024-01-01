【專訪】The DoDo Men：從蘋果工程師與精算師躍身為YouTuber，跳脫舒適圈別說不可能！

文：陳政南

射飛鏢決定旅行的目的地、花上萬元競標內容物不明的貨倉、在美國騎自行車用導航的方式在地圖上畫出「Do」字樣⋯⋯，這些影片都出自YouTube頻道「The DoDo Men」的2位靈魂人物Ian和Eric。

在成為影音創作者之前，他們各自是蘋果公司的包裝工程師及美國精算師，分別畢業於美國名牌大學UCLA和加州柏克萊大學（UC Berkeley）。

走在別人眼中的夢幻職涯路上，他們卻在頻道訂閱數僅有600人時，決定縱身一躍，辭去高薪工作，全心投入頻道經營。從頻道名稱中的「Do」，就能看出兩人共同的信念——用行動跳脫舒適圈。

這日Ian和Eric接受《Cheers》Podcast節目採訪，不斷強調：人生不僅僅是雙目所及的風景。

對你們來說，什麼是舒適圈？

Ian：我覺得舒適圈就是停擺的時候，可是它是一定要有的。舒適圈外很多時候是在面臨恐懼、焦慮或是壓力，這些東西對你有益、可以一直推動你（成長）。

只是如果你從來沒有回到舒適圈，讓自己充好電再出去耗電的話，電會很快就沒有了，你會非常害怕，更會覺得你是失敗的人。

如果把人生比喻成一個旅程，雖然在飯店休息是最舒服的，但你不能一直待在那裡吧？應該要出去走走，然後在晚上回到飯店休息。

Eric：舒適圈是一種感覺安穩的熟悉狀態。

跳脫舒適圈跟精算師每天都在幫人家算風險，的確是很衝突，所以我的個性跟Ian有點不太一樣。但是其實我成長的歷史中，也是有不斷在跳脫，就像以前搬到美國時，應對新的語言和環境，又或者在大學時成為一個領袖等等。

我也是猶豫和害怕，可是在做了嘗試之後，都有得到相對的成長。

在下定決心辭去正職前，你們有哪些準備？

Ian：我們是邊拍片、邊上班，做了半年。

當時我已經快要沒有心上班了，重心就是拍影片，下班、周末都一直在想企劃，想要花全部的時間在這上面。

即使當時沒有累積到大批觀眾，但我花了半年的時間測試自己是不是三分鐘熱度，就是想衝一波，最終我選擇了「All in」（全下），因為我相信我自己。

那時我已經30歲，有辦法負得起責任，如果今天真的失敗，還是有一筆存款，不會讓我的家人擔心，也不會讓愛我的人擔心。

Eric：我們頻道一個影片都還沒上，我就遞辭呈了。

我記得是2、3月要提辭呈，老闆提早一個月給我promotion（升遷），我說：「其實我一個月後要走了」，結果疫情就爆發。

老闆問我：「你的計畫還有要執行嗎 ？」我說：「欸！老闆我回來了！」所以我一開始是比較搖擺不定的。

當然，我也是真的想做YouTube，我這個人⋯⋯精算師嘛！（很習慣做）風險管理，外面疫情，我都不知道會發生什麼事情，像經濟一定會被影響，YouTube產業未來長什麼樣子也不知道，可以算是Ian在推我踏出這一步。

頻道從Day 1的創作主軸就是跳出舒適圈，為什麼？

Eric：對我來說，是為了創造一個有記憶的人生。

一個人可能上個月薪水多了4萬、5萬塊，多賺了這些錢，可是你問他說：「欸！去年過得怎麼樣？」他說：「好像也沒做什麼事情，我就是多工作了一年」。

有記憶點的人生應該是，你上個月跟一個女生告白，這你一定會記得；或者是你想要跟老闆要求加薪，在講這句話之前的緊張感，你一定會記得。

一直待在舒適圈的話，人生可能就這樣一瞬間過去了 。你會很無意識的發覺，欸，我怎麼一下就老了？我到底做了什麼？

我花了7年，考取了精算師資格，當時想像未來的人生一定超棒的，後來回到公司那1到2個月，發現人生還是差不多。

如果你想要改變，可以看看現在的上司或老闆的生活長什麼樣子，想像：「我有辦法照他們這樣的方式一直生活下去嗎？」

老實說，轉換跑道有他的風險，不轉換也有他的風險。

Ian：我們生活在這個地球上，有太多不同的體驗、喜怒哀樂等待我們去探索。

如果把自己限制在某個地方，就像這個世界是個龐大的圖書館，我們卻只讀了其中的一本書，實在是太可惜了。我認為每個人都應該成為自己想成為的版本。

很多時候我會提醒自己，如果有人拿著攝影機，在側拍你人生的紀錄片，你想要留下什麼樣的紀錄片給這個世界？

你的故事會長什麼樣子？你遇到挫折、困難的時候，你怎麼去解決和面對，又是怎麼overcome（跨越）？

一直跳出舒適圈，會有跳完的一天嗎？

Ian：很多人以為我們拍那麼多影片，是不是要去跳傘、是不是要去跑馬拉松、是不是要辭職，才叫做跳出舒適圈？實際上，跳脫舒適圈是一個人生哲學，一個精神。

你願意去邀請一位曾經有過節的好朋友出來喝杯咖啡，或者主動打電話給平常不會聯繫的家人，這都是非常跳出舒適圈的事情。

這不代表要把你的人生活得很不舒服。而是如何在每一刻，去掌握自己的情緒，選擇直面它們，還是你想要迴避、保護自己？

Eric：一直要去找出你當下想要做的一件事情。

就像我們現在在做YouTube，未來可能不一定繼續，我相信這幾年都會是很可貴的，因為我學會如何去建立團隊，怎麼去跟各個單位去協調、要如何設計會讓大家想點進影片的封面⋯⋯，這都會是我們以後可以帶走的東西。

Ian：如果哪一天沒有辦法一起創作，或你想去當喜劇演員、我想要去選立委，那我們就祝福彼此。

其實我們想要推廣的是，你現在想要做什麼事情，你就去做、就去安排、就去計畫、就去往那個方向努力。