【2023年度新聞回顧】（下）大直街民宅下陷、芭本海默、海鯤號潛艦、以哈戰爭，今年7-12月你還記得哪些大事？
我們想讓你知道的是
很快一年又過了，在今年7月下旬兩部好萊塢大片組成「芭本海默」熱潮、台北市大直街民宅突然傾斜下陷、國造潛艦海鯤號下水、以哈戰爭在年底爆發引發全球關注，除此之外你還記得哪些國內外大事嗎？讓我們用最快速的方式，帶你回顧2023年7到12月發生哪些值得關注的事件。
文：TNL編輯部（王昱晴、潘柏翰、蕭如芯、羅元祺、鍾宇筑、丁肇九）
2023年7月下旬前後上映電影《芭本Barbie》和《奧本海默》引發「芭本海默」熱潮、台北市大直街民宅出現下陷、首艘國造潛艦海鯤號終於舉行下水典禮、10月初則爆發以哈戰爭，讓除了陷入僵局的烏克蘭戰爭之外，全球衝突又多了注目焦點。除了這些，你還記得今年下半年哪些國內外的大事？讓《關鍵評論網》帶你在2023年的最後幾天，回顧今年7月到12月所發生的各種大事。
7月
7月才剛到來，5日就傳出歌手CoCo李玟逝世的消息，讓不少歌迷、粉絲感到震驚。李玟留下許多經典歌曲，像是〈Di Da Di〉、〈第九夜〉、〈刀馬旦〉等，也演唱膾炙人口的電影主題曲，又以李安執導的電影《臥虎藏龍》主題曲〈月光愛人〉，以及迪士尼電影《花木蘭》中文版主題曲〈自己〉最廣為人知。
今年7月，被聯合國世界氣象組織（WMO）認為，是人類史上有記錄以來最熱的月份，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）更形容，我們已經進入「全球沸騰的時代」。在歐洲和北美各地因為高溫不斷出現野火，希臘多個區域幾乎被燒盡，美國死亡谷更測得攝氏53度的創世高溫。7月6日也被證實是全球最熱的一天。
一樣在7月6日，臉書母公司Meta推出以文字為主的社群平台Threads上線，短短4個小時就吸引500萬人註冊，並登上蘋果App Store社交類應用程式第一名。接著，又在5天後突破1億用戶大關，成為成長最快速的平台。業界都認為，這是Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與擁有Twitter的馬斯克（Elon Musk）的社群大戰。
電影《芭本Barbie》和《奧本海默》相繼在7月20日、21日於台灣上映。
一個是由經典商業IP芭比打造的真人版電影，一個是主打名導演諾蘭的歷史長片，從題材、演員、調性截然不同的兩部大片，隔空角力形成一股「芭本海默」（Barbenheimer）炫風。經由網路迷因、梗圖不斷推出，甚至是粉絲自己出版周邊商品，讓討論度不斷升溫，也為兩部電影大片創造雙贏的票房佳績。
8月
根據統計，年輕族群憂鬱症近4成應就醫未就醫。衛生福利部自8月1日起推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲民眾每年3次免費心理諮商，預計1年可受惠人數達1.8萬人。
此方案截至8月31日服務人數已達原補助人數的95%，衛福部於9月5日宣布加碼補助地方政府持續辦理，新增挹注經費共約7843萬餘元，預計可再增加服務1萬6341人。
教育部自8月1日起推動「友善提供多元生理用品計畫」，於全國各級學校及10處部屬場館中，針對9萬5000名不利處境學生，或沒有隨身攜帶生理用品、而有急需的學生，以及其他進入部屬場館的民眾，將提供多元的生理用品，並於校內及部屬場館設置定點提供急需取用。
此項計畫於2023年投入1億200萬元預算，2024年起每年固定編列2億5000萬元。計畫共有3項重點，首先是尊重取用者的個人隱私及意願，其次是提供多元種類、材質及品牌的生理用品。最後，這些生理用品都會確保包裝完整，放置於乾淨、乾燥、陰涼通風處，並由專人管理定期清點、檢查、補充及汰換。
2021年夏季世界大學運動會（簡稱成都世大運）因COVID-19疫情等原因二次延期，於今年7月28日至8月8日舉行。台灣代表隊成績為10金17銀19銅、總計46面獎牌，已經超越上屆拿坡里世大運的9金13銀10銅，不論金牌數、總獎牌數，都是除了主辦2017年台北世大運以外的史上最佳成績。
成都世大運台灣的10面金牌包括武術孫家閎、田徑彭名揚的男子400公尺跨欄、羽球混雙葉宏蔚/李佳馨、羽球混合團體、網球男子團體、網球女子團體、網球男雙許育修/黃琮豪、網球女雙梁恩碩/吳芳嫺、網球混雙許育修/吳芳嫺，體操鞍馬李智凱。
英國倫敦東區紅磚巷（Brick Lane）塗鴉牆於8月初發現被中國留學生噴上富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善等24個字，以白色底、紅字體呈現，這是在中國街頭可見的宣傳口號。
這24個字為中共提倡社會主義核心價值觀，最早在2012年中共18大報告中提出，多次被中國領導人習近平提及。紅磚巷塗鴉牆噴漆中共政治標語的狀況被揭露後，有反對者也前往現場進行「二次創作」、噴塗抗議內容；事件擴大發酵後，當地派員清除這些塗鴉。
9月
9月3日下午3時40分，中颱海葵登陸台東縣東河鄉，打破台灣連續4年、1472天沒有颱風登陸的紀錄。面對颱風海葵挾帶強風豪雨，氣象局對17縣市發布豪雨特報，也有14縣市宣布4日停班停課。颱風海葵登陸後，以15級強風橫掃，造成台東縣約4萬用戶停電，以及嚴重農損。不過，颱風海葵也為全台水庫帶來1億2146萬噸水量，讓一個月前蓄水率不到2成的曾文水庫，一下子突破8成。
9月7日晚間，台北市中山區大直街94巷多棟民宅傾斜下陷，經查發現是鄰近建案施工不慎導致，共計有201戶、454人受到收容安置。基泰建設隨後發表聲明指出，絕不推卸相關責任，會對受損戶盡最大慰問與協助安置，基泰董事長陳世銘也於10日宣布請辭。台北市政府事後提議以公辦都更形式重建，逾9成受災住戶有意願參與。後續將徵求出資者，加速審議程序。
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