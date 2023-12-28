是誰害死了李善均？我認為「這三槍」成為了最後的稻草
我們想讓你知道的是
李善均的悲劇，是在韓國警方過度偵訊、媒體長期習慣以「有罪推定」的角度報導公眾人物醜聞，以及大眾未經查證的輿論下所釀成的大禍。而媒體的嗜血，在世界各國都是屢見不鮮的議題，韓國也不例外，在事件尚未明朗前，韓國媒體便大肆報導「李善均涉毒」，甚至有部分媒體刻意操控輿論，心態相當可議。
文：蔚藍Azure
近幾天韓國娛樂圈最受關注的新聞，莫過於韓國影帝李善均的自殺。
曾以《寄生上流》、《我的大叔》等作品走紅的李善均，原本形象良好，甚至被封為「國民大叔」，卻因被韓國警方與媒體指控「涉毒、外遇」，個人形象全毀，李善均也因此被韓國警方約談，甚至遭到19小時不間斷的偵訊，在身心俱疲之下，最終走上絕路。
李善均的悲劇，是在韓國警方過度偵訊、媒體長期習慣以「有罪推定」的角度報導公眾人物醜聞，以及大眾未經查證的輿論下所釀成的大禍。
第一槍：嗜血的媒體
媒體的嗜血，在世界各國都是屢見不鮮的議題，韓國也不例外。在事件尚未明朗前，韓國媒體便大肆報導「李善均涉毒」，甚至有部分媒體刻意操控輿論，心態相當可議。
無獨有偶，在事件爆發初期，韓國天團BIGBANG成員GD也在證據不足的狀況下被爆出與其一同吸食毒品。在事件爆發初期，韓國媒體亦在未經查證的情況下，大篇幅報導「GD涉入李善均吸毒案」，導致GD失去大筆代言，經紀公司YG娛樂也在第一時間與其切割。雖然事後證實其無罪，但GD損失的大筆代言與演藝機會已難以挽回。
媒體為了流量與獨家新聞，罔顧新聞倫理，在未經查證下僅以片面之詞便斷定李善均涉毒，甚至違反新聞倫理。令人不禁感嘆：「原本應該作為『第四權』的媒體，竟已淪落到如此地步！」
第二槍：警方偵辦過程爭議
除了媒體嗜血外，韓國警方對於此案的偵辦過程亦是爭議不斷。
首先，韓國警方在調查時，僅以被告「女公關」的供詞，片面斷定其有吸毒，但李善均卻不斷和警方表示自己「並不知道那是毒品」。
另一方面，李善均四次尿檢與毛髮檢驗報告中，結果均為陰性。在多數證據指向其無罪的情況下，警方不應該僅以被告的供詞便懷疑李善均。
此外，韓國警方在調查此案的正當性上，也有明顯的不足。此案在警方內部調查階段，就已遭到地方媒體曝光。另一方面，韓國警方在調查過程中，對李善均施以19小時不間斷的高強度偵訊，導致其身心俱疲。
儘管事後警方表示，在進行偵訊時有經過李善均同意，但考量到李善均當時遭到輿論抨擊，以及難以證明自身清白的狀況下，這樣的同意是否是出於他的意願，或許有待商榷。
第三槍：未經查證的輿論
此次事件中，許多民眾在尚未釐清真相的情況下，僅憑藉媒體報導，便擅自認定李善均涉毒，甚至因其本身的婚外情便擅自連結兩者。
李善均有外遇是事實，根據其證據的錄音檔，李善均確實對該名女公關表示「我很喜歡妳」，甚至兩人亦有過從甚密的紀錄。然而外遇雖然違反現代道德觀念，但僅屬於個人私德問題，不能以其外遇為理由，就擅自認定其有罪。
在法律上，除非其行為涉及《刑法》中的罪行，否則私德問題的行為，不應該作為是否犯罪的判斷依據。但許多民眾只是因為個人的醜聞，便在證據不足的情況下，將其與「吸毒」連結，最終未經查證的輿論結束了一條盛年的生命。
小結：我們什麼時候，才能夠真正學會「無罪推定」？
在尚未理解事實真相時，我們很容易因為自己的印象或是偏見，就輕易做出對事物的判斷。然而這樣的判斷，往往是失準的，甚至可能因此而冤枉了無辜的人。
當然，人是不可能完全客觀的，但正因為我們無法完全客觀的看待各種人事物，我們才更需要提醒自己，在證據不足的狀況下，請試著相信每一個人都是無罪的，即使他可能真的有罪。我們越是能抱著這樣的心態，就越可能讓世界上的「李善均們」不再被輿論傷害。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：是誰害死了李善均？警方、媒體、輿論，成為了最後的稻草
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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