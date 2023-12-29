印尼大選海外選票提前寄台灣，上千張違規將被視為毀損無效
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印尼選舉委員會（KPU）主席阿沙利（Hasyim Asy’ari）表示，旅居台灣印尼選民的選票不符合選委會規定的發送日程，因此將被視為無效選票，預計明年1月2日前會再寄送新的選票。
（中央社）印尼明年2月14日將舉行總統及國會選舉，海外選民可透過海外投票站、移動投票箱及郵寄方式投票。印尼選委會發現，原本預計明年初才能寄出的選票，已有上千張寄送旅居台灣的印尼選民，因而違規作廢。移工組織要求印尼當局嚴肅處理此事。
印尼選舉委員會（KPU）主席阿沙利（Hasyim Asy’ari）表示，旅居台灣印尼選民的選票不符合選委會規定的發送日程，因此將被視為無效選票，預計明年1月2日前會再寄送新的選票。
「美都新聞網」（Medcom）昨天報導，台北海外選舉委員會（PPLN）18日至25日向選民寄送選票，在台灣的印尼選民在網上發布相關影片，經網友瘋傳後，印尼選委會才坦承這項錯誤。
報導引述阿沙利的說法，印尼選委會宣布，已寄出的選票將被視為毀損、無效，明年1月2日前會重新寄送新的選票；尚未送出的選票則將按照日程在明年1月2日至11日送出。
阿沙利解釋，台北海外選舉委員會提前寄送選票是因為在台灣的印尼移工假期不同，而且台灣將在2月8日至14日慶祝農曆新年，屆時郵局將無法寄送選票。
哈西姆說：「針對這一錯誤，委員會要求在世界各地的海外選舉委員會關注與選舉有關法規的指導方針。」
「時代報」（Tempo）報導，「移工關懷組織」（Migrant Care）表示，這一錯誤顯示印尼的海外選舉仍以不專業的方式進行。
「移工關懷組織」負責人蘇西洛（Wahyu Susilo）昨天在一份聲明中寫道：「這種情況顯示印尼海外選舉運作仍草率、粗心且不專業。」他說，選委會需更嚴肅地處理此事。
蘇西洛表示，「移工關懷組織」長期建議對海外郵寄投票的實施情況進行評估，因為這種方法無法確定保密性，也無法對寄送選票的流程進行監督，「因此可能造成舞弊」。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。