朱楚文：半導體春燕沒來，但一切都恰恰好的「金髮女孩」先到了嗎？
我們想讓你知道的是
今年以來半導體產業真是夠悶了，春燕一直不飛來，一路就這樣悶到年底，現在終於看起來各方都有好消息：春燕沒來，但金髮女孩已經笑了。隨著科技進步，半導體產業應該還是能在電動車、AI、智慧製造等新科技帶動下，慢慢步回應有的軌道。
文：朱楚文（IC之音竹科廣播《科技領航家》主持人）
今年科技關鍵字你會選哪一個呢？這是我前陣子主持供應鏈高峰論壇，主辦單位跟參加者玩的小遊戲，有人選韌、有人選續，也有人選膨，最後關鍵字結果是「甦」，從這些字看得出來，大家都深深感受到今年依然是在通膨與升息的主基調中，夾雜著AI與ESG，考驗科技業的韌性和永續性，期盼著復甦。
不過好玩的是，隨著今年辛辛苦苦爬，到近年底，好消息也越來越多，最近「金髮女孩經濟（Gordilocks Economy）」成為一個熱門名詞。
這典故來自於英國作家Robert Southey於1837年寫的童話故事「金髮女孩與三隻熊」，故事裡的女孩不小心在森林迷了路，結果走進三隻熊的家，明明有三碗粥、三張床，但金髮女孩偏偏都「剛剛好」選擇溫度最順口、躺起來舒適度最好的，後來就被延伸為代表「一切都恰恰好！」的意思。
用在經濟層面上，金髮女孩經濟可以說是最美好的時刻，通膨升得剛剛好、經濟也溫和成長，一切那麼美好就如同美麗女孩的金髮一樣令人賞心悅目。
話說，最近越來越多分析認為美國經濟應該會「軟著陸」，而自從美國聯準會Fed終於鬆口透露升息觸頂的訊息後，11月的金融市場可以說是陽光普照、笑容滿面，AI老大哥輝達市值再度狂飆，來到1.2兆美元，台積電10月營收也創下單月新高，跳增三成，都讓陰霾重重的景氣前景似乎終於露出曙光。
雖然目前景氣燈號還沒有穩定脫離藍燈，但最近台灣綜合研究院還公布10月台灣EPI電力景氣指數調查，其中，半導體業用電量比去年同期增加8%，是近一年來最大漲幅，讓大家更有期待了：半導體業是不是可以趕快觸底回升？
說真的今年以來半導體產業真是夠悶了，春燕一直不飛來，一路就這樣悶到年底，現在終於看起來各方都有好消息，國際研調機構IDC預測，全世界半導體產業規模雖然今年將比去年衰退13.1%，但2024年將會重回成長軌道，估計年增20.7%，市場規模將有望達到6259億元。
春燕沒來，但金髮女孩已經笑了。即便全球經濟在元氣大傷後，還在緩步復原中，但隨著科技進步，半導體產業應該還是能在電動車、AI、智慧製造等新科技帶動下，慢慢步回應有的軌道，就等何時全球半導體產業產值能完成破兆美元的期待。
本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此
原標題：半導體春燕沒來，但將來金髮女孩嗎？｜專家論點【朱楚文】
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
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經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
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