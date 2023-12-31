判斷是非需要依賴「正確資訊」，我們該如何在「認知作戰」下生存？
我們想讓你知道的是
現代最大的問題是「資訊氾濫」且「正確性有問題」。資訊爆多會癱瘓大腦對資訊的處理，民眾不可能全部檢視、思考比對後再挑選，加上基本知識不足也無法判斷正確性。大腦終究會選擇捷思（懶惰的），變成跟風向走、看懶人包、相信意見領袖、相信政黨，不再有思考的習慣。
文：林仁廷心理師
人們判斷是非與如何生活時，需依賴「正確資訊」，如「正確用火」。
過往資訊管道少，只有報紙、廣播及三電視台，少數媒體壟斷，而政府又會檢查媒體，故民眾常因為「無知、無法比較資訊」而被管控知的權利。
而現代最大的問題是「資訊氾濫」。
現今資訊管道多到爆，有線電視幾百台、網路資訊、自動推送的社交軟體，自媒體也是媒體，大家都在放話，資訊不少，但「正確性有問題」。
資訊爆多會癱瘓大腦對資訊的處理，民眾不可能全部檢視、思考比對後再挑選，加上基本知識不足也無法判斷正確性。大腦終究會選擇捷思（懶惰的），變成跟風向走、看懶人包、相信意見領袖、相信政黨，不再有思考的習慣。
現代更可怕的是「認知作戰」
有心人士反過來利用這特性發財，在網路、媒體上刻意循模式製造效應。
網軍公司、假帳號分身留言、製造集體風向的假象，國內操作也就算了，甚至來境外的網軍攻擊。利用資訊特性，誘使他們想要的風向／結果，這就是「認知作戰」，影響了你的認知判斷。
認知作戰是一種影響力作戰，根據維基百科定義，它透過釋放真假資訊及錯誤連結，影響並破壞社會既有、互相信任的網路，並加深對立、降低士氣，打擊對手計畫和開展後續活動。
認知作戰或許針對國家，但別忘了其手法對民眾也是無孔不入的，資訊操弄在團體面最常見於政治，而個人面則有詐騙、邪教、PUA或行銷話術。
操弄的資訊內容會影響你判斷，而你選擇的結果影響了你原本的價值立場，你慢慢不敢依靠自己思考和判斷，寧願順從他人。
舉例，甲告訴乙情況危急，只能儘速從A、B、C三選擇則優（甲故意提供有限的資訊），乙最終選了A，結果卻不盡如意，乙會逐漸怪罪自己的選擇、能力不足，而不會反思當初提供資訊的甲是否動機不良。
留意現代的資訊操控手段
以下是幾個常見的手法。
- 片面資訊（去脈絡化）：單一口號洗腦；強調都是別人的錯，突顯部分有利訊息，忽視矛盾、掩飾風險
- 三人成虎，三千人成妖虎：多數人都在談假訊息，多數人轉傳分享，你不會查證開始相信此事為真。
- 一堆真消息裡放入幾個假消息，以假亂真
再來是「錯誤連結」，全部都真消息，但是讓你誤以為相關，以下舉例。
A是真的，B也是真的，但是它製作迷霧讓你以為A可以造成B，兩者是因果關係。例如，A是空氣濾進器，B是心理健康專家，公司請B專家來講了一篇「空氣髒，容易鼻子過敏，而常過敏睡不好失眠就會有心理健康問題，所以我推薦A，有效」。
接著是長期佈局後反轉，「這個好人突然變壞了耶」，以下舉例。
例如：B組長創辦了一個公司群組，平時分享有用的團購、公司八卦、政策公告等等，但突然在半年後開始講一些不利於A組長的事，說他多小氣或佔公司便宜。群組講A壞話後三個月，公司公布了要由眾組長中挑選優秀者晉升主管的評比，這時候大家已經對A組長沒有好印象。
破除認知戰的誤導，你可以怎麼做
1. 平時廣泛閱讀
若常滑手機讓它只餵養你想看的，就跟你住在封閉房間裡，只有唯一窗口定期送來垃圾食物可你又覺得美味一樣，是資訊的井底之蛙。
多主動閱讀及思考，不要被動接受訊息。做為對這世界的好奇與理解，越理解各生活範圍、專業領域的常識，你會有基本原則判斷是不是荒唐的假消息。
2. 現實的利益得失
想一下，這個消息對誰有利？真的有免費資源嗎？他真是為正義喉舌嗎？
我認為「沒有無償的事」，即使是心理師貼出免費的心理學資訊，你也可以認為「他在推廣心理諮商啦，在刺激有需求的民眾增加消費啦」。這是不可否認的，因為任何事都有相對利益存在。
關鍵是「你思考過沒有」。知道這個利益關連，你還是想使用，也會小心不要掉入太多陷阱（如多看幾個不同心理師的粉專，以免都是這個人說了算）。讓這些訊息進入意識，你做的判斷才是判斷，而不是讓無意識的牛被牽著鼻子走。
3. 關心自己未滿足的投射
我們講認知戰都是有心人操作，但搞不好最後一個魔頭是「自己」。
自己心理很多過不去的、未滿足的，會讓你寧願去相信某個救世主，結果他講的屁話你都信（對，迷信也是認知作戰了，但卻是自己佈局的錯誤認知）。
審視與討論內心那一塊空洞，以免自己連自己都騙了。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：【社會心理】現代資訊過量，你應該知道的認知操弄
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。