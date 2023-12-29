開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/29,
商業

什麼是「性別透鏡投資」？美國風投公司Alante Capital如何靠「投資性別平等」獲利？

什麼是「性別透鏡投資」？美國風投公司Alante Capital如何靠「投資性別平等」獲利？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

對女性創業家的投資，讓Alante Capital成功實現了旗下基金所設定的永續供應鏈目標，同時還獲得了經濟回報。性別透鏡投資未必要強調性別平等，因為就算沒有這麼做，照樣能藉此達成企業的整體目標。

文：小口絢子｜翻譯：何姵儀

大家是否聽過「性別透鏡投資」呢？或許我們可以從字義，大致猜測這個名詞所指的，是將「性別平等」這個觀點納入投資標準中，以實現更好的投資決策。

每年世界經濟論壇在公布性別差距指數時，日本往往名列後段班（例如2021年在156個國家當中僅排名第120位）。這樣的報導總是不斷提醒大家，日本在性別平等這方面是一個相對落後的國家。

「性別透鏡投資」在歐美已有一定的發展，但在日本——特別是經濟領域，性別平等的實現仍然相當落後。

不過性別透鏡投資說不定可以解決日本現在所面臨的問題。基於這個假設，這次我們要透過美國和其他國家的案例，揭曉性別透鏡投資的實際情況。

這一次，我們要介紹一家在美國西海岸的聖塔芭芭拉市為活動據點從事投資的公司，Alante Capital。這家公司的經驗和實踐，或許能為我們提供一些啟發，並且展現性別透鏡投資在實際運作中的成果和影響。

透過深入了解Alante Capital的投資策略和成就，我們或許能夠找到一些借鏡之處，以應對並改善日本現有的性別相關挑戰。

專注於服裝業的風險投資公司Alante Capital

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。