2023十大藝文新聞出爐：投票人數創新高，「表演場館恢復脫口罩看演出」位居榜首
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「年度十大藝文新聞」票選活動，其新聞內容包含「文化政策、文化資產、表演藝術、視覺藝術」四個面向，囊括國內所有藝文範疇領域。今年參與票選的民眾上至66歲以上、下至未滿18歲之青年學子，其中包含三分之一是非藝文產業之民眾。而共有2243位民眾參與，選票數量創下13年來新高。
由國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所（以下簡稱北藝大藝管所）舉辦的全民票選活動，「2023年度十大藝文新聞」今日（28）公布，前三名分別為「歷經疫情三年，表演場館恢復脫口罩看演出」、「OPENTIX年度數據分析，2022年票房破11億，近疫前水準」、「首座長銷定目劇場啟用，為劇場帶來更多可能性」。
北藝大藝管所自2011年起舉辦「年度十大藝文新聞」票選活動，其新聞內容包含「文化政策、文化資產、表演藝術、視覺藝術」四個面向，囊括國內所有藝文範疇領域。今年參與票選的民眾上至66歲以上、下至未滿18歲之青年學子，其中包含三分之一是非藝文產業之民眾。
而今年共有2243位民眾參與，選票數量創下13年來新高。對此，北藝大劉蕙苓副校長表示，希望藝文持續推廣，創下歷年新高。有些議題具有連續性，幾年都入選，感謝媒體持續報導，成為藝文改革的力量。今年更特別的是藝文圈所選出的十大和非藝文圈所選出的並不相同，也顯示未來在藝文推廣的傳播上，仍有許多努力的空間。
而今年的十大藝文新聞，除了前三名之外，文化幣、甘露水、朱銘逝世、奇美博物館創辦人許文龍逝世、藝文圈的Metoo、賴佩霞因參選辭演舞台劇、10萬張高清文物圖檔遭竊等議題皆上榜，也反映了今年台灣的藝文概況。
至於文化部次長李靜慧則表示，就她的觀察，2018年以後，文化資產相關議題一直沒有進到十大新聞，這是一個提醒，邀請大家陪著文化部，把我們的文化環境、藝術環境做的更好。
更多活動詳情請上網洽詢活動官網。
2023十大藝文新聞
- 歷經疫情三年 表演場館恢復脫口罩看演出
- OPENTIX年度數據分析 2022年票房破11億 近疫前水準
- 首座長銷定目劇場啟用 為劇場帶來更多可能性
- 1200文化幣明年擴大發放 國表藝三館一團推青年席位
- 國美館推出黃土水最大規模個展 「甘露水」文化部指定國寶
- 臺灣國寶級藝術家朱銘逝世 享壽85歲
- 奇美博物館創辦人許文龍 享95耆壽
- Metoo案延燒 藝文團體提訴求盼建完善防衛機制 文化部撤部分補助與放寬匿名揭露
- 賴佩霞因參選辭演舞台劇 《蘑菇》票券開賣當天取消演出
- 故宮10萬張高清文物圖檔遭竊 館方否認隱匿人為疏失
以下為藝文及非藝文領域民眾之票選分析對照表
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名次
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藝文領域
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非藝文領域
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第一名
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歷經疫情三年 表演場館恢復脫口罩看演出
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歷經疫情三年 表演場館恢復脫口罩看演出
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第二名
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首座長銷定目劇場啟用 為劇場帶來更多可能性
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臺灣國寶級藝術家朱銘逝世 享壽85歲
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第三名
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OPENTIX年度數據分析 2022年票房破11億 近疫前水準
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奇美博物館創辦人許文龍 享95耆壽
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第四名
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國美館推出黃土水最大規模個展 「甘露水」文化部指定國寶
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故宮10萬張高清文物圖檔遭竊 館方否認隱匿人為疏失
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第五名
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1200文化幣明年擴大發放 國表藝三館一團推青年席位
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1200文化幣明年擴大發放 國表藝三館一團推青年席位
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第六名
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Metoo案延燒 藝文團體提訴求盼建完善防衛機制 文化部撤部分補助與放寬匿名揭露
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賴佩霞因參選辭演舞台劇 《蘑菇》票券開賣當天取消演出
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第七名
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臺灣國寶級藝術家朱銘逝世 享壽85歲
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首座長銷定目劇場啟用 為劇場帶來更多可能性
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第八名
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一生奉獻藝術 國家文藝獎得主劉鳳學、表演藝術先鋒許博允辭世引追思
賴佩霞因參選辭演舞台劇 《蘑菇》票券開賣當天取消演出
（此二則並列8、9名）
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OPENTIX年度數據分析 2022年票房破11億 近疫前水準
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第九名
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Metoo案延燒 藝文團體提訴求盼建完善防衛機制 文化部撤部分補助與放寬匿名揭露
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第十名
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故宮10萬張高清文物圖檔遭竊 館方否認隱匿人為疏失
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國美館推出黃土水最大規模個展 「甘露水」文化部指定國寶
延伸閱讀
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- 文化幣成常態政策，明年1/20擴大發放給16至22歲青年
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。