《能源賽局》：歐洲的邊界在哪裡？將北約當作「歐盟的安全部門」合適嗎？

文：海倫．湯普森（Helen Thompson）

哪裡算是歐洲？

一九九一年蘇聯解體後，許多問題依然存在，像是歐洲的邊界在哪裡？歐洲是否仍有哪個地方仍受到俄羅斯的威脅？如果威脅仍然存在，誰又能提供安全保障？這讓北約與（一九九三年由歐洲共同體轉型的）歐盟之間本來已經很艱難的關係，又變得更加複雜。

如果歐盟主張要實現歐洲大一統的理念，就不能止步於德國與波蘭的奧得河－尼斯河（Oder–Neisse line）邊境線。但要將過去的華沙公約國家納入歐盟，就會有軍事安全上的問題，因為在過去幾百年裡，德俄之間這塊地理空間上的國家和帝國一直是歐洲動盪的來源。

如果東歐各國加入歐盟，那麼按照冷戰的邏輯，它們也應該要加入北約。但如果北約真的讓它們加入，就等於是在宣稱，蘇聯不過是沙俄的翻版，而北約對這些國家的安全保障，也就不會只是表面文章了。一九九一年十二月的《馬斯垂克條約》（Maastricht Treaty）並沒有解決東歐問題。但是「共同外交和安全政策」（Common Foreign and Security Policy）的誕生，確實帶著歐盟朝安全邦聯的方向跨出了一步，儘管這不代表北約自此可有可無。

後來的南斯拉夫內戰（Yugoslav wars）也證明了歐盟沒有能力取代北約，同時也無法解決歐洲東擴的安全影響。一九九五年，奧地利、瑞典和芬蘭這三個非北約成員國加入了歐盟；同年法國也重回北約軍事委員會，但並未加入指揮架構。同時，積極申請加入歐盟的東歐國家也向美國施壓，要求加入北約。

到了一九九○年代中期，這些都變成了僵局。法國擔心如果波蘭等國家加入，歐盟將會更依賴北約，而一旦北約深入作為德國和俄羅斯之間緩沖的東歐，便會讓德國不再重視安全事務。於是法國開始反對歐盟和北約東擴，並在接下來的十年裡重新提倡歐盟應走向正式的安全邦聯架構。

難得的是， 當時的英國首相東尼． 布萊爾（Tony Blair）， 竟也跟法國總統賈克． 席哈克（Jacques Chirac）志同道合，提倡歐盟應擁有一些獨立於北約的軍事能力。於是，兩國政府在一九九八年簽署了《聖馬洛宣言》（Saint-Malo Declaration），主張歐盟應該擁有自主的軍事能力和相關的決策架構。

這項法英雙邊協議催生了歐洲安全與防務政策（European Security and Defence Policy）以及二○○二年的《柏林附加協定》（Berlin Plus Agreement），允許歐盟在北約未參與的行動中使用北約資產。隔年，歐盟軍隊首次投入了馬其頓的維和任務。但就算歐盟有了一定程度的軍事能力，東歐問題依然無法解決。

因為歐盟東擴，勢必牽扯到了歐盟與俄羅斯接壤的意涵。一九九六年，歐盟東擴的變得越來越難以逃避，而柯林頓政府的決定是美國應該優先處理波蘭、匈牙利和捷克加入北約的申請。於是，這三個前華沙公約國在一九九九年加入北約，接著在二○○四年，又有七個國家加入了北約，其中甚至包括曾經與蘇聯加盟過的波羅的海三國。靠著比歐盟早一步東進，北約成了民主價值觀的象徵。但歐洲選民，乃至於美國選民是否有足夠的政治意志保衛波羅的海三國，依然是懸而未解的問題。

二○○四年，歐盟終於迎接了包括波蘭在內的八個新成員國。但安全問題始終是歐盟東進的隱患。法國一直擔心這點會妨礙歐盟成為獨立的安全邦聯，而第二次波斯灣戰爭也證實了法國的擔憂。在開戰的幾個星期前，席哈克斥責東歐各國政府支持美國在伊拉克問題上的立場是「幼稚」的舉動，並表示他們「錯過了閉嘴的機會」。

但這些拉扯幾乎無法避免。對東歐國家來說，遵循舊時的邏輯將北約當作歐盟的安全部門，自然是符合國家利益的決斷。但法國之所以在一九八九年後考慮跟北約和解，是因為至少在某些法國政治人物看來，在蘇聯解體後的世界，北約只會越來越無關緊要。

此外，北約內部拉扯的成因也不只是東擴。在伊拉克問題上，和東歐成員國站在同一邊的還包括英國、義大利、荷蘭、丹麥、西班牙和葡萄牙。雖然在冷戰期間，西歐國家對於中東事務，特別是對於蘇伊士運河的立場一直跟美國存在嚴重的分歧，但從來不曾像伊拉克問題這麼嚴重過。

新的衝突層次導致德法與英國對立，也破壞了英法重建安全合作的嘗試。為了將歐盟建立成一個安全邦聯，在地緣政治問題上法國需要更親近英國，減少放在德國的心力，因為德國在一九九○年代統一後，就削減了將近三分之一的國防支出。但如果歐盟持續依賴北約，法國就得冒險抨擊東歐各國政府在伊拉克問題上跟隨美國的指揮，並倒向俄羅斯陣營；然而，若北約不再跟歐洲結盟抗衡俄羅斯，就會失去存在的理由。

烏克蘭是歐盟和北約扞格的關鍵。在一九九一年蘇聯解體後，烏克蘭正式成為一個獨立國家。但它在黑海的戰略地位，導致這次分手充滿隱憂。一九九七年，俄羅斯和烏克蘭同意瓜分駐泊於克里米亞賽凡堡市（Sevastopol）的前蘇聯黑海艦隊。

根據協議，新成立的俄羅斯黑海艦隊可以使用賽凡堡基地二十年，並在克里米亞半島駐軍。這個協議導致烏克蘭的獨立受到俄羅斯在克里米亞的軍事權利牽制，但烏克蘭卻缺乏有意義的外部支援，因為烏克蘭並未成功加入歐盟或是北約。