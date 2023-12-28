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2023/12/28,
理財

金管會將改革實支實付醫療險，掀末班車搶購效應，保誠人壽今日下午緊急停止受理進件

金管會將改革實支實付醫療險，掀末班車搶購效應，保誠人壽今日下午緊急停止受理進件
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

業務員直言，雖然出現金管會要改革實支實付醫療險的消息，但修法程序沒那麼快，估計不見得短期內能上路，但新聞出來已造成民眾恐慌，即使主管機關叮嚀不要用停售效應銷售保單，還是不少業務員趁機鼓吹民眾趕快買，民眾投保前應冷靜，讓保險回歸風險移轉、損失填補原則，而非急著投保，拿第2、3張保單賺錢。

金管會將改革實支實付醫療險，掀末班車搶購效應

（中央社）金管會研擬改革實支實付醫療險，防堵靠保單賺錢亂象。通路盤點市面上有7家壽險公司實支實付醫療險還接受副本理賠，其中台新人壽及遠雄人壽目前接受當第3家，但不排除業者調整政策可能，投保前應和保險公司確認。

國內實支實付醫療險開放副本理賠，先前不少民眾投保多張、一口氣請領理賠，所得理賠金額遠超過實際醫療支出，出現靠保單賺錢亂象。2019年金管會限縮每人投保實支實付醫療險以3張為限，近日再鬆口將推新一波改革，未來回歸損害填補，但不溯及既往舊保單。

消息一出，民眾紛紛向業務員探詢市面上現存接受副本理賠的實支實付醫療險，並有業務員以制度前後對比、民眾領到的理賠金額將大縮水為對比，暗示民眾應盡快投保實支實付醫療險，「末班車」搶購效應發酵中。

根據通路消息，目前市面上有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，包括台灣人壽、中國人壽（未來更名凱基人壽）、全球人壽、遠雄人壽、台新人壽、台銀人壽及保誠人壽；其中台灣人壽及全球人壽等僅接受當民眾第2家投保實支實付醫療險的保險公司，目前如台新人壽及遠雄人壽等尚接受當第3家。

磊山保經事業部總監李景修接受《中央社》採訪時指出，主管機關將改革實支實付醫療險消息出爐後，不排除各保險公司會依損率等考量評估調整投保政策，因此民眾在投保前應確認保險公司投保規則是否有變化，包括先前可接受副本理賠或接受當第3家，投保當下是否還是如此。

李景修建議，若民眾有意趁此機會補足實支實付醫療險保障，建議從整體保單健檢角度著手，檢視既有保額是否足夠、一次補足保險缺口，而非單看實支實付醫療險，後續發現其實還沒有補充到重大傷病保障等。

李景修也提到，民眾早期買的保單可能保障額度較低，實支實付醫療險特性是「花多少、賠多少」，若民眾想接受較昂貴手術或使用較昂貴醫材必須自費，在規劃實支實付保額時應納入考量。

實務上，李景修建議規劃至少投保2家實支實付醫療險，1家抓新台幣20至25萬元額度、即實支實付保障總額達40至50萬元區間會較安心，當發生醫療事故時，理賠除了補足醫療支出，可彌補治療期間無法工作的薪資損失。但她也提醒，若規劃投保2家實支實付醫療險，必須留意其中1家要可接受副本理賠。

實支實付醫療險掀搶買潮，金管會擬改革，保誠人壽停止受理

（中央社）金管會研擬改革實支實付醫療險，防堵靠保單賺錢亂象。通路盤點市面上有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，掀起搶買潮，不過保誠人壽今（28）日緊急通知相關通路，為符合主管機關改革方向，今日下午將停止受理進件。

目前國內實支實付醫療險每人投保以3張為限，金管會26日證實研擬推動實支實付醫療險回歸損害填補精神，未來各家實支實付醫療險理賠上限將不得超過保戶實際醫療費用支出，避免出現理賠過度填補、靠保單賺錢的現象，新制上路時間還待討論，但確定不溯及既往舊保單。

消息一出，驚動民眾紛紛向業務員探詢市面上現存接受副本理賠的實支實付醫療險，「末班車」搶購效應正在發酵。

原先市面上還有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，不過保誠人壽今日緊急通知通路，因商品條款並未約定理賠申請以收據正本為限，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，保誠人壽將於今日下午3時停止受理進件。據悉，線上投保於下午3時截止，紙本收件則至下午5時止。

搶買實支實付醫療險前停看聽，保險業務員3點提醒

（中央社）金管會近日證實將改革實支實付醫療險，未來新制理賠總額將不得超出保戶實際醫療支出，消息一出引起搶購效應。保險業務員提醒，投保時應注意各公司限制，例如有的僅接受當投保的第2家，且規劃保險應考量經濟負擔，避免一時搶買日後卻無法負擔保費支出。

目前國內實支實付醫療險每人投保以3張為限，金管會26日證實研擬推動實支實付醫療險回歸損害填補精神，未來各家實支實付醫療險理賠上限，將不得超過保戶實際醫療費用支出。

消息一出，驚動民眾紛紛向業務員探詢市面上現存接受副本理賠的實支實付醫療險。

保險業務員接受《中央社》採訪提出3點提醒。首先，民眾應注意，雖然每人投保實支實付醫療險以3張為限，市面上還有接受副本理賠的壽險公司，有些已限縮為僅接受當民眾第2家投保實支實付醫療險的壽險公司，而不接受當第3家，且核保趨嚴。

其次，業務員直言，雖然出現金管會要改革實支實付醫療險的消息，但修法程序沒那麼快，估計不見得短期內能上路，但新聞出來已造成民眾恐慌，即使主管機關叮嚀不要用停售效應銷售保單，還是不少業務員趁機鼓吹民眾趕快買，民眾投保前應冷靜，讓保險回歸風險移轉、損失填補原則，而非急著投保，拿第2、3張保單賺錢。

根據業務員長期觀察，有的民眾生病會先不看醫生，待投保第2、3家實支實付醫療險後，再看病一起申請理賠；也有醫生願意配合客戶開高額自費或在收據不良灌水，讓客戶可請領理賠。業務員說，實務亂象導致實支實付醫療險損率攀高，其實民眾不應有透過保單賺錢心態，日後變成全民共業，一起承擔保費調漲苦果。

第3，民眾投保實支實付醫療險時，應衡量自身經濟收入。業務員提醒，醫療險保費會逐年增加，「你現在覺得很便宜，會不會10年後、20年後3張實支實付醫療險保費是你負擔不起的？」呼籲民眾投保前應思考所需保障額度及家庭經濟狀況再規劃保單，而不是心存賺第2、3家副本理賠心態而一窩蜂搶投保。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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