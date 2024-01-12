《能源賽局》：歐洲的邊界在哪裡？將北約當作「歐盟的安全部門」合適嗎？
我們想讓你知道的是
作者劍橋大學教授湯普森長年研究地緣政治與能源議題，為了一窺過去20年動盪的地緣局勢，他將視角從當今社會往回拉到石油引發動盪的1970年代，並逐步分析化石能源如何推動美國霸權、歐盟分裂與中俄崛起。這場橫跨三大洲，涉及能源、金融、民主、地緣政治的鉅作，為過去20年的全球局勢提供絕無僅有的歷史洞察。當化石能源與綠色能源的競奪成為下個世代的關鍵議題，這本書提供了風險掌握與布局評估的關鍵解讀。
文：海倫．湯普森（Helen Thompson）
哪裡算是歐洲？
一九九一年蘇聯解體後，許多問題依然存在，像是歐洲的邊界在哪裡？歐洲是否仍有哪個地方仍受到俄羅斯的威脅？如果威脅仍然存在，誰又能提供安全保障？這讓北約與（一九九三年由歐洲共同體轉型的）歐盟之間本來已經很艱難的關係，又變得更加複雜。
如果歐盟主張要實現歐洲大一統的理念，就不能止步於德國與波蘭的奧得河－尼斯河（Oder–Neisse line）邊境線。但要將過去的華沙公約國家納入歐盟，就會有軍事安全上的問題，因為在過去幾百年裡，德俄之間這塊地理空間上的國家和帝國一直是歐洲動盪的來源。
如果東歐各國加入歐盟，那麼按照冷戰的邏輯，它們也應該要加入北約。但如果北約真的讓它們加入，就等於是在宣稱，蘇聯不過是沙俄的翻版，而北約對這些國家的安全保障，也就不會只是表面文章了。一九九一年十二月的《馬斯垂克條約》（Maastricht Treaty）並沒有解決東歐問題。但是「共同外交和安全政策」（Common Foreign and Security Policy）的誕生，確實帶著歐盟朝安全邦聯的方向跨出了一步，儘管這不代表北約自此可有可無。
後來的南斯拉夫內戰（Yugoslav wars）也證明了歐盟沒有能力取代北約，同時也無法解決歐洲東擴的安全影響。一九九五年，奧地利、瑞典和芬蘭這三個非北約成員國加入了歐盟；同年法國也重回北約軍事委員會，但並未加入指揮架構。同時，積極申請加入歐盟的東歐國家也向美國施壓，要求加入北約。
到了一九九○年代中期，這些都變成了僵局。法國擔心如果波蘭等國家加入，歐盟將會更依賴北約，而一旦北約深入作為德國和俄羅斯之間緩沖的東歐，便會讓德國不再重視安全事務。於是法國開始反對歐盟和北約東擴，並在接下來的十年裡重新提倡歐盟應走向正式的安全邦聯架構。
難得的是， 當時的英國首相東尼． 布萊爾（Tony Blair）， 竟也跟法國總統賈克． 席哈克（Jacques Chirac）志同道合，提倡歐盟應擁有一些獨立於北約的軍事能力。於是，兩國政府在一九九八年簽署了《聖馬洛宣言》（Saint-Malo Declaration），主張歐盟應該擁有自主的軍事能力和相關的決策架構。
這項法英雙邊協議催生了歐洲安全與防務政策（European Security and Defence Policy）以及二○○二年的《柏林附加協定》（Berlin Plus Agreement），允許歐盟在北約未參與的行動中使用北約資產。隔年，歐盟軍隊首次投入了馬其頓的維和任務。但就算歐盟有了一定程度的軍事能力，東歐問題依然無法解決。
因為歐盟東擴，勢必牽扯到了歐盟與俄羅斯接壤的意涵。一九九六年，歐盟東擴的變得越來越難以逃避，而柯林頓政府的決定是美國應該優先處理波蘭、匈牙利和捷克加入北約的申請。於是，這三個前華沙公約國在一九九九年加入北約，接著在二○○四年，又有七個國家加入了北約，其中甚至包括曾經與蘇聯加盟過的波羅的海三國。靠著比歐盟早一步東進，北約成了民主價值觀的象徵。但歐洲選民，乃至於美國選民是否有足夠的政治意志保衛波羅的海三國，依然是懸而未解的問題。
二○○四年，歐盟終於迎接了包括波蘭在內的八個新成員國。但安全問題始終是歐盟東進的隱患。法國一直擔心這點會妨礙歐盟成為獨立的安全邦聯，而第二次波斯灣戰爭也證實了法國的擔憂。在開戰的幾個星期前，席哈克斥責東歐各國政府支持美國在伊拉克問題上的立場是「幼稚」的舉動，並表示他們「錯過了閉嘴的機會」。
但這些拉扯幾乎無法避免。對東歐國家來說，遵循舊時的邏輯將北約當作歐盟的安全部門，自然是符合國家利益的決斷。但法國之所以在一九八九年後考慮跟北約和解，是因為至少在某些法國政治人物看來，在蘇聯解體後的世界，北約只會越來越無關緊要。
此外，北約內部拉扯的成因也不只是東擴。在伊拉克問題上，和東歐成員國站在同一邊的還包括英國、義大利、荷蘭、丹麥、西班牙和葡萄牙。雖然在冷戰期間，西歐國家對於中東事務，特別是對於蘇伊士運河的立場一直跟美國存在嚴重的分歧，但從來不曾像伊拉克問題這麼嚴重過。
新的衝突層次導致德法與英國對立，也破壞了英法重建安全合作的嘗試。為了將歐盟建立成一個安全邦聯，在地緣政治問題上法國需要更親近英國，減少放在德國的心力，因為德國在一九九○年代統一後，就削減了將近三分之一的國防支出。但如果歐盟持續依賴北約，法國就得冒險抨擊東歐各國政府在伊拉克問題上跟隨美國的指揮，並倒向俄羅斯陣營；然而，若北約不再跟歐洲結盟抗衡俄羅斯，就會失去存在的理由。
烏克蘭是歐盟和北約扞格的關鍵。在一九九一年蘇聯解體後，烏克蘭正式成為一個獨立國家。但它在黑海的戰略地位，導致這次分手充滿隱憂。一九九七年，俄羅斯和烏克蘭同意瓜分駐泊於克里米亞賽凡堡市（Sevastopol）的前蘇聯黑海艦隊。
根據協議，新成立的俄羅斯黑海艦隊可以使用賽凡堡基地二十年，並在克里米亞半島駐軍。這個協議導致烏克蘭的獨立受到俄羅斯在克里米亞的軍事權利牽制，但烏克蘭卻缺乏有意義的外部支援，因為烏克蘭並未成功加入歐盟或是北約。
Tags：
基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。