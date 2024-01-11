《中文打字機》導讀：從「我手打我口」看技術的東亞現代性
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墨磊寧認為，中文打字機不但是現代資訊科技史上最重要、卻被誤解最深的發明，它還是一面無比清晰的歷史透視鏡；我們可以透過它來審視科技的社會建構、社會的科技建構，以及中文與全球現代性之間充滿矛盾的關係。透過他的敘述，我們可得知中文書寫是如何突破字母文字霸權，融入全球化資訊時代，並彰顯漢字獨特且強大的生命力。
文：郭文華（國立陽明交通大學科技與社會研究所教授）
從「我手打我口」看技術的東亞現代性——《中文打字機》導讀
（前略）
乍看之下，《中文打字機》中文版下的副標題「機械書寫時代」，相較簡體版的「一個世紀的漢字突圍史」與日文版的「漢字與技術的近代史」，給讀者一種班雅明（Walter Benjamin）式的況味。但實際上本書緊扣歷史，遊走東西的文化涵化（acculturation）與技術創新，敘事謹嚴，故事性十足。
作者從二○○八年北京奧運的開幕進場順序開場，為讀者呈現看似不可解，也與字母順序不相容的中文語境，點出本書與其說是打字機的研發史，不如說是直探「打字」動作下，漢字的鋪排理路的知識與文化傳布。
熟悉東亞技術史的讀者讀到這裡，或許想起白馥蘭（Francesca Bray）主張技術知識的圖文傳統，或者艾爾曼（Benjamin A. Elman）對中國近代科學的詮釋。確實，《中文打字機》在史料解讀上與這些先行者有互通之處，但這裡還要注意它與上一本《容受國族》的論證關係：它們都看到國族主義與秩序，但國族論述不等於知識與技術。民族識別與奧運進場順序固然有其儀式性與特殊性，但《中文打字機》處理的漢字輸入不完全由國家主導，其形成與轉變遠比國族論述來得複雜。
於是，從歷史的物質轉向（material turn）出發，墨磊寧描繪打字機的發想與實作所牽動的科技社會進程，構成《中文打字機》的主體。本書除序論之外共有七章，依序是主宰英文打字機的雷明頓公司（E. Remington and Sons）的進軍亞洲（第一章）、印刷排字盤的配置嘗試與電報碼（第二章），到早期的中文打字機（第三章）與市場化的國產打字機與銷售（第四章）以至日製中文打字機與文化統合（第五章），到林語堂明快打字機（第六章）與共產中國的中文打字活動（第七章）。
敘事上本書雖然不脫文明互動交疊，或者說類似李約瑟所謂發明的「滴定」（titration）框架，但箇中的行動者除了國家以外還有市場、專利與企業，和國族主義若即若離。從社會面看，打字機是工業產品，需要開發者、生產者，更需要消費者與使用者。從文化面看，打字機承載漢字的書寫傳統，牽涉語詞的認識與使用。這樣說，《中文打字機》是技術演化的「人因」故事，同時也是聚焦技術，別出心裁的中國近代史。
作為科技與社會研究者，關注書寫機器的東亞發展，以下我順著《中文打字機》的敘述，分享閱讀的所見所得。首先，本書大致依照時序，但各章間並無直接因果關係，涵蓋時間也多有重疊。事實上，與李約瑟不同，墨磊寧不執著於「誰先發明什麼」，而是將「打字」的問題意識歸納成三種拆解中文的理路——常用字（common usage）、拼合主義（combinatorialism）和代碼（surrogacy）。
這個設定不但讓《中文打字機》不用處理真正的書寫機器，也就是啟蒙時期以降的書法或作畫機器人（automata）的故事，直接從十九世紀中期開始。它也不用討論「寫」（write）這個動作，而是聚焦在「打」（type）的過程與活字技術，用它們串連之後出現的各種中文打字機的構想。
這三個理路也各有所本。常用字在康熙的《欽定武英殿聚珍版程式》中已有說明，往後在報紙排版時也為排字工人沿襲。代碼看似神祕，甚至讓中文在進入全球電報領域時無法成為「明文」（plaintext），接收者必須依據傳來的數字（例如7193是「電」字）翻找電碼本才能解讀。但「叫號取字」其來有自，來源可追溯到《農書》的造活字印書法。拼合主義乍看與部首很像，所謂「有邊看邊，沒邊找中間」，但部首的功用不僅於此。它是漢字世界的接引，綱舉目張的根本架構。
因此，不管是第二章介紹的 Jean-Pierre Guillaume Pauthier、勒格朗（Marcellin Legrand）、貝爾豪斯（Auguste Beyerhaus）與德勞圖爾（Pierre Henri Stanislas d’Escayrac de Lauture），或者第三章的祁暄，這些發明家的「分合活字」構想雖然有趣，但都翻不動部首。
進一步說，雖然就字義來說部首類似「字根」（radical），與拼合主義看似互通，但對中國人而言部首是漢字的主流教育方式，不只可用來學寫字也可記單字，查字典，沒必要新學一套。這點在祁暄與周厚坤（商務印書館最早接觸的打字機發明者）的爭論中看得很清楚。周厚坤堅持祁暄以部首創造分合活字會造出太多按鍵，並不實用，祁暄則回擊周厚坤，斷定他「不是缺乏足夠的機械知識，就是對『部首系統』的研究沒有好好理解」（頁SS）。漢字確實不好學，民國時期也不乏廢漢字的啟蒙呼籲，但它依然不動如山；使用者寧可用字典與代碼克服知識落差與技術需求，也不想順著外國發明的邏輯解構漢字，混淆認字原則。
其次，或許由於中文打字機「打」的不易，推廣上它要仰賴「打手」，也就是處理文書的代筆者，而打字機也就在人工抄寫與印刷複製之間開出活路。在第四章介紹，由商務印書館製造銷售的舒震東打字機是這樣的例子。商務印書館顧名思義以印刷起家，負責人張元濟是愛國實業家，推動中文打字機順情合理。但在「重視國文」的民族論述外，舒震東打字機也凸顯打字機的產業網路。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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