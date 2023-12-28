律師談新北國中生割頸案：少年犯的保護傘？該廢除《少年事件處理法》嗎？
我們想讓你知道的是
近日新北國中生割頸案引發社會關注，而自稱被害人家屬的網友在網路上表達不滿，希望廢除《少年事件處理法》，也有部分聲音說《少年事件處理法》已經成為少年犯的保護傘，進而主張廢除《少年事件處理法》，但這是真的嗎？
文：馮鈺書（鳳梨酥）律師
新北市某國中發生攻擊案件，一名男學生持彈簧刀割另一名男學生的頸部，受傷學生送醫搶救，除動手攻擊的男學生外，尚有另一名女學生涉及教唆。
警方將兩名學生移送少年法庭審理，受傷少年已不幸離世，也有部分聲音說《少年事件處理法》已經成為少年犯的保護傘，而主張廢除《少年事件處理法》，但這是真的嗎？
《少年事件處理法》的立法目的
《少年事件處理法》，乃是考量未成年之少年，心智成熟度不足，與刑法以刑罰權發動懲罰為目的不同，《少年事件處理法》的出發點，乃在保障少年的人權以及教育。
《少年事件處理法》是少年犯的保護傘嗎？
當檢警發現少年犯罪事件後，即會將少年護送至少年法院，少年法院接受移送後會開始調查程序，在調查期間，為了避免少年再犯罪，法院對於少年得裁定責付或收容。
少年法院依調查的結果，認為少年觸犯本刑最重5年以上有期徒刑之罪，或是犯罪情節重大者，應裁定移送檢察署檢察官，由檢察官進行偵查程序。
檢察官偵查程序結束後，如認應起訴者，則向少年法院提起公訴，少年法院依審理結果而為判決，有罪判決如罰金、拘役、有期徒刑。刑法第63條規定，未滿18歲之人，不得處死刑或無期徒刑。
也就是說，縱使沒有《少年事件處理法》，僅依刑法規定，少年犯仍不得處死刑或無期徒刑，而且本刑最重5年以上有期徒刑的案件，也是跟通常刑事訴訟程序一樣，需要由檢察官進行偵查程序，起訴後少年法院也是依照刑法之規定而為判決，並不會成為少年犯的保護傘。
此外，少年犯跟通常刑事案件不同，在於少年事件法院有保護管束之措施，縱使法院給予緩刑，在緩刑期間少年仍應付保護管束，定期向特定人或特定機構報到以及接受輔導，對於刑事責任不會因此較輕。
結論
少年事件很特殊，少年犯罪背後往往是複雜的家庭與生活背景，而這也是為何會先由少年法院啟動調查的原因，對於少年人權和教育的功能，協助少年犯回歸社會，《少年事件處理法》有重要性，本文不贊成廢除。
然而本案中，受害者何其無辜，對於受害者的家屬和目睹被害經過的學生的關懷與心理輔導也有必要，也反應校園霸凌與學生生活背景複雜的不同層面問題，如何避免下一個受害者出現，則是制度上可討論，如何藉由修法或是立法來達到目的。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：新北校園割頸案，該廢除《少年事件處理法》嗎？
延伸閱讀
- 新北國中生割頸案傷者不治，兇嫌送到少年觀護所，下一步會如何處置？
- 新北國中生遭同學持刀割頸命危，律師分析過失致死和殺人差別：青少年若認罪可能判10年
- 新北國中生遭同學持彈簧刀割頸，醫師：頸動脈出血3到5分鐘內死亡，務必全力壓住傷口，叫救護車
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。