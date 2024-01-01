《淡藍色一百擊（陳黎詩集）》：朱安
我們想讓你知道的是
《淡藍色一百擊》是陳黎睽違九年來的最新詩集，收錄64首長短詩新作，既延續了他一貫新鮮大膽的風格，諸如雙關語和諧音字的妙用，圖象詩和排列詩的實驗，古典詩歌的鑲嵌和典故的改寫，也開創更多新的主題。從個人的病痛感懷到台灣的百年身世，從詩歌的家庭之旅到家族的詩意之旅，從政治的諧擬諷刺到情慾的想入非非，陳黎持續突破中文現代詩創作的藩籬，翻轉出無限的可能性。
文：陳黎
朱安
我是朱安。
樹人先生的老婆
纏腳，不識字
但我識得他
洞房花燭，一夜
一世無事後
識他為我永遠的先生
家有一女，即是安
他如是說。
婚後三日
離我去日本留學
他把我當作古董
放在家裡，只看不摸
當他在京城的茶館
議論時事，談革命
良心，憂國憂民
當他去大學講課
和新派女學生調情解惑
他寫被欺負的阿Q，孔乙己
青梅竹馬的閏土，祥林嫂
奔月的嫦娥……
但沒寫過我一字
因為我不識字
他為從玩偶之家出走的
娜拉開示命運，教大家
認識費厄潑賴，fair play（
公平玩？好好玩？）
啊，我多希望他玩的是我
而不是別的女人
我三從四德，外加無才之德
是前朝、舊時代遺物
也是先生今生的活遺物
一生被他所遺忘
他或也有想到我，喜歡
我的時候，喜歡我的手
為他端來的熱粥糊和我
從八十里路外稻香村買回的
糟雞，熟火腿，糕點或者我
託紹興娘家小弟去東昌坊口
咸亨酒鋪買來寄給我磨碎後
煮進粥裡的鹽煮筍和茴香豆
家有一女，即是安。
他安我於室
自己不安地流落他地與
識字、識時務的她同居
狂人日記。朝花夕拾。
野草。彷徨。吶喊……
我無一識得
但我的心也在吶喊
我生是魯迅的人
（雖然不是他的女人）
死是魯迅的鬼，被
他的女人強以魯迅精神
以魯迅的魂
匆忙收殮，埋掉，拉倒
連墓碑都沒
我是朱安。
我怎麼會如你們所說
一生不安，諸多不安
我求用好壽材，與
先生合葬而不可得
但至少許我回到
廣平的大地──
廣且平的大地啊
我怎麼會不安？
二○一七．一
註：朱安（1878-1947），浙江紹興人，1906年奉父母命與小她三歲的作家魯迅（周樹人，1881-1936）結婚，有名無實。魯迅1927年與女學生許廣平（1898-1968）同居，至1936年逝世於上海止。
書籍介紹
本文摘錄自《淡藍色一百擊（陳黎詩集）》，黑體文化出版
作者：陳黎
九年磨一劍，重量級詩人陳黎第15本詩集
《淡藍色一百擊》是陳黎睽違九年來的最新詩集，收錄64首長短詩新作，既延續了他一貫新鮮大膽的風格，諸如雙關語和諧音字的妙用，圖象詩和排列詩的實驗，古典詩歌的鑲嵌和典故的改寫，也開創更多新的主題。從個人的病痛感懷到台灣的百年身世，從詩歌的家庭之旅到家族的詩意之旅，從政治的諧擬諷刺到情慾的想入非非，陳黎持續突破中文現代詩創作的藩籬，翻轉出無限的可能性。
陳黎身為遊吟近五十年的花蓮詩人，在本書中「青青輕輕唱」他的花蓮藍調，「亂彈亂舞亂中有序」，企圖藉這「亂敲亂唱自成一團」的一人樂團，調合島嶼與歷史，夢與地理，彈奏出淡藍色的一百擊樂章。
本書特色
- 陳黎曾獲國家文藝獎、金鼎獎和金典獎等重要文學獎項，是台灣的代表性詩人之一。這本詩集收錄他於2015年7月至2023年9月間短詩、長詩（或組詩）六十四首。
- 陳黎能詩善譯，過去翻譯並引介大量的外國經典詩歌至台灣，近年則投入日本和歌及俳句集的譯介，同樣影響了他的創作風格和靈感來源。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。