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2024/01/01,
文學

《淡藍色一百擊（陳黎詩集）》：朱安

《淡藍色一百擊（陳黎詩集）》：朱安
Photo Credit: 黑體文化出版

我們想讓你知道的是

《淡藍色一百擊》是陳黎睽違九年來的最新詩集，收錄64首長短詩新作，既延續了他一貫新鮮大膽的風格，諸如雙關語和諧音字的妙用，圖象詩和排列詩的實驗，古典詩歌的鑲嵌和典故的改寫，也開創更多新的主題。從個人的病痛感懷到台灣的百年身世，從詩歌的家庭之旅到家族的詩意之旅，從政治的諧擬諷刺到情慾的想入非非，陳黎持續突破中文現代詩創作的藩籬，翻轉出無限的可能性。

文：陳黎

朱安

我是朱安。
樹人先生的老婆
纏腳，不識字
但我識得他
洞房花燭，一夜
一世無事後
識他為我永遠的先生

家有一女，即是安
他如是說。
婚後三日
離我去日本留學
他把我當作古董
放在家裡，只看不摸
當他在京城的茶館
議論時事，談革命
良心，憂國憂民
當他去大學講課
和新派女學生調情解惑

他寫被欺負的阿Q，孔乙己
青梅竹馬的閏土，祥林嫂
奔月的嫦娥……
但沒寫過我一字
因為我不識字
他為從玩偶之家出走的
娜拉開示命運，教大家
認識費厄潑賴，fair play（
公平玩？好好玩？）
啊，我多希望他玩的是我
而不是別的女人

我三從四德，外加無才之德
是前朝、舊時代遺物
也是先生今生的活遺物
一生被他所遺忘

他或也有想到我，喜歡
我的時候，喜歡我的手
為他端來的熱粥糊和我
從八十里路外稻香村買回的
糟雞，熟火腿，糕點或者我
託紹興娘家小弟去東昌坊口
咸亨酒鋪買來寄給我磨碎後
煮進粥裡的鹽煮筍和茴香豆

家有一女，即是安。
他安我於室
自己不安地流落他地與
識字、識時務的她同居
狂人日記。朝花夕拾。
野草。彷徨。吶喊……
我無一識得
但我的心也在吶喊

我生是魯迅的人
（雖然不是他的女人）
死是魯迅的鬼，被
他的女人強以魯迅精神
以魯迅的魂
匆忙收殮，埋掉，拉倒
連墓碑都沒

我是朱安。
我怎麼會如你們所說
一生不安，諸多不安
我求用好壽材，與
先生合葬而不可得
但至少許我回到
廣平的大地──
廣且平的大地啊
我怎麼會不安？
二○一七．一

註：朱安（1878-1947），浙江紹興人，1906年奉父母命與小她三歲的作家魯迅（周樹人，1881-1936）結婚，有名無實。魯迅1927年與女學生許廣平（1898-1968）同居，至1936年逝世於上海止。

書籍介紹

本文摘錄自《淡藍色一百擊（陳黎詩集）》，黑體文化出版

作者：陳黎

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九年磨一劍，重量級詩人陳黎第15本詩集

《淡藍色一百擊》是陳黎睽違九年來的最新詩集，收錄64首長短詩新作，既延續了他一貫新鮮大膽的風格，諸如雙關語和諧音字的妙用，圖象詩和排列詩的實驗，古典詩歌的鑲嵌和典故的改寫，也開創更多新的主題。從個人的病痛感懷到台灣的百年身世，從詩歌的家庭之旅到家族的詩意之旅，從政治的諧擬諷刺到情慾的想入非非，陳黎持續突破中文現代詩創作的藩籬，翻轉出無限的可能性。

陳黎身為遊吟近五十年的花蓮詩人，在本書中「青青輕輕唱」他的花蓮藍調，「亂彈亂舞亂中有序」，企圖藉這「亂敲亂唱自成一團」的一人樂團，調合島嶼與歷史，夢與地理，彈奏出淡藍色的一百擊樂章。

本書特色

  • 陳黎曾獲國家文藝獎、金鼎獎和金典獎等重要文學獎項，是台灣的代表性詩人之一。這本詩集收錄他於2015年7月至2023年9月間短詩、長詩（或組詩）六十四首。
  • 陳黎能詩善譯，過去翻譯並引介大量的外國經典詩歌至台灣，近年則投入日本和歌及俳句集的譯介，同樣影響了他的創作風格和靈感來源。
(黑體)淡藍色一百擊＿立體書封書腰_300dpi
Photo Credit: 黑體文化出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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