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2023/12/31,
經濟

朱楚文：半導體春燕沒來，但一切都恰恰好的「金髮女孩」先到了嗎？

朱楚文：半導體春燕沒來，但一切都恰恰好的「金髮女孩」先到了嗎？
Photo Credit: ABOVE THE SKY @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

我們想讓你知道的是

今年以來半導體產業真是夠悶了，春燕一直不飛來，一路就這樣悶到年底，現在終於看起來各方都有好消息：春燕沒來，但金髮女孩已經笑了。隨著科技進步，半導體產業應該還是能在電動車、AI、智慧製造等新科技帶動下，慢慢步回應有的軌道。

文：朱楚文（IC之音竹科廣播《科技領航家》主持人）

今年科技關鍵字你會選哪一個呢？這是我前陣子主持供應鏈高峰論壇，主辦單位跟參加者玩的小遊戲，有人選韌、有人選續，也有人選膨，最後關鍵字結果是「甦」，從這些字看得出來，大家都深深感受到今年依然是在通膨與升息的主基調中，夾雜著AI與ESG，考驗科技業的韌性和永續性，期盼著復甦。

不過好玩的是，隨著今年辛辛苦苦爬，到近年底，好消息也越來越多，最近「金髮女孩經濟（Gordilocks Economy）」成為一個熱門名詞。

這典故來自於英國作家Robert Southey於1837年寫的童話故事「金髮女孩與三隻熊」，故事裡的女孩不小心在森林迷了路，結果走進三隻熊的家，明明有三碗粥、三張床，但金髮女孩偏偏都「剛剛好」選擇溫度最順口、躺起來舒適度最好的，後來就被延伸為代表「一切都恰恰好！」的意思。

用在經濟層面上，金髮女孩經濟可以說是最美好的時刻，通膨升得剛剛好、經濟也溫和成長，一切那麼美好就如同美麗女孩的金髮一樣令人賞心悅目。

話說，最近越來越多分析認為美國經濟應該會「軟著陸」，而自從美國聯準會Fed終於鬆口透露升息觸頂的訊息後，11月的金融市場可以說是陽光普照、笑容滿面，AI老大哥輝達市值再度狂飆，來到1.2兆美元，台積電10月營收也創下單月新高，跳增三成，都讓陰霾重重的景氣前景似乎終於露出曙光。

雖然目前景氣燈號還沒有穩定脫離藍燈，但最近台灣綜合研究院還公布10月台灣EPI電力景氣指數調查，其中，半導體業用電量比去年同期增加8%，是近一年來最大漲幅，讓大家更有期待了：半導體業是不是可以趕快觸底回升？

說真的今年以來半導體產業真是夠悶了，春燕一直不飛來，一路就這樣悶到年底，現在終於看起來各方都有好消息，國際研調機構IDC預測，全世界半導體產業規模雖然今年將比去年衰退13.1%，但2024年將會重回成長軌道，估計年增20.7%，市場規模將有望達到6259億元。

春燕沒來，但金髮女孩已經笑了。即便全球經濟在元氣大傷後，還在緩步復原中，但隨著科技進步，半導體產業應該還是能在電動車、AI、智慧製造等新科技帶動下，慢慢步回應有的軌道，就等何時全球半導體產業產值能完成破兆美元的期待。

本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此
原標題：半導體春燕沒來，但將來金髮女孩嗎？｜專家論點【朱楚文】

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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