在台灣別惹上的「大麻煩」，持有、施用、販賣、運輸各別會有哪些法律問題？

文：温毓梅律師、徐因皜法務共同撰文

今（2023）年網紅Joeman和網紅蕾菈爆出施用大麻疑雲，在台灣前年也有網紅Toyz販賣大麻菸彈遭逮捕並判刑，到底跟大麻扯上關係會惹上什麼麻煩呢？

問大麻為何物

大麻，是一種植物，可以從這種植物中萃取出四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol, THC）、大麻二酚（cannabidiol , CBD）以及大麻酚（Cannabinol; CBN），其中少劑量的大麻二酚可做為抗癲癇的藥物，這個是經聯合國麻醉藥品委員會認證的。

但是，台灣目前沒有核發相關藥證，所以在台灣即使是藥用的大麻也不合法；四氫大麻酚在施用後會產生幻覺，且具有成癮性，也是大家熟知的非藥用大麻的成分。

大麻的成癮性

基本上，不管是哪一種藥物成癮，都跟一種物質——「多巴胺」脫不了關係，多巴胺是一種人體分泌的神經傳導物質，它只有在某些能夠刺激它產生的環境下分泌，通常是在快樂的狀態下分泌，而且分泌後，多巴胺會讓人更想接近快樂來源。

每當人體多分泌一次多巴胺，人體會啟動自體保護機制，讓人在同樣的刺激下，反而多巴胺的分泌量減少了，需要更大、更強的刺激才會分泌與前一次刺激同等的多巴胺。

簡單來說，吸毒會使人飄飄欲仙的感覺，這時候大腦就會分泌多巴胺，這樣身體就會因為多巴胺的作用，去記住吸毒後的感覺，也因為多巴胺，大腦就會想要「再來一次」，同時人體啟動了自體保護機制，會需要更大量的毒品，才能產生與原本相同的感覺，這個過程一而再再而三地進行下去，就變成藥物成癮。

Photo Credit: 截圖自作者

跟大麻扯上關係的法律效果

跟大麻扯上關係，在法律上會有什麼效果呢？這就要看大麻在我國被分類為第幾級毒品來定。我國的毒品危害條例將毒品依照成癮性、濫用性及對社會危害性，分為四個等級，其中大麻是在第2級（第一級毒品的刑度最重以此類推），所以跟大麻扯上關係，刑度基本上是跟與其他第2級毒品扯上關係一樣重。

持有大麻

在持有大麻方面，量刑就會因為持有的量以及原因而有所不同。

如果只是單純持有，而且只持有20公克以內的量，是處以2年以下的有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金

如果是持有超過20公克，將被判處6個月以上5年以下有期徒刑，且得併科新臺幣70萬元以下罰金

如果是意圖販賣而持有，將被判處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金

施用大麻

施用大麻方面，就要看是自己施用還是引誘別人施用，或是以非法的方式讓別人施用，刑度差很大。

如果只是自己用，將被處以3年以下有期徒刑，並且需要接受勒戒

如果是引誘他人施用將判處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金

如果是以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方式，將被判處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新臺幣700萬元以下罰金

另外，有些人可能會問，如果是在大麻合法化的地方（如荷蘭）施用，回來台灣會不會有問題，這就要回歸刑法了，雖然毒品罪的規定是在境外犯罪，回到國內還是可以處罰，但是「持有」和「施用」是例外不處罰的。

Photo Credit: 截圖自作者

販賣大麻

販賣毒品在世界多數國家是犯罪，也就是萬國公罪，在我國也不例外，來看看會有什麼樣的下場吧！販賣第二級毒品將被判處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

運輸大麻

運輸毒品也是萬國公罪，在我國也不例外，下場跟販賣其實是差不多的，也是一樣無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

法院判決的見解就運輸是採取從寬定義，從甲地運送到乙地就構成，不管是國跟國間，或是國內把毒品運輸到別的縣市，都包含在內。另外，在大麻合法化的國家（如：荷蘭）持有大麻，然後帶回國，這樣一樣符合運輸大麻的要件。

Photo Credit: 截圖自作者

結論

大麻即使在部分國家合法化，也不代表在國內就是可以合法施用或持有，還是有違法的風險！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：絕對不會想惹的「大麻」煩，關於大麻的那些法律事 由温毓梅律師、徐因皜法務共同撰文

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九