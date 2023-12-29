什麼是「性別透鏡投資」？美國風投公司Alante Capital如何靠「投資性別平等」獲利？

文：小口絢子｜翻譯：何姵儀

大家是否聽過「性別透鏡投資」呢？或許我們可以從字義，大致猜測這個名詞所指的，是將「性別平等」這個觀點納入投資標準中，以實現更好的投資決策。

每年世界經濟論壇在公布性別差距指數時，日本往往名列後段班（例如2021年在156個國家當中僅排名第120位）。這樣的報導總是不斷提醒大家，日本在性別平等這方面是一個相對落後的國家。

「性別透鏡投資」在歐美已有一定的發展，但在日本——特別是經濟領域，性別平等的實現仍然相當落後。

不過性別透鏡投資說不定可以解決日本現在所面臨的問題。基於這個假設，這次我們要透過美國和其他國家的案例，揭曉性別透鏡投資的實際情況。

這一次，我們要介紹一家在美國西海岸的聖塔芭芭拉市為活動據點從事投資的公司，Alante Capital。這家公司的經驗和實踐，或許能為我們提供一些啟發，並且展現性別透鏡投資在實際運作中的成果和影響。

透過深入了解Alante Capital的投資策略和成就，我們或許能夠找到一些借鏡之處，以應對並改善日本現有的性別相關挑戰。

專注於服裝業的風險投資公司Alante Capital