《Pose Method 鐵人三項技術全書》：細究自行車齒盤的選擇，有助你在踩踏時達到最佳表現

文：尼可拉斯．羅曼諾夫博士（Dr. Nicholas Romanov）、約翰．羅伯遜（John Robson）

踩踏技巧

改變是挑戰也是機會，但絕不是威脅。——英國菲利普親王（Prince Phillip of England）

車手比賽的最終目標都是用最有效率的方式踩踏，把自己的體力發揮到淋漓盡致。不論是何種公路賽、場地計時賽、越野繞圈賽或是鐵人賽中的自行車賽段，選手們的目標都是極盡所能地在全程維持高效率的踩踏。

比賽騎乘時必然會面對各種情況，不可能有一體適用的高效率踩踏方案。從前面幾章，我們應該對功率輸出有清楚明確的概念了，但比賽時如何才能有效率地輸出功率呢？

我們都有極限

每個人在任何時候的運動表現，都存在某個最高的實力水準，而這個水準的高低取決於許多因素，可分為遺傳因素和後天因素兩類。其中肌力、有氧能力、個人傷病史、休息、營養和許多其他變數，都跟你是否能在比賽當天發揮100%的實力有關。

但把這些因素都做到好也無法保證，最終還是得靠踩踏技巧，才能決定你是否能把100%的潛能發揮出來。

不論你是舉起雙手衝線的冠軍車手，還是在三項賽事中快速轉換到跑步項目的菁英鐵人，踩踏技巧都是你面對自行車騎乘狀況的必備技能。

技巧的變動幅度比表面上看起來複雜得多。以最單純的狀況來說：在無風且完全平坦的直線道路上，沒有其他競爭對手，也沒有汽車與野狗等干擾，以時速56公里向前騎乘。這是大多數車手的最高時速（目前一小時場地計時賽的男子世界紀錄）。即使這是一個不切實際的假設情況，但要在這種情況下選擇一個特定的檔位與迴轉速，同時又要維持全神貫注與完美的低風阻姿勢，不是那麼容易。

儘管在如此完美的情況下，人的心智和生理潛力還是很難100%完全發揮出來。這也是為什麼一小時場地計時賽的世界紀錄，一直是人類難以突破的挑戰。現在，我們從時速56公里的直線巡航回到真實世界，跟維持速度比起來，為了維持最佳的踩踏效率，車手需要注意更多細節，像地形、路況、賽況、彎道、策略、風向和天氣變化，都必須列入考量，隨時視情況進行調整。在鐵人三項賽中，你還必須考慮最後在跑步時，是否還有體力維持騎車時的高效率。

齒盤和轉速的比例如何選擇？選擇的理由是？

自行車的齒盤和輪子為我們帶來力學上的優勢，放大了體力轉化為前進速度的效益，使我們能夠在不靠外力的協助下以更快的速度移動。畢竟，自行車的確是人類靠自身力量最有效率的移動方式。

然而，就像其他工具一樣，自行車也必須被正確地使用才能發揮最佳的功能。關鍵是當你愈了解如何選擇適當的檔位與轉速組合，你就愈靠近100％的潛能。

如同本書之前所討論的，你在自行車上所能輸出的最大功率，是當你變速到53齒的大盤與12齒的飛輪，這時踏板每轉一圈車子就能移動9.4公尺。換句話說，這等同於一個大齒比。

訓練有素的車手可以長時間維持90～110的轉速。若能以這個平均轉速來驅動這麼大的齒輪，自行車就能達到極速。問題是很少人有足夠的力量用這樣的轉速來踩動這麼大的齒比。

最大齒輪的另一端是39齒的小盤搭配25齒的飛輪，此時踏板每轉動一圈自行車只能前進3.3公尺。在39/25的齒比組合下，每個人都能踩出極為誇張的高轉速，但維持時間無法太長，因為超高轉速的代價實在太高了。

所以答案是取得力量與有氧能力之間的平衡，找到一個適合自己的齒比／轉速組合，使你在比賽中的不同時刻都能盡量維持最佳的運動表現。

其中的變數當然不只有齒比與轉速，還有你的競爭對手、車速、風向、氣溫、濕度、心率、肌肉的費力程度、身體的位置、路面狀況、坡度、彎道等，基本上這個清單還可以再繼續列下去。所有的變數都互相連動，只要其中一個改變了，其他的變數必然會受到影響，而我們必須知道車手最能控制的正是：齒比的選擇和踏板轉動的速率。

交易的邏輯

這是個很簡單的選擇邏輯。如果路面變陡，我們要不就是換成較輕的檔位搭配較高的轉速，不然就是直接以目前的檔位重踩上坡。不管用哪一種方式速度都會變慢，但問題是該怎麼做才能使速度的損失降到最低，而且在爬完坡之後還能保有體力面對接下來的賽段。

這裡用「交易」這個詞的目的是使你了解：每次的改變必然會獲得或失去某些東西。我們是否能將前一章齒比與移動距離的表格背下來，然後依據自己當下的情況與目標速度來選擇最佳的齒比與轉速呢？事實上是不能的。

關鍵反而是知覺與經驗。如果是用數字算出來的，當你算出要用53/15的齒盤在轉速100rpm下才能達到目標速度時，你肌肉的緊繃感、心臟跳動與呼吸頻率提高後對心肺系統的沉重負擔，都會跟你計算的結果互相衝突。

你心裡想的是「騎得像阿姆斯壯一樣」，但身體卻告訴你「我很不願意告訴你真相，但兄弟，你可不是阿姆斯壯」。當然我們也可以跟隨自己心裡的想像，但最終必然得面對自身的極限。這個邊界即是整個身體最佳運作效能的臨界點，若我們強迫自己超越極限，雖然可以短暫達到巔峰，但很快身體就會完全停擺。

簡而言之，這等於說明了「訓練」與「比賽」之間的差異。只要是訓練，不論是為了鍛鍊更大的力量或增強有氧能力，訓練的目的都是在盡量擴大潛能的邊界。比賽則剛好相反。在賽場上要能認清自己當下的能力，然後盡可能地以最有效率的方式把自己的潛能100%發揮出來。也就是說，能力的邊界已經確定了，比賽時要能盡量接近它，但又不能超過它，不然就會把比賽給搞砸。