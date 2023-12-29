南投縣立委選情分析：尋求連任的馬文君與蔡培慧穩嗎？有個選區可能成為指標

回顧前南投縣長李朝卿涉嫌貪汙被調查到完全定罪的幾年間（2008-2022），官司到更一審都是極其不利，國民黨中央在此期間也對李朝卿做出處分割席。

2018年，因部分罪刑與司法防逃機制啟動，李朝卿入獄服刑，台中高分院指出，宣判的累計刑期超過400年，全案確定合併執行的刑期有16年6月。

然而13年間，南投的政治環境看似一潭池水平靜，卻已經開始悄然變化。

南投第一選區：吳敦義系統到馬文君

2009馬英九政府第一任時期，選中吳敦義成為閣揆，從立委到行政院長再成為副總統，吳敦義可以說是一帆風順，至今黨政仍有其舞台，而留下的南投縣第一選區，則由嫡傳子弟兵馬文君繼任。

雖然馬文君出自地方派系，從其家族埔里起家，但沒有吳敦義的栽培與其系統扶持，都不會有今天「馬姐」稱呼，在地方上兵與糧從來不缺，組織戰扎實，可以看到擁有資源的絕對優勢，現在更要挑戰繼續連任，對決民進黨籍南投縣議員、黨部主委蔡銘軒。

目前，蔡銘軒陣營在民調與作戰方式，只能朝著近期洩密風暴攻擊馬文君，而空戰力道漸減，加上全國選舉每天有不同地方與人物的新聞流出，馬文君洩密風雲目前進入到檢調調查，要有選舉上的實質幫助要等到起訴——但是調查不一定起訴，起訴不一定定罪，定罪不一定定讞的三個說法，蔡銘軒陣營在於難突破空戰熱度與陸戰資源相搏。

Photo Credit: 中央社 國民黨立委馬文君

在定讞難上加難與民調落後的狀況下，蔡銘軒自然是選得辛苦，投票日倒數也將近，若沒有一張驚天動地的底牌打出，南投第一選區，大勢已定。

南投第二選區：熱戰，甚至將成為指標

在許淑華擔任縣長留下的立委補選選戰之中戰勝前縣長林明溱後，2023年3月13日，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧就任立委，蔡培慧在林靜儀補選後當選，被視為挑戰地方派系霸權再一例經典。而在當選後，蔡培慧形象溫和，能以理性方式面對質疑與勤走考察的方式，讓其成為高話題不降溫的立委候選人至今，這是非常難得的。

林明溱出戰這件事，從豪宅案到種種跡象其實都是被剝削感的體現，人口外流青年出走，政治人物卻想著如何再添豪宅與傳棒下一任，導致林明溱敗選票轉給蔡培慧並無太大的意外。而林明溱後蔡培慧的挑戰者游顥，則是洪秀柱的乾兒子、國民黨的中生代，與林明溱爭取第二選區的提名時，林明溱時常說是人生最後一戰，游顥也因此事，被調侃被林家父子不知道要騙幾次。

選舉期間，游顥被蔡培慧質疑是否與統戰成員有接觸，游顥陣營也反擊提告，但相關指控又令人想起主張終極統一的洪秀柱。

游顥陣營一貫作風就是提告，地方上社團也有規律性的能見到假帳號發布蔡培慧「割稻尾」圖卡，就筆者調查似乎是固定帳號使用固定素材發布，其中也重疊彰化縣、南投縣文化局的「衝分享數文章」。

Photo Credit: 中央社

雖還不見大量機器人腳本技術的介入，但如此規律整齊劃一的帳號，在臉書與地方群組等有規模性的攻擊文宣又與藍營不謀而合，不知道這是否為剛好揮出與人民心聲的全壘打？還是背後有公關公司的足跡？而在選戰沸騰之際，游顥又指蔡培慧賄選，可蔡培慧資源稀缺，甚至到沒多少錢，游顥也只是出示一張「賄選地圖」又繼續顧左右而言他。

其實蔡培慧的影響力不只在南投第二選區，在烏溪線（一選區）、濁水線（二選區），蔡培慧在哪裡就會成為標竿，成為熱戰區。這次選舉，再來看看蔡培慧如何用「拔地而起的力量」，改變南投成她過去作為許多身分歷練，她理想中的南投。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航