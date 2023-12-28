擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！

隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。

因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。

台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。

趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握

本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。

Photo Credit：台灣微軟

微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。

AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！

微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊

活動地點：線上報名、參與。

立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。