《波蘭國父畢蘇斯基》導論：波蘭可以被視為西方文明的屏障，而歐洲欠畢蘇斯基的並不少於波蘭
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畢蘇斯基的一生不單單只是見證了二十世紀初歐洲的動盪年代，他所面對的各種挑戰，例如國家獨立、民族自決、自由民主、威權獨裁、東歐聯邦，以及如何在強權之間求生等，仍然隨著烏克蘭戰爭的隆隆炮火，不斷迴響在東歐及世界上各個角落，是當今社會不得不面對的課題。畢蘇斯基用自己的生命鑄成了一把鑰匙，指引我們打開走向未來的大門。
文：約書亞．齊瑪曼（Joshua D. Zimmerman）
導論
（前略）
今天的英語世界對畢蘇斯基一無所知，跟他在世時人們對他的敬重形成了強烈的對比。這有很大一部分是因為畢蘇斯基的主要成就（創造和捍衛獨立的波蘭民主國家，阻止共產主義和法西斯主義擴張）跟一九三五年他去世後所發生的事件相比，顯得相形見絀。這些事件包括：波蘭在第二次世界大戰遭入侵；蘇聯攻占東歐；介於蘇聯和德國之間、屬於凡爾賽體系的主權民主國家被消滅。波蘭在往後四十五年被關在鐵幕之後，退居世界事務的幕後，人們對其近代歷史的興趣也跟著消退。
從畢蘇斯基在一九一八年的十一月被指名為國家元首兼總司令的那一刻起，他就被認為是歐洲事務的重要人物之一。一九二○年的二月，英國最具影響力的月刊形容他是「治國天才」，「在那麼多人都擁有毀滅能力的時代，是這個時代最偉大的建造者」。一九二○年在華沙跟畢蘇斯基碰過面的俄羅斯流亡作家認為，畢蘇斯基擁有的知識、洞見和分析推理能力「比當前的任何政治人物都要強」。
曾經在一九一九年到一九二二年跟美國紅十字會一起到波蘭的一位美國聖母大學教授，有幸訪問畢蘇斯基，形容他「話很少，但是說話時你可以感覺他已經仔細研究了你的想法，沒有說出和沒有看見的事情他都明白。」一名美國駐外記者也在一九二八年說，畢蘇斯基是「我們這個時代最了不起的人物之一」。
對許多人來說，畢蘇斯基真正的重要性就是他在一九二○年阻止布爾什維克征服歐洲。在一九二○年參加波蘭協約國使節團（Inter–Allied Mission to Poland）的英國政治家達伯農子爵（Lord D’Abernon）對這一點表達的感受最為誇大，認為畢蘇斯基戰勝布爾什維克的俄羅斯是世界史上最關鍵的戰役之一。
一九三○年，達伯農子爵在這場戰役滿十週年時接受訪談，說道：「華沙戰役是當代文明史上最重要的事件。」他還說：「波蘭不曾做出這麼巨大的貢獻，危機不曾那麼急迫。一九二○年的事件這麼值得我們注意，還有另一個原因：能夠取得勝利，全都多虧了僅僅一人的天才戰略能力，多虧他成功執行了那危險到除了天才、還需要勇氣才能完成的計畫⋯⋯政治作家應該告訴歐洲人，波蘭在一九二○年拯救了歐洲，因此我們有必要讓波蘭保持強大，並跟西歐文明維持和諧關係。」
一位知名的美國作家在寫到歐洲事務的主題時，也呼應達伯農子爵的看法，強調波蘭在國際安全和維繫權力平衡上扮演的重要角色。羅伯特．麥奇雷（Robert Machray）在一九三二年寫道：「整體而言，波蘭可以被視為西方文明的屏障，是促成歐洲平衡與世界和平的強大因子。」他還表示：「波蘭有畢蘇斯基元帥這個偉大人物當它的領袖和老師、守護者和引導者。歐洲欠他的並不少於波蘭，因為我們現在很清楚地知道，是靠著元帥的軍事天賦去構思並贏得一九二○年八月和九月的那場關鍵戰役，打敗、趕跑了蘇聯軍隊。」
畢蘇斯基在一九三五年去世後，他的訃文也強調了這一點《泰晤士報》稱讚他「打擊了蘇聯唯一一次認真打算使用武力，將布爾什維克主義傳到整個歐洲的野心。為新成立的共和國確立疆界之後，他用盡早已消耗許多的最後一絲力氣來鞏固政府在國內外的地位。」《紐約時報》則表示：「在一九二○年，畢蘇斯基擊敗了進犯的布爾什維克軍隊，許多人都認為這讓歐洲免於另一場全面戰爭。」有人說畢蘇斯基是「一個偉大的軍人和能幹的治國大師」。有人則覺得畢蘇斯基的重要性是在其他方面。
美國傳記作家葛蕾絲．韓福瑞（Grace Humphrey）在一九三六年寫道：「他的偉大現在就已經開始成形，預示了歷史的裁定。他跟歷史上的某些少數人士一樣，是被上帝選來塑造人類命運、為民族規畫道路、引領人們前進的人。」
然而，除了這些讚美，國內外也有許多大聲喧嚷的反對者公開表達相反的看法。批評者認為，畢蘇斯基在一九二○年的五月占領基輔，是一個挑釁魯莽的舉動。西歐人雖然認為畢蘇斯基的聯邦計畫（最後完全失敗）對俄羅斯很不友善、對歐洲也十分危險，但是他們準確地預測，在未來歐洲各國的架構中，獨立烏克蘭的領土完整性會是西歐和美國政府的主要外交政策目標，以抵禦俄羅斯的侵犯。
一名波蘭局勢的觀察家認為，攻占基輔一事「延長了波蘭帝國主義的傳說，在協約國政治家的心中留下對這個新生共和國的偏見，尤其英國人依舊這麼覺得。」一名法國陸軍少校也批評畢蘇斯基軍事占領基輔是「近年來最越軌的行為」。
在國內，畢蘇斯基的反對者——左翼的社會民主黨和共產黨，以及右翼的民族民主黨（National Democrats）——強烈抨擊他越來越威權的統治作風和議會民主的腐敗。一九二三年，中間偏右的基督教民主（Christian Democratic）運動有一個成員表示，畢蘇斯基的想法既陰暗又無益，其統治作風充滿狂妄與虛榮。另一名社運人士則表達許多左派人士在一九二六年政變後所抱持的觀點，說畢蘇斯基是一個獨裁者，是進步和議會民主的敵人。
雙重遺緒
在這本書，我將描述畢蘇斯基的雙重遺緒：威權主義與多元主義。他是一位會使用法外鐵腕策略來壓制對手的軍事領袖，同時也會捍衛和保護少數族群的權益。一方面，他是一個卓越的人物，起身對抗兩次世界大戰之間在中歐和東歐生根、益發擴散的極權主義和反猶主義思潮。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。