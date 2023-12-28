周子瑜事件重演？《路透社》《CNN》揭中國施壓五月天表態挺一中，學者稱更恐怖的是人民無感
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台灣情報人員聲稱，中國當局在今年5月五月天於中國展開巡演時，要求五月天在與粉絲互動、以及公開訪問中，稱中國和台灣屬於同一個國家。據了解，五月天拒絕遵守，而中國則以「假唱風波」向其施壓。但台灣學者指出，中國在台灣選前動作很大，但都沒有在台灣網路、甚至政論節目上引發廣大討論，熱度還不如侯友宜的凱旋門爭議。
《路透社》和《CNN》今（28）日同步報導，中國國家廣播電視總局要求台灣搖滾天團五月天公開表態支持北京，並配合中國的對台媒體統戰。不過學者認為，選民對中國的威脅已經麻木，這起事件預料不會對選舉造成太多影響。
根據《路透社》取得的台灣內部安全備忘錄，中國當局向搖滾樂團五月天施壓，要求在台灣選前發表親中言論。
《路透社》更引述知情人士，稱中國當局要求五月天提供不特定的「政治服務」，但五月天沒答應。知情人士還說，當局以要調查五月天「假唱事件」和罰款作為要脅，稱「如果不合作，就會付出代價」。
《CNN》今日也報導指出，2名台灣情報人員聲稱，中國當局在今年5月五月天於中國展開巡演時，就一直向其施壓，要求五月天在與粉絲互動、以及公開訪問中，稱中國和台灣屬於同一個國家。據了解，五月天拒絕遵守，而中國統戰部則聯合官媒，以五月天日前演唱會中的假唱風波，向其施壓。
《路透社》引述一名台灣官員，中國當局認為透過施壓五月天表態，可以「影響台灣年輕人的選票」。
不過《路透社》和《CNN》皆表示，他們無法獨立核實這項情報的真偽。對此，中國廣電總局、國台辦、五月天唱片公司相信音樂也未回應。
事情源起
自稱中國音樂鑑定達人的「麥田農夫」，於今年11月底、12月初，找出五月天上海、倫敦演唱會的音檔，指經軟體鑑定，五月天上海場5首假唱、倫敦場每首歌都有部分真唱、部分假唱，導致五月天捲入假唱疑雲。
中國央視稍早報導，五月天上海場演唱會的原始影片、音檔，目前皆已提交屬地文化市場稽查部門，進行科學測評分析後將再公布調查結果。上海市文旅局日前也聲稱，仍在調查中。
五月天所屬的公司相信音樂則發表聲明，強調五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，網路上關於「五月天假唱」的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害藝人形象。也強調會積極配合執法部門展開調查工作。
2016年周子瑜事件
這起事件讓人回想2016年的周子瑜道歉事件。2015年，台灣藝人周子瑜在韓國節目中，表示自己來自台灣，並舉中華民國國旗。親中藝人黃安在微博上批評周子瑜為台獨份子，要求她公開聲明自己是中國人，也引發中國網友出征。周子瑜所屬的經紀公司JYP娛樂也承認，在中國的演出受到影響。
2016年1月15日晚間，JYP娛樂發表周子瑜道歉聲明及影片，震驚台灣社會。由於事件恰巧發生在台灣2016年總統選舉前，外界認為該事件對後續民進黨的勝選影響極大。
學者：中國施壓台灣藝人對民進黨加分，但今年選舉恐怕無效
台灣東海大學政治系教授邱師儀告訴《關鍵評論網》，中國施壓五月天的行為，的確是為民進黨加分，但並不會在這次選舉中化為實際選票。
邱師儀分析，2016年周子瑜事件，當時台灣年輕人剛經歷過太陽花學運，對於「亡國感」比較有感。但現在年輕人則對於中國恫嚇厭煩，比較希望候選人多談一些政策，或談年輕人關心的議題。
邱師儀認為，這場選舉比較偏內政，比較沒有激起兩岸、外交的討論。邱師儀觀察，無論是中國稱台灣構成貿易壁壘、取消ECFA部分關稅優惠、到習近平公開稱「堅決防止任何人把台灣分裂出去」，都沒有在台灣網路、甚至政論節目上引發廣大討論，還不如侯友宜的凱旋門爭議。
台北大學犯罪學研究所副教授、現為民進黨不分區立委候選人的沈伯洋接受《關鍵評論網》訪問也指出，這起事件對選舉的結果「可能還好」。
沈伯洋指出，台灣社會對中國的危險性的意識普遍偏低、有些麻痺了，就像中共軍機擾台，台灣人一開始有嚇到，但當共機擾台變成日常生活的一部分後，大家就開始無感，沈伯洋警告，這就是中國想創造的現狀。
沈伯洋指出，明明中國危險這麼大，介選一次比一次動作還大，但社會大眾的反應卻麻木， 這是很可怕的事情，如同中國全國政協主席王滬寧下達的對台介選指示，意圖造成「看起來不像介選、不兇、但台灣人會怕」的印象。
境外勢力介選案爆77例、偵辦157人 法務部：旅遊招待最多
法務部今日在行政院會報告大選偵辦作為，其中涉及《反滲透法》偵辦的案件，從14日的17件、29人，飆升至今共有77件、157人涉入，短短兩週數量急遽增加。法務部次長黃謀信在院會後記者會解釋，因為愈靠近選舉，檢察官蒐證的證據愈齊全，因此案件偵辦愈可能開花結果，另外也因為選舉將至，檢察官偵辦密度、強度也都強化，才會有此現象。
法務部檢察司長郭永發另指出，這次新興5大介選模式，包括在地協力、旅遊招待、不實民調、不實訊息、深偽技術等態樣，其中以旅遊招待最多。
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核稿編輯：翁世航
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