從民調看總統大選趨勢：搖擺於賴清德與柯文哲之間的支持者，將成為決定勝負的關鍵？
我們想讓你知道的是
如果侯友宜想超越賴清德，感覺上侯友宜應該發起對賴清德的猛攻，但從幾家民調的長期數據看，侯的支持者與賴的支持者不存在顯著相關，因此賴流失的多數支持者都會轉而支持柯。這就是三腳督的複雜之處：當第二名的候選人想攻擊第一名，第一名流失的選票卻會跑到第三名身上。
選戰倒數兩個禮拜，隨著選情白熱化，究竟柯文哲、侯友宜、賴清德三方會如何攻防，讓自己的民調得以衝高？
先講結論，我認為賴清德和柯文哲將會加大攻擊對方的火力。因為從民調來看，這個作法將有機會爭取到一群搖擺不定的支持者。另一方面，侯友宜又該何去何從？他的策略又是什麼？現在，就讓我深入分析民調數據。
賴清德、柯文哲的民調呈現負相關，代表什麼意義？
我整理了自登記截止日（11月24日）後到12月21日的三家民調數據，分別是美麗島、ETtoday、TVBS，並請ChaGPT-4分析之後，得到了以下結果：
美麗島民調
- 賴 vs 侯：相關係數為 -0.065，顯示很弱的負相關。
- 賴 vs 柯：相關係數為 -0.705，顯示中等到強的負相關。
- 侯 vs 柯：相關係數為 -0.186，顯示輕微的負相關。
ETtoday民調
- 賴 vs 侯：相關係數為 -0.231，顯示輕微的負相關。
- 賴 vs 柯：相關係數為 -0.578，顯示中等的負相關。
- 侯 vs 柯：相關係數為 0.231，顯示輕微的正相關。
TVBS民調
- 賴 vs 侯：相關係數為 0.189，顯示輕微的正相關。
- 賴 vs 柯：相關係數為 -0.982，顯示非常強的負相關。
- 侯 vs 柯：相關係數接近 0，顯示幾乎沒有相關。
綜合以上數據，只有「賴 vs 柯」的組合有著中等到非常強的負相關。這代表說，當賴的民調上升，柯的民調就會下降；當賴的民調下降，柯的民調就會上升。
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-29 歷屆7次總統大選中國介選手段一覽：文攻武嚇、假訊息網路戰、經貿報復擾民心
- 2023-12-29 總統政見會最終場：柯文哲左打賴造謠右批侯兩岸，侯友宜聚焦勞權經濟要賴別抹紅，賴清德憂藍白掌握國會將讓國政難推動
- 2023-12-29 從民調看總統大選趨勢：搖擺於賴清德與柯文哲之間的支持者，將成為決定勝負的關鍵？
- 2023-12-28 柯文哲稱「邦交國數目是迷思，零邦交都沒關係」，學者批：外行到不行
- 2023-12-28 《路透社》：中國將「媽祖信仰」視為一大武器，滲透台灣宮廟進行介選
Tags：
官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。