許進雄《揭祕甲骨文》：認為「用刀在骨頭上契刻」是商代人作記錄的常態，這是不正確的觀念

文：許進雄、李珮瑜

前言：如何閱讀甲骨文？

甲骨文源流

一般大眾聽到「甲骨文」這個詞，常見的直覺反應是，那是很久遠之前的東西，非常深奧難懂，和我們的生活沒有什麼關係，其實這是錯誤的觀念。甲骨文和我們的文化關係密切，現在使用的文字就是從甲骨文一路慢慢演變而來的。

西元一八九九年（淸光緒二十五年己亥）有位骨董商向王懿榮兜售文物，王懿榮平時喜歡收藏文物，也精通金石學，他發現這次骨董商帶來的骨板上有文字，意識到這可能是古代的文字，非常有價値，就以高價收購。從此有許多村民就將挖掘甲骨作為主要收益來源。甲骨原先是不輕易讓人看的寶物，王懿榮殉國後，劉鶚購得這批甲骨，加以墨拓，並在一九○三年編纂成書，命名為《鐵雲藏龜》出版，爾後就成為眾所周知的商代文字了。

而甲骨文究竟是如何誕生的？晚商時期（約西元前十四至前十一世紀），當商王對於國家大事或自己的家務事有所疑慮、難以決策時，就會以占卜的形式，請求鬼神給予正確行事的指示，並把占卜的內容及相關記事契刻在所使用的龜甲或牛肩胛骨上，作為事後驗證的記錄文字，這些契刻在甲骨上的文字，就是我們一般所知道的甲骨文。

使用甲骨來占卜，不但材料珍貴、製作費工，而且是只有少數人（巫師）才能夠操作的，一般人沒有能力或是需要在甲骨上刻寫卜問內容的文字，所以甲骨幾乎是王室——亦即是都城——才會見到的東西。

在目前大量出土的古文字中，甲骨上的商代文字一般認為是發展比較成熟的文字系統，是漢字發展的關鍵形態，且字形仍看得出當初文字創造時的原貌，所以是探討中國文字創意最好的材料。再加上，甲骨文的內容多為商王治理國家政務的記事，也是探討商代歷史最直接可信的史料。

書寫位置

甲骨文是使用刀在骨頭上契刻出來的文字，有些人便以為那是商代人作記錄的常態，甚至認為在竹簡上也是使用刀子來契刻，這是不正確的觀念。我們有實質證據可以肯定，至少在晚商時，一般人已經是使用毛筆在竹簡上書寫文字了，且書寫方向是由上而下的縱列書寫，因為竹簡面積狹窄以及竹簡背面的彎曲會妨害手勢的運轉和穩定，直式書寫遠較橫式書寫要方便得多。

另外，社會上多數人是右撇子，如此也有利於左手拿著直豎的竹片，寫完後以左手由右而左一一排列，所以由上而下、由右而左的排列，就成為中國特有的書寫習慣。但是既然在竹簡上書寫文字是普遍的，為何迄今沒有商代竹簡的出土呢？因為竹簡會腐爛，除非是保存在特殊的環境下，否則在地下能維持完好的時間不長。

商代的甲骨背面挖有許多特定形態的窪洞，其實就是所謂的「鑽與鑿」。窄長形的鑿是從事占卜所必要的，每一個長鑿可以從事一次占卜，占卜的內容稱為「刻辭」，多契刻於長鑿位置所對應的表面上。第一期武丁王的時代，多從上面的長鑿開始占卜，所以刻辭的段落也往往由上向下；但是第二期祖甲王的時代，就演變為從最下面的長鑿開始占卜，所以刻辭的段落也就成為由下往上讀的順序，這種獨特的習慣一直維持到西周初期的《周易》。

《周易》是一本講述占卜的書，通過演算蓍草或竹筷而得到一個數目，六次演算的數目合為一個卦象，每一個卦象有六個爻，次序是由下往上數，如陽爻為九，陰爻為六。以九與六的數目代表陽與陰，可能與龜腹甲外觀作六個區塊，而裡甲的裂甲塊有九塊有關，所以不少學者認為《周易》的占卜習慣是承繼商代的占卜。

Photo Credit: 臺灣商務出版

斷代標準

甲骨文於一八九九年被王懿榮視為一種古代的重要文物後，因中國文字有傳承性以及因循性，有些字很快就被辨識出來，其中發現記載了一些商代帝王名，於是可判定是商朝的文物，同時也了解甲骨為王室的占卜資料，但到底是屬於哪些王的文物，就沒有辦法確定了，更不用說想判斷哪一片是屬於哪一位王的時期。不過發現甲骨的地點是河南的安陽，由此可以推論甲骨是商朝後期建都在安陽時的產物，不是前期的文物。

中央研究院在一九二八至一九三七年間，於河南安陽進行了十五次大規模的科學發掘，使得甲骨卜辭的分期斷代得到了重要的契機。甲骨的卜辭在第一段的敘辭（或稱為前辭），常作「干支卜○貞」的形式。卜的意義是占卜，貞的意義是提問，這些都沒有疑義。但是在卜與貞之間的這個字，有的猜測是官名、地名或占卜的事類等等，不過都沒有可靠的證據支持。

直至一九二九年的第三次發掘，挖掘到所謂的「大龜四版」，版上都是卜旬的刻辭，卜問下一旬有無災難，因此依據董作賓（一八九五―一九六三）的研究，可以證實這些不同的字是貞人的名字，即代替王對骨頭提問的大臣名。而大龜版上卜問的貞人共有六位，因此得出一個結論，凡見於同一版上的貞人，大多屬於同一時代。

董作賓研究更多材料後，在一九三三年正式發表了〈甲骨文斷代研究例〉，其為劃時代的研究，就甲骨文本身，擬定了十個判斷年代的標準：一、世系，二、稱謂，三、貞人，四、坑位，五、方國，六、人物，七、事類，八、文法，九、字形，十、書體。並將商代從盤庚遷都安陽，直至帝辛亡國的兩百七十三年間，分作以下不同的五個時期：

第一期 武丁以及其前（ 盤庚、小辛、小乙）

第二期 祖庚、祖甲

第三期 康丁

第四期 武乙、文丁

第五期 帝乙、帝辛

五個時期分新派與舊派。第一期、第二期祖庚與第四期歸屬舊派，第二期祖甲、第三期與第五期歸屬新派。新派對於舊派的行事有所改革，卜問的事類與祭祀名目大為減少。