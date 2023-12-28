印尼大學生衝進難民收容所，要求政府驅逐羅興亞人

綜合《路透社》、《海峽時報》報導，大批印尼學生於週三（27日）衝進班達亞齊市（Banda Aceh）一個收容137名羅興亞難民的會議中心，並要求將這些難民驅逐出境。

以下來自《路透社》的影片中，身穿綠色夾克的印尼學生跑進大樓寬敞的地下室，那裡有成群的羅興亞男人、女人和兒童坐在地板上，恐懼地哭泣。而學生們高呼「把他們趕出去」、「拒絕亞齊接收難民」。

'The mob broke a police cordon and forcibly put 137 refugees on two trucks, and moved them to another location in Banda Aceh,' the UNHCR said after Indonesian protesters stormed into a Rohingya refugee shelter leaving the refugees shocked and traumatized https://t.co/dYV7NVFbpE pic.twitter.com/82uopVSJc3 — Reuters (@Reuters) December 27, 2023

隨後，羅興亞人被帶出去，其中一些人用塑膠袋裝著自己的物品，在抗議者的注視下被帶到卡車上，並被送往另一個政府辦公室。

在當日稍早舉辦的抗議集會上，23歲的學生代表穆南達爾（Wariza Anis Munandar）呼籲驅逐羅興亞人，另一名20歲的學生德拉馬斯里達（Della Masrida）則表示：「他們不請自來來到這裡，好像這裡才是他們的國家。」

聯合國難民署（UNHCR）在針對使事件的聲明中表示：「看到暴徒襲擊了脆弱難民家庭的收容所，其中大多數是兒童和婦女，我們對此深感不安。」呼籲印尼當局為難民提供更好的保護。

聲明中還寫道：「暴徒（mobs）衝破警方警戒線，強行將137名難民裝上兩輛卡車，並將他們轉移到班達亞齊的另一個地點，此事件讓難民感到震驚和創傷。」並補充這次襲擊是網路上虛假訊息和仇恨言論的結果。

《ANTARA NEWS》報導，安全部長馬赫富德（Mahfud MD）在20日時表示，人口販運網絡涉嫌將羅興亞難民送往印尼，然後再將他們帶到其他國家，而收容所難以承擔數量激增的難民，包含亞齊的部分地區也表現出對難民的排斥，因此當局將不再建造難民收容所，但政府仍在研究其他可以安置羅興亞難民的地點。

「政府決定停止向羅興亞難民提供收容所，但為了人類的利益，我們會幫助他們。」馬赫富德說。

難民人數激增造成資源匱乏，引發當地民眾不滿

羅興亞人在佛教徒占多數的緬甸面臨迫害，許多羅興亞人選擇逃往印尼、孟加拉、馬來西亞等穆斯林國家，而自11月中旬以來，已有超過1500名羅興亞難民抵達亞齊省海岸，難民署稱這是8年以來湧入人數最多的一次。不斷上升的難民數量也使當地民眾的敵意攀升。

《海峽時報》援引《法新社》報導指出，許多亞齊人對數十年的血腥衝突有著深刻的記憶，因此他們對穆斯林同胞的困境表示同情；但其他人表示，他們的耐心受到了考驗，並聲稱羅興亞人消耗稀缺資源，偶爾還會與當地人發生衝突。

「亞齊人曾經歡迎他們，但據我們所知，有些人販子將羅興亞人偷運到亞齊……所以，我們作為學生支持亞齊人的決定。」大學生哈利斯（Muhammad Khalis）說。

印尼不是1951年《聯合國難民公約》的簽署國，但有著接收難民的歷史。

總統佐科威將近期難民人數激增歸咎於人口販運，並承諾與國際組織合作提供臨時收容所。同時，當局也表示印尼不能被迫接收來自緬甸的難民，並呼籲鄰國分擔負擔並重新安置抵達其海岸的羅興亞人。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒