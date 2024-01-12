《波蘭國父畢蘇斯基》導論：波蘭可以被視為西方文明的屏障，而歐洲欠畢蘇斯基的並不少於波蘭

文：約書亞．齊瑪曼（Joshua D. Zimmerman）

導論

（前略）

今天的英語世界對畢蘇斯基一無所知，跟他在世時人們對他的敬重形成了強烈的對比。這有很大一部分是因為畢蘇斯基的主要成就（創造和捍衛獨立的波蘭民主國家，阻止共產主義和法西斯主義擴張）跟一九三五年他去世後所發生的事件相比，顯得相形見絀。這些事件包括：波蘭在第二次世界大戰遭入侵；蘇聯攻占東歐；介於蘇聯和德國之間、屬於凡爾賽體系的主權民主國家被消滅。波蘭在往後四十五年被關在鐵幕之後，退居世界事務的幕後，人們對其近代歷史的興趣也跟著消退。

從畢蘇斯基在一九一八年的十一月被指名為國家元首兼總司令的那一刻起，他就被認為是歐洲事務的重要人物之一。一九二○年的二月，英國最具影響力的月刊形容他是「治國天才」，「在那麼多人都擁有毀滅能力的時代，是這個時代最偉大的建造者」。一九二○年在華沙跟畢蘇斯基碰過面的俄羅斯流亡作家認為，畢蘇斯基擁有的知識、洞見和分析推理能力「比當前的任何政治人物都要強」。

曾經在一九一九年到一九二二年跟美國紅十字會一起到波蘭的一位美國聖母大學教授，有幸訪問畢蘇斯基，形容他「話很少，但是說話時你可以感覺他已經仔細研究了你的想法，沒有說出和沒有看見的事情他都明白。」一名美國駐外記者也在一九二八年說，畢蘇斯基是「我們這個時代最了不起的人物之一」。

對許多人來說，畢蘇斯基真正的重要性就是他在一九二○年阻止布爾什維克征服歐洲。在一九二○年參加波蘭協約國使節團（Inter–Allied Mission to Poland）的英國政治家達伯農子爵（Lord D’Abernon）對這一點表達的感受最為誇大，認為畢蘇斯基戰勝布爾什維克的俄羅斯是世界史上最關鍵的戰役之一。

一九三○年，達伯農子爵在這場戰役滿十週年時接受訪談，說道：「華沙戰役是當代文明史上最重要的事件。」他還說：「波蘭不曾做出這麼巨大的貢獻，危機不曾那麼急迫。一九二○年的事件這麼值得我們注意，還有另一個原因：能夠取得勝利，全都多虧了僅僅一人的天才戰略能力，多虧他成功執行了那危險到除了天才、還需要勇氣才能完成的計畫⋯⋯政治作家應該告訴歐洲人，波蘭在一九二○年拯救了歐洲，因此我們有必要讓波蘭保持強大，並跟西歐文明維持和諧關係。」

一位知名的美國作家在寫到歐洲事務的主題時，也呼應達伯農子爵的看法，強調波蘭在國際安全和維繫權力平衡上扮演的重要角色。羅伯特．麥奇雷（Robert Machray）在一九三二年寫道：「整體而言，波蘭可以被視為西方文明的屏障，是促成歐洲平衡與世界和平的強大因子。」他還表示：「波蘭有畢蘇斯基元帥這個偉大人物當它的領袖和老師、守護者和引導者。歐洲欠他的並不少於波蘭，因為我們現在很清楚地知道，是靠著元帥的軍事天賦去構思並贏得一九二○年八月和九月的那場關鍵戰役，打敗、趕跑了蘇聯軍隊。」

畢蘇斯基在一九三五年去世後，他的訃文也強調了這一點《泰晤士報》稱讚他「打擊了蘇聯唯一一次認真打算使用武力，將布爾什維克主義傳到整個歐洲的野心。為新成立的共和國確立疆界之後，他用盡早已消耗許多的最後一絲力氣來鞏固政府在國內外的地位。」《紐約時報》則表示：「在一九二○年，畢蘇斯基擊敗了進犯的布爾什維克軍隊，許多人都認為這讓歐洲免於另一場全面戰爭。」有人說畢蘇斯基是「一個偉大的軍人和能幹的治國大師」。有人則覺得畢蘇斯基的重要性是在其他方面。

美國傳記作家葛蕾絲．韓福瑞（Grace Humphrey）在一九三六年寫道：「他的偉大現在就已經開始成形，預示了歷史的裁定。他跟歷史上的某些少數人士一樣，是被上帝選來塑造人類命運、為民族規畫道路、引領人們前進的人。」

然而，除了這些讚美，國內外也有許多大聲喧嚷的反對者公開表達相反的看法。批評者認為，畢蘇斯基在一九二○年的五月占領基輔，是一個挑釁魯莽的舉動。西歐人雖然認為畢蘇斯基的聯邦計畫（最後完全失敗）對俄羅斯很不友善、對歐洲也十分危險，但是他們準確地預測，在未來歐洲各國的架構中，獨立烏克蘭的領土完整性會是西歐和美國政府的主要外交政策目標，以抵禦俄羅斯的侵犯。

一名波蘭局勢的觀察家認為，攻占基輔一事「延長了波蘭帝國主義的傳說，在協約國政治家的心中留下對這個新生共和國的偏見，尤其英國人依舊這麼覺得。」一名法國陸軍少校也批評畢蘇斯基軍事占領基輔是「近年來最越軌的行為」。

在國內，畢蘇斯基的反對者——左翼的社會民主黨和共產黨，以及右翼的民族民主黨（National Democrats）——強烈抨擊他越來越威權的統治作風和議會民主的腐敗。一九二三年，中間偏右的基督教民主（Christian Democratic）運動有一個成員表示，畢蘇斯基的想法既陰暗又無益，其統治作風充滿狂妄與虛榮。另一名社運人士則表達許多左派人士在一九二六年政變後所抱持的觀點，說畢蘇斯基是一個獨裁者，是進步和議會民主的敵人。

雙重遺緒

在這本書，我將描述畢蘇斯基的雙重遺緒：威權主義與多元主義。他是一位會使用法外鐵腕策略來壓制對手的軍事領袖，同時也會捍衛和保護少數族群的權益。一方面，他是一個卓越的人物，起身對抗兩次世界大戰之間在中歐和東歐生根、益發擴散的極權主義和反猶主義思潮。