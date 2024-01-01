印尼日惹哇揚畫卷博物館記：一樣有傀儡師操持演戲工具，只不過他拿的是一幅長畫卷

馬來群島文化（Kebudayaan Nusantara）是一種生活方式，這個家園給了我們一切，所以我們應該用文化來保護它。我相信生活並不總是與數字有關，而是與價值觀有關。[註1]（摘自哇揚畫卷博物館館長Trias Indra Setiawan/ Indra Suroinggeno接受Wahyu Turi K採訪，2023年1月24日報導）[註2]

如果只能用一種顏色來對應，「黝黑」大概是很多人對印尼的印象，如同《八尺門的辯護人》（2023）的印尼移工故事，黑色、黑幕、黑手、黑牢，表達出臺灣人對印尼文化的距離；但印尼幅員遼闊，中爪哇的日惹（Yogyakarta），給我的印象卻是文青，這裡的文化氛圍和峇里島不同，也和一般人所認知的印尼差異甚大。

日惹鬧區是不少首次造訪的背包客第一站會到達的地方，我也不例外，日惹新機場規模小，連買Sim卡的商店都不容易找到，必須進入鬧區才能解決外來客的旅遊需求。我下榻的地點就在日惹鬧區馬里奧波羅大街（Malioboro Street）上，出了巷子斜對面就是大型的購物中心，其所座落之處，道路規劃整齊，街道兩旁林立著許多商店，提供日常所需，讓旅人覺得相當便利。循著音樂聲向前走，我造訪當天就有兩組藝術團體在街頭駐唱，儘管我聽不懂歌詞，但快節奏的南洋曲風，讓酷熱的馬里奧波羅大街瀰漫一股歡樂與年輕的氣氛，這樣的日惹，令人歡喜。

Photo Credit：張雅粱 日惹樂團街頭駐唱，筆者攝於日惹馬里奧波羅大街。

城市風貌與在地文化涵養通常有直接關係，在一座悠久的城市裡，往往能讀到當地人的思想，走在暹粒、曼谷、清邁、檳城、琅勃拉邦和日惹城中，都能讓人感受到古城的文化氛圍。以日惹而言，它的的藝術涵養是一種生活表現，這裡有已被聯合國教科文組織列入「人類無形文化遺產代表作名錄」的哇揚偶戲（Wayang puppet theatre），也有古廟、浮雕與博物館等，這些文物不但顯示出日惹的歷史，也雙雙聯繫起彼此的關係。

Photo Credit：張雅粱 2008年的聯合國教科文組織「人類無形文化遺產代表作名錄」證書，筆者攝於日惹Sonobudoyo博物館。

印尼的哇揚因地、因戲衍生出許多種戲劇形式，主要可分為四大類：皮影戲（Wayang Kulit）、木偶戲（扁木偶與杖頭偶，Wayang Klitik＆ Wayang Golek）、人偶戲（Wayang Orang）及畫卷戲（Wayang Beber），各類戲劇的造型、演出形式、內容與盛行地區都不盡相同。其中以皮影戲和木偶戲最為人熟知，至於人偶戲是由真人演出，而曾經風行於爪哇的畫卷戲，則相當少見。哇揚畫卷一樣有傀儡師/達郎（dalang）操持演戲工具，只不過他拿的不是戲偶，而是一幅長畫卷，隨著達郎說故事的進度，緩緩捲動畫軸，以美麗的圖畫訴說著古老的故事。在日惹田野期間，我很幸運拜訪了專門收藏與製作畫卷的「哇揚畫卷博物館」（Museum Wayang Beber Sekartaji），承蒙館長（博物館所有人兼經理）Trias Indra Setiawan（又名Indra Suroinggeno）導覽，向我介紹多數人都不太熟悉的哇揚畫卷。

Photo Credit：張雅粱 珍貴的哇揚畫卷，筆者攝於日惹哇揚畫卷博物館。

Photo Credit：張雅粱 哇揚畫卷博物館外觀，筆者攝於日惹哇揚畫卷博物館。

成立於 2017 年的哇揚畫卷博物館是一座私人博物館，位於日惹郊區，館長Indra Suroinggeno年輕熱情，受訪時總是面帶微笑，他告訴我，這是全印尼唯一的一座哇揚畫卷博物館，當初的成立動機是為了要保存哇揚畫卷，所以在幾個好朋友的支持下，成立了這間小型博物館。該館的型態類似臺灣的社區博物館，展館由家宅改建而成，館內收有五百多件藏品，除了主藏品哇揚畫卷外，也收藏部分峇里島曆法、龍目島曆法、爪哇文貝葉經和皮影戲偶；此外，還有小型的兒童畫卷操作台以及正式的演出舞台，供大人展演時使用。這間社區博物館雖小，但五臟俱全，館內保存具原創性與歷史價值的哇揚畫卷，這些珍貴的日惹傳統文化，在印尼其它展館很少看到。

Photo Credit：張雅粱 哇揚畫卷演出舞台，筆者攝於日惹哇揚畫卷博物館。

我在館內看到有關博物館成立的資料，上頭記載著博物館名稱「Wayang Beber Sekartaji」的由來，其中的「Wayang Beber」的意思就是哇揚畫卷戲，而「Sekartaji」是「Semedi Cakra Jawata Aji」的縮寫，意喻透過冥想並擁有上帝（God）的核心能量。[註3] 此外，Indra告訴我，「Sekartaji」還有三種涵意：第一種意義是指爪哇的記年，若將爪哇時間換算成西元年份，就是博物館開館的2017年；[註4] 第二種意義是指爪哇文學潘吉王子故事（Panji Tales）中的女主角Dewi Sekartaji，她也是潘吉王子的妻子；第三種涵意是「女性」的象徵，因為博物館肩負著保護與促進文物的責任，猶如家中女性操持家務，保護家人一般。

哇揚畫卷戲早在皮影戲出現前就已經存在，Indra說：「畫卷戲是現代哇揚的前身。」[註5] 畫卷戲的歷史可上溯至西元9世紀，一開始的畫卷戲取材於當地的寺廟浮雕，把浮雕故事畫成連環圖像，作為宗教傳播媒介，就跟古代貝葉經（或手稿）的做法一樣，都是透過圖像教育群眾，傳達教義精神。至於後續的畫卷戲發展，有不同說法，但為人認可的是，哇揚畫卷戲的興盛與古代滿者伯夷王國（Majapahit Empire，13-16世紀，以今日爪哇為中心的古國）有關，因此它也是滿者伯夷時期的重要文化資產。發展過程中，由於長篇敘事的圖像眾多，於是東爪哇先民為便利操作，遂在畫卷的兩端各附上一根長木棍，用來捲動故事述說情節，從那時起，人們就稱這種說書方式為「展開的哇揚」，也就是現在的畫卷戲。[註6]