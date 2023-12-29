從民調看總統大選趨勢：搖擺於賴清德與柯文哲之間的支持者，將成為決定勝負的關鍵？

選戰倒數兩個禮拜，隨著選情白熱化，究竟柯文哲、侯友宜、賴清德三方會如何攻防，讓自己的民調得以衝高？

先講結論，我認為賴清德和柯文哲將會加大攻擊對方的火力。因為從民調來看，這個作法將有機會爭取到一群搖擺不定的支持者。另一方面，侯友宜又該何去何從？他的策略又是什麼？現在，就讓我深入分析民調數據。

賴清德、柯文哲的民調呈現負相關，代表什麼意義？

我整理了自登記截止日（11月24日）後到12月21日的三家民調數據，分別是美麗島、ETtoday、TVBS，並請ChaGPT-4分析之後，得到了以下結果：

美麗島民調

賴 vs 侯：相關係數為 -0.065，顯示很弱的負相關。 賴 vs 柯：相關係數為 -0.705，顯示中等到強的負相關。 侯 vs 柯：相關係數為 -0.186，顯示輕微的負相關。

作者製作提供 美麗島民調——賴 vs 柯：中等到強的負相關

ETtoday民調

賴 vs 侯：相關係數為 -0.231，顯示輕微的負相關。 賴 vs 柯：相關係數為 -0.578，顯示中等的負相關。 侯 vs 柯：相關係數為 0.231，顯示輕微的正相關。

作者製作提供 ETtoday民調——賴 vs 柯：中等的負相關

TVBS民調

賴 vs 侯：相關係數為 0.189，顯示輕微的正相關。 賴 vs 柯：相關係數為 -0.982，顯示非常強的負相關。 侯 vs 柯：相關係數接近 0，顯示幾乎沒有相關。

作者製作提供 TVBS民調——賴 vs 柯：非常強的負相關

綜合以上數據，只有「賴 vs 柯」的組合有著中等到非常強的負相關。這代表說，當賴的民調上升，柯的民調就會下降；當賴的民調下降，柯的民調就會上升。