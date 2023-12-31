判斷是非需要依賴「正確資訊」，我們該如何在「認知作戰」下生存？

文：林仁廷心理師

人們判斷是非與如何生活時，需依賴「正確資訊」，如「正確用火」。

過往資訊管道少，只有報紙、廣播及三電視台，少數媒體壟斷，而政府又會檢查媒體，故民眾常因為「無知、無法比較資訊」而被管控知的權利。

而現代最大的問題是「資訊氾濫」。

現今資訊管道多到爆，有線電視幾百台、網路資訊、自動推送的社交軟體，自媒體也是媒體，大家都在放話，資訊不少，但「正確性有問題」。

資訊爆多會癱瘓大腦對資訊的處理，民眾不可能全部檢視、思考比對後再挑選，加上基本知識不足也無法判斷正確性。大腦終究會選擇捷思（懶惰的），變成跟風向走、看懶人包、相信意見領袖、相信政黨，不再有思考的習慣。

現代更可怕的是「認知作戰」

有心人士反過來利用這特性發財，在網路、媒體上刻意循模式製造效應。

網軍公司、假帳號分身留言、製造集體風向的假象，國內操作也就算了，甚至來境外的網軍攻擊。利用資訊特性，誘使他們想要的風向／結果，這就是「認知作戰」，影響了你的認知判斷。

認知作戰是一種影響力作戰，根據維基百科定義，它透過釋放真假資訊及錯誤連結，影響並破壞社會既有、互相信任的網路，並加深對立、降低士氣，打擊對手計畫和開展後續活動。

認知作戰或許針對國家，但別忘了其手法對民眾也是無孔不入的，資訊操弄在團體面最常見於政治，而個人面則有詐騙、邪教、PUA或行銷話術。

操弄的資訊內容會影響你判斷，而你選擇的結果影響了你原本的價值立場，你慢慢不敢依靠自己思考和判斷，寧願順從他人。

舉例，甲告訴乙情況危急，只能儘速從A、B、C三選擇則優（甲故意提供有限的資訊），乙最終選了A，結果卻不盡如意，乙會逐漸怪罪自己的選擇、能力不足，而不會反思當初提供資訊的甲是否動機不良。

留意現代的資訊操控手段

以下是幾個常見的手法。

片面資訊（去脈絡化）：單一口號洗腦；強調都是別人的錯，突顯部分有利訊息，忽視矛盾、掩飾風險

三人成虎，三千人成妖虎：多數人都在談假訊息，多數人轉傳分享，你不會查證開始相信此事為真。

一堆真消息裡放入幾個假消息，以假亂真

再來是「錯誤連結」，全部都真消息，但是讓你誤以為相關，以下舉例。

A是真的，B也是真的，但是它製作迷霧讓你以為A可以造成B，兩者是因果關係。例如，A是空氣濾進器，B是心理健康專家，公司請B專家來講了一篇「空氣髒，容易鼻子過敏，而常過敏睡不好失眠就會有心理健康問題，所以我推薦A，有效」。

接著是長期佈局後反轉，「這個好人突然變壞了耶」，以下舉例。

例如：B組長創辦了一個公司群組，平時分享有用的團購、公司八卦、政策公告等等，但突然在半年後開始講一些不利於A組長的事，說他多小氣或佔公司便宜。群組講A壞話後三個月，公司公布了要由眾組長中挑選優秀者晉升主管的評比，這時候大家已經對A組長沒有好印象。

破除認知戰的誤導，你可以怎麼做

1. 平時廣泛閱讀

若常滑手機讓它只餵養你想看的，就跟你住在封閉房間裡，只有唯一窗口定期送來垃圾食物可你又覺得美味一樣，是資訊的井底之蛙。

多主動閱讀及思考，不要被動接受訊息。做為對這世界的好奇與理解，越理解各生活範圍、專業領域的常識，你會有基本原則判斷是不是荒唐的假消息。

2. 現實的利益得失

想一下，這個消息對誰有利？真的有免費資源嗎？他真是為正義喉舌嗎？

我認為「沒有無償的事」，即使是心理師貼出免費的心理學資訊，你也可以認為「他在推廣心理諮商啦，在刺激有需求的民眾增加消費啦」。這是不可否認的，因為任何事都有相對利益存在。

關鍵是「你思考過沒有」。知道這個利益關連，你還是想使用，也會小心不要掉入太多陷阱（如多看幾個不同心理師的粉專，以免都是這個人說了算）。讓這些訊息進入意識，你做的判斷才是判斷，而不是讓無意識的牛被牽著鼻子走。

3. 關心自己未滿足的投射

我們講認知戰都是有心人操作，但搞不好最後一個魔頭是「自己」。

自己心理很多過不去的、未滿足的，會讓你寧願去相信某個救世主，結果他講的屁話你都信（對，迷信也是認知作戰了，但卻是自己佈局的錯誤認知）。

審視與討論內心那一塊空洞，以免自己連自己都騙了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：【社會心理】現代資訊過量，你應該知道的認知操弄

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九