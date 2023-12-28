金管會將改革實支實付醫療險，掀末班車搶購效應，保誠人壽今日下午緊急停止受理進件
我們想讓你知道的是
業務員直言，雖然出現金管會要改革實支實付醫療險的消息，但修法程序沒那麼快，估計不見得短期內能上路，但新聞出來已造成民眾恐慌，即使主管機關叮嚀不要用停售效應銷售保單，還是不少業務員趁機鼓吹民眾趕快買，民眾投保前應冷靜，讓保險回歸風險移轉、損失填補原則，而非急著投保，拿第2、3張保單賺錢。
金管會將改革實支實付醫療險，掀末班車搶購效應
（中央社）金管會研擬改革實支實付醫療險，防堵靠保單賺錢亂象。通路盤點市面上有7家壽險公司實支實付醫療險還接受副本理賠，其中台新人壽及遠雄人壽目前接受當第3家，但不排除業者調整政策可能，投保前應和保險公司確認。
國內實支實付醫療險開放副本理賠，先前不少民眾投保多張、一口氣請領理賠，所得理賠金額遠超過實際醫療支出，出現靠保單賺錢亂象。2019年金管會限縮每人投保實支實付醫療險以3張為限，近日再鬆口將推新一波改革，未來回歸損害填補，但不溯及既往舊保單。
消息一出，民眾紛紛向業務員探詢市面上現存接受副本理賠的實支實付醫療險，並有業務員以制度前後對比、民眾領到的理賠金額將大縮水為對比，暗示民眾應盡快投保實支實付醫療險，「末班車」搶購效應發酵中。
根據通路消息，目前市面上有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，包括台灣人壽、中國人壽（未來更名凱基人壽）、全球人壽、遠雄人壽、台新人壽、台銀人壽及保誠人壽；其中台灣人壽及全球人壽等僅接受當民眾第2家投保實支實付醫療險的保險公司，目前如台新人壽及遠雄人壽等尚接受當第3家。
磊山保經事業部總監李景修接受《中央社》採訪時指出，主管機關將改革實支實付醫療險消息出爐後，不排除各保險公司會依損率等考量評估調整投保政策，因此民眾在投保前應確認保險公司投保規則是否有變化，包括先前可接受副本理賠或接受當第3家，投保當下是否還是如此。
李景修建議，若民眾有意趁此機會補足實支實付醫療險保障，建議從整體保單健檢角度著手，檢視既有保額是否足夠、一次補足保險缺口，而非單看實支實付醫療險，後續發現其實還沒有補充到重大傷病保障等。
李景修也提到，民眾早期買的保單可能保障額度較低，實支實付醫療險特性是「花多少、賠多少」，若民眾想接受較昂貴手術或使用較昂貴醫材必須自費，在規劃實支實付保額時應納入考量。
實務上，李景修建議規劃至少投保2家實支實付醫療險，1家抓新台幣20至25萬元額度、即實支實付保障總額達40至50萬元區間會較安心，當發生醫療事故時，理賠除了補足醫療支出，可彌補治療期間無法工作的薪資損失。但她也提醒，若規劃投保2家實支實付醫療險，必須留意其中1家要可接受副本理賠。
實支實付醫療險掀搶買潮，金管會擬改革，保誠人壽停止受理
（中央社）金管會研擬改革實支實付醫療險，防堵靠保單賺錢亂象。通路盤點市面上有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，掀起搶買潮，不過保誠人壽今（28）日緊急通知相關通路，為符合主管機關改革方向，今日下午將停止受理進件。
目前國內實支實付醫療險每人投保以3張為限，金管會26日證實研擬推動實支實付醫療險回歸損害填補精神，未來各家實支實付醫療險理賠上限將不得超過保戶實際醫療費用支出，避免出現理賠過度填補、靠保單賺錢的現象，新制上路時間還待討論，但確定不溯及既往舊保單。
消息一出，驚動民眾紛紛向業務員探詢市面上現存接受副本理賠的實支實付醫療險，「末班車」搶購效應正在發酵。
原先市面上還有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，不過保誠人壽今日緊急通知通路，因商品條款並未約定理賠申請以收據正本為限，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，保誠人壽將於今日下午3時停止受理進件。據悉，線上投保於下午3時截止，紙本收件則至下午5時止。
搶買實支實付醫療險前停看聽，保險業務員3點提醒
（中央社）金管會近日證實將改革實支實付醫療險，未來新制理賠總額將不得超出保戶實際醫療支出，消息一出引起搶購效應。保險業務員提醒，投保時應注意各公司限制，例如有的僅接受當投保的第2家，且規劃保險應考量經濟負擔，避免一時搶買日後卻無法負擔保費支出。
目前國內實支實付醫療險每人投保以3張為限，金管會26日證實研擬推動實支實付醫療險回歸損害填補精神，未來各家實支實付醫療險理賠上限，將不得超過保戶實際醫療費用支出。
消息一出，驚動民眾紛紛向業務員探詢市面上現存接受副本理賠的實支實付醫療險。
保險業務員接受《中央社》採訪提出3點提醒。首先，民眾應注意，雖然每人投保實支實付醫療險以3張為限，市面上還有接受副本理賠的壽險公司，有些已限縮為僅接受當民眾第2家投保實支實付醫療險的壽險公司，而不接受當第3家，且核保趨嚴。
其次，業務員直言，雖然出現金管會要改革實支實付醫療險的消息，但修法程序沒那麼快，估計不見得短期內能上路，但新聞出來已造成民眾恐慌，即使主管機關叮嚀不要用停售效應銷售保單，還是不少業務員趁機鼓吹民眾趕快買，民眾投保前應冷靜，讓保險回歸風險移轉、損失填補原則，而非急著投保，拿第2、3張保單賺錢。
根據業務員長期觀察，有的民眾生病會先不看醫生，待投保第2、3家實支實付醫療險後，再看病一起申請理賠；也有醫生願意配合客戶開高額自費或在收據不良灌水，讓客戶可請領理賠。業務員說，實務亂象導致實支實付醫療險損率攀高，其實民眾不應有透過保單賺錢心態，日後變成全民共業，一起承擔保費調漲苦果。
第3，民眾投保實支實付醫療險時，應衡量自身經濟收入。業務員提醒，醫療險保費會逐年增加，「你現在覺得很便宜，會不會10年後、20年後3張實支實付醫療險保費是你負擔不起的？」呼籲民眾投保前應思考所需保障額度及家庭經濟狀況再規劃保單，而不是心存賺第2、3家副本理賠心態而一窩蜂搶投保。
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延伸閱讀
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- 回應網友：複投保「實支實付」能有那麼多爭議，剛好證明了法律制定的模糊不清
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。