中國遊客赴東南亞人數大減：經濟低迷成主因，各國免簽政策難挽觀光困境

（美國之音）近期包含泰國、馬來西亞等東南亞國家，對中國遊客推出免簽證優惠，希望加速觀光業的復蘇。不過，觀察人士分析，中國經濟欲振乏力，導致民眾出國旅遊的需求大幅降低，東南亞短期內恐難看到大批中客回流。

「（諮詢東南亞旅遊的人數）今年特別少。現在很多客人考慮緬甸（詐騙事件）發生，警惕性非常高，泰國也一樣。新加坡跟馬來西亞（方面），因為19年之前基本都去過了，疫情過後現在比較少人諮詢。

談到目前藉由自由行或是跟團前往東南亞的中國遊客數量，在廣東省梅州市的客航國際旅行社擔任業務的小孫大歎不如以往。小孫對美國之音表示，整體來看，該公司今年有關新加坡、馬來西亞、泰國等東南亞國家的旅遊產品業績，只有2020年疫情爆發前的五成，而她認為，導致這種情況的主要原因與中國經濟疲軟有關。

多國中客人數銳減

小孫說：「疫情之前的話，至少（東南亞旅遊團）諮詢率，都有80%左右，現在30%都不到。可能老百姓口袋裡也沒什麼錢，也沒有旅遊的欲望了，現在主要他們就是為了生存嘛，現在工作都沒有，還去旅遊？」

基於議題敏感，小孫要求美國之音不要在報導中透露她的全名。

不過，不只是東南亞，日經亞洲本月下旬一篇報導統計，今年10月在日本、越南、韓國、新加坡、印尼、菲律賓、馬爾地夫、柬埔寨、尼泊爾及斯里蘭卡的中國遊客數量，與2019年10月相比均有所減少，像是越南當月就比2019年同期減少約41萬名中國遊客，而韓國則少了29萬名中國觀光客。

至於多數中國遊客出遊首選的泰國，根據泰國官方資料，2019年一整年約有1100萬中國民眾前往泰國，但2023年1至10月，去泰國旅遊的中客數卻僅剩280萬，只有四年前的四分之一。

對此，臺灣淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳表示，東南亞的團費與其他國家相比已經相對便宜，但即便如此，目前這些國家的中國遊客人數仍銳減，顯示中國目前經濟內需低迷。

蔡明芳告訴美國之音：「中國想要去避免通貨緊縮，目前還有降息、降准的空間，確實中國自己本身的內需狀況是非常不好的，否則不會有發生所謂通貨緊縮的疑慮。通貨緊縮有很大一部分就是人們沒有錢，就業機會、人民所得可能都減少，當你的內需持續地減少，你在自己國內的產品都買不起的時候，就更不可能會有閒置的金錢，可以到國外去旅遊。」

Photo Credit: 中央社 泰國開放中國遊客赴泰免簽證，總理賽塔到曼谷蘇凡納布機場迎接中國遊客。（泰國總理府提供）

東南亞開放免簽能讓中客回流嗎？

中客的缺席可能對經濟仰賴觀光的東南亞多國帶來衝擊。據「臺灣新社會智庫」統計，訪東南亞的中國遊客人次自1995年以來逐年成長，于2018年達2,912萬人，使中國成為東盟（東協）外籍遊客之最大單一來源國。

為了刺激觀光，東南亞數個國家已針對中國遊客相繼或即將推出免簽優惠。像是泰國就於今年9月決定，對中國遊客實施為期5個月的免簽政策，而馬來西亞稍早已宣佈，於12月1日起，對來自中國的遊客實施30天免簽證入境措施。

此外，新加坡副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong Shyun Tsai）於本月表示，新中將藉由30天互免簽證安排，加強兩國人員往來；據路透社報導，同樣位於東南亞的印尼也正考慮，對中國等20國公民實施免簽證入境政策。

對此，先前在北京市從事藝術工作、現已退休的玉女士表示，由於中國人去許多國家都需要簽證，「出國很麻煩的」，因此現在東南亞數個國家為中國公民提供免簽，相比前往需要簽證申請的發達國家來說更為方便，這會增加她去東南亞的意願，特別是她才於9月結束一趟為期20多天的馬來西亞自由行，在吉隆坡、檳城等地旅遊的同時，也對大馬留下良好的印象。

玉女士告訴美國之音：「我（對馬來西亞）感受挺好的，人很和善、挺純樸的。因為我當時去檳城的時候在新加坡轉機，沒有出去（新加坡），（東南亞）其他的地方還沒有去太多。所以現在（東南亞部分國家開放中國遊客）免簽是個好消息，就沒有那麼多的時間等待（簽證），旅遊方面也更有優勢了，它（指東南亞）的物價也不是很高，比如說馬幣和人民幣的兌換比例，肯定要比歐美國家要低一些。」

玉女士同樣因議題敏感不願對美國之音透露她的全名。

然而，位於中國河北的金融學者賀江兵則與玉女士有不同想法，他告訴美國之音：「新加坡、馬來西亞、泰國（開放給中國遊客免簽）對它們肯定是利好的影響，對它們的旅遊業相關產業都會帶來一些好的發展，但是我估計這個作用也不是特別大，因為（中國遊客去東南亞）基本上都是落地簽，跟免簽區別不大。現在（中國）經濟下滑，（民眾）能出國的，星馬泰一般都去過，再去旅遊一次（的）可能性就不大。」

客航國際旅行社的小孫也說，目前以該公司東南亞出團的業務來說，是以新加坡、馬來西亞兩國的諮詢量較多，但大部分都是探親目的，單純去旅遊的人數並沒有很多，因此她認為即便東南亞部分國家對中客開放免簽，前往當地的中國民眾也不會顯著增加。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 圖為新加坡知名觀光景點牛車水，照片攝於2023年10月1日。

分析：海外疫情非中國遊客主要考量

不過，東南亞多國近日新冠疫情升溫，則可能進一步攪亂當地的觀光復蘇步調。

綜合官方公佈的最新資料及媒體消息，新加坡於12月10日至16日間增加58,300新冠病例數，包含住院及重症人數均有上升，總確診數達今年以來最高；此外，大馬當局也於12月17日至22日當周錄得22,413例病例，當局衛生部已要求確診患者必須自行隔離5天。