2023十大藝文新聞出爐：投票人數創新高，「表演場館恢復脫口罩看演出」位居榜首

由國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所（以下簡稱北藝大藝管所）舉辦的全民票選活動，「2023年度十大藝文新聞」今日（28）公布，前三名分別為「歷經疫情三年，表演場館恢復脫口罩看演出」、「OPENTIX年度數據分析，2022年票房破11億，近疫前水準」、「首座長銷定目劇場啟用，為劇場帶來更多可能性」。

Photo Credit: 北藝大藝管所提供 文化部李靜慧次長揭曉2023年度新聞

北藝大藝管所自2011年起舉辦「年度十大藝文新聞」票選活動，其新聞內容包含「文化政策、文化資產、表演藝術、視覺藝術」四個面向，囊括國內所有藝文範疇領域。今年參與票選的民眾上至66歲以上、下至未滿18歲之青年學子，其中包含三分之一是非藝文產業之民眾。

而今年共有2243位民眾參與，選票數量創下13年來新高。對此，北藝大劉蕙苓副校長表示，希望藝文持續推廣，創下歷年新高。有些議題具有連續性，幾年都入選，感謝媒體持續報導，成為藝文改革的力量。今年更特別的是藝文圈所選出的十大和非藝文圈所選出的並不相同，也顯示未來在藝文推廣的傳播上，仍有許多努力的空間。

而今年的十大藝文新聞，除了前三名之外，文化幣、甘露水、朱銘逝世、奇美博物館創辦人許文龍逝世、藝文圈的Metoo、賴佩霞因參選辭演舞台劇、10萬張高清文物圖檔遭竊等議題皆上榜，也反映了今年台灣的藝文概況。

至於文化部次長李靜慧則表示，就她的觀察，2018年以後，文化資產相關議題一直沒有進到十大新聞，這是一個提醒，邀請大家陪著文化部，把我們的文化環境、藝術環境做的更好。

更多活動詳情請上網洽詢活動官網。

2023十大藝文新聞

歷經疫情三年 表演場館恢復脫口罩看演出 OPENTIX年度數據分析 2022年票房破11億 近疫前水準 首座長銷定目劇場啟用 為劇場帶來更多可能性 1200文化幣明年擴大發放 國表藝三館一團推青年席位 國美館推出黃土水最大規模個展 「甘露水」文化部指定國寶 臺灣國寶級藝術家朱銘逝世 享壽85歲 奇美博物館創辦人許文龍 享95耆壽 Metoo案延燒 藝文團體提訴求盼建完善防衛機制 文化部撤部分補助與放寬匿名揭露 賴佩霞因參選辭演舞台劇 《蘑菇》票券開賣當天取消演出 故宮10萬張高清文物圖檔遭竊 館方否認隱匿人為疏失

以下為藝文及非藝文領域民眾之票選分析對照表

名次 藝文領域 非藝文領域 第一名 歷經疫情三年 表演場館恢復脫口罩看演出 歷經疫情三年 表演場館恢復脫口罩看演出 第二名 首座長銷定目劇場啟用 為劇場帶來更多可能性 臺灣國寶級藝術家朱銘逝世 享壽85歲 第三名 OPENTIX年度數據分析 2022年票房破11億 近疫前水準 奇美博物館創辦人許文龍 享95耆壽 第四名 國美館推出黃土水最大規模個展 「甘露水」文化部指定國寶 故宮10萬張高清文物圖檔遭竊 館方否認隱匿人為疏失 第五名 1200文化幣明年擴大發放 國表藝三館一團推青年席位 1200文化幣明年擴大發放 國表藝三館一團推青年席位 第六名 Metoo案延燒 藝文團體提訴求盼建完善防衛機制 文化部撤部分補助與放寬匿名揭露 賴佩霞因參選辭演舞台劇 《蘑菇》票券開賣當天取消演出 第七名 臺灣國寶級藝術家朱銘逝世 享壽85歲 首座長銷定目劇場啟用 為劇場帶來更多可能性 第八名 一生奉獻藝術 國家文藝獎得主劉鳳學、表演藝術先鋒許博允辭世引追思 賴佩霞因參選辭演舞台劇 《蘑菇》票券開賣當天取消演出 （此二則並列8、9名） OPENTIX年度數據分析 2022年票房破11億 近疫前水準 第九名 Metoo案延燒 藝文團體提訴求盼建完善防衛機制 文化部撤部分補助與放寬匿名揭露 第十名 故宮10萬張高清文物圖檔遭竊 館方否認隱匿人為疏失 國美館推出黃土水最大規模個展 「甘露水」文化部指定國寶

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航