為什麼台灣遲遲沒有「不在籍投票」？政府和我們人民能做什麼？

文：陸柊（法律新鮮人）

距離明年一月的大選已經只剩15天了，各地的國人們都在熱切地討論選舉相關的事情，筆者也不例外，但令人鬱卒的是，因為現行投票制度限定只能在及投票的緣故，正在國外交換的筆者恐怕只能無奈錯過本次的大選投票了。

但與此同時，筆者也想到世界上其實有許多地方並不限制只能實體在籍投票，而實行有不在籍投票，甚至已經行之有年了，這不禁令筆者好奇這些地方是怎麼做到的，以及我國有沒有辦法學習呢？

討論這個議題，要先明白為什麼投票權那麼重要

在民主政體之中，政府的權力應當是來自於人民對於被統治的同意，而「選舉制度」正是人民同意國家權力與政策施行的正當化依據；同時選舉制度也是將選票轉化為政治決定、全民共同決定政府意志的重要途徑，為此制憲者亦於《憲法》第17條明文保障人民有選舉之權利，足證選舉權之重要性。

此外，一個理想的民主政治所具備的條件之一，就是要有平等的投票權，讓每個成員都有平等且有效的機會來投票以行使權利。而且這個行使權力的機會絕對不只是政府道德上的給予，而是每個制度都應該去竭力保障的基本義務，更是民主政治的必要條件。

因此，只要是民主政體之國家、政府，其行政機關皆應當然負有保障人民得投票之義務。而這，正是《憲法》第129條中「選舉權之普通原則（Allgemeinheit）」的核心內涵。

此外，普通原則亦要求，不論是積極或消極的選舉權，原則上都應該同樣地開放給所有的人民，不容許基於政治、宗教、經濟或社會原因排除特定人民之選舉權，雖說這並不代表「完全禁止對投票作任何區分」，但應該要在重大理由之下，才能限制普通選舉。

目前一般承認的限制依據有國籍、年齡及居住期限。

但因為近年來國際化和各地交流日益頻繁，國人們在外地——外縣市或甚至是外國——生活的情形越來越普遍；再加上資訊高度電子化之結果，旅居外地的國人可輕易獲得原居住地的相關資訊。

因此，在外地的生活，其實並未阻礙我國人民對選情的瞭解，以及實現選舉權的可能性，完全有機會能透過不在籍投票來行使選舉權，所以政府完全有義務設計使人民實現選舉權之制度，不得逕以技術問題而排除之。

然而這麼多年以來，中央選舉委員會（下稱：中選會）卻都在有著充足時間及諸多先例可供參酌的情形下，坐視選舉期間無法回家投票者的選舉權，無端流失，口口聲聲說著重視國民的選舉權利，對此卻毫無作為。

這時便又誕生了三個問題：有什麼可行的替代手段？政府能做什麼？我們人民能做什麼？

有什麼可行的替代手段？

首先是第一個問題：有什麼可行的替代手段？

目前國際上大約有下列7種不在籍投票方式：

1. 通訊投票（postal voting）：選舉人以郵寄選票方式投票。

2. 代理投票（proxy voting）：選舉人委託他人投票。

3. 特設投票所投票（special polling station）：選務機關針對某些特定身份之選舉人（例如末受褫奪公權處分而在監獄服刑的受刑人、服勤之軍人），在其生活或工作場所設置投票所。

4. 移轉投票（constituency voting）：選舉人向選務機關申請，在其工作地或就學地所屬之選區投票所投票。

5. 提前投票 （early voting）：選舉人在投票日前數日先行投票，故又稱為「事先投票」（advance voting）。

6. 投票卡投票 （voting card）：選舉人可在投票日前向選務機關申請發給投票卡，於投票日持證件至任一選舉區之投票所投票，優點在於其不像「移轉投票」僅能於事先申請之投票所投票，而得至任意投票所。

7. 網路投票（internet voting）。

Photo Credit: 中央社 2020年美國大選的通訊選票

過去我們有諸多學者分析、研究了不在籍投票相關的政治、法律及技術等問題，做出可行性分析，並在參照、比較其它國家制度後，對我國能否建立不在籍投票制度這件事上，提出了實質的建議，筆者也將他們的研究統整並整理於本文之中，以供大家瞭解。

首先，就憲法層面而言：

因為「代理投票」「委託他人投票」的行為，與《憲法》第129條「直接原則」相悖；而「通訊投票」也與《憲法增修條文》第 2條第 1項就總統副總統選舉，需「返國投票」的規定相悖，所以如我想要開放此二種投票就必須要修憲，考量我國的修憲難度，其可行性應不高。

再來，就技術層面而言：

由於「網路電子投票」有如何有效設立防火牆及如何防止駭客入侵、竄改投票紀錄等安全性的問題，且我國之資訊安全方面......大家懂的都懂，前年年底時甚而爆出內政部之2300萬戶個資外洩之事件，所以也比較有疑慮。

最後，就目的性而言：

「提前投票」應該是出於同時保障民眾健康權和投票權的目的而制定的，較無法解決無法在原居住地投票的難題。

雖說前述方式皆有其難處，但仍有可行之方式，例如「特設投票所投票」僅需要「將特設投票所設置於投票權人所在處之附近」並「於選舉人名冊公佈前先確立投票權人之時程能否配合」便得實行，較為可行；至於「移轉投票」以及「投票卡投票」這兩種方式，都只需要在在選務技術上嚴防「重複投票」之情況發生，都能順利使選舉人行使選舉權。

Photo Credit: GettyImages

政府能做什麼？我們人民能做什麼？