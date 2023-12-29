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2023/12/29,
印太

印尼大選海外選票提前寄台灣，上千張違規將被視為毀損無效

印尼大選海外選票提前寄台灣，上千張違規將被視為毀損無效
印尼公務員在泗水大選委員會的倉庫裡折疊選票。Photo Credit: GettyImages

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印尼選舉委員會（KPU）主席阿沙利（Hasyim Asy’ari）表示，旅居台灣印尼選民的選票不符合選委會規定的發送日程，因此將被視為無效選票，預計明年1月2日前會再寄送新的選票。

（中央社）印尼明年2月14日將舉行總統及國會選舉，海外選民可透過海外投票站、移動投票箱及郵寄方式投票。印尼選委會發現，原本預計明年初才能寄出的選票，已有上千張寄送旅居台灣的印尼選民，因而違規作廢。移工組織要求印尼當局嚴肅處理此事。

印尼選舉委員會（KPU）主席阿沙利（Hasyim Asy’ari）表示，旅居台灣印尼選民的選票不符合選委會規定的發送日程，因此將被視為無效選票，預計明年1月2日前會再寄送新的選票。

「美都新聞網」（Medcom）昨天報導，台北海外選舉委員會（PPLN）18日至25日向選民寄送選票，在台灣的印尼選民在網上發布相關影片，經網友瘋傳後，印尼選委會才坦承這項錯誤。

報導引述阿沙利的說法，印尼選委會宣布，已寄出的選票將被視為毀損、無效，明年1月2日前會重新寄送新的選票；尚未送出的選票則將按照日程在明年1月2日至11日送出。

阿沙利解釋，台北海外選舉委員會提前寄送選票是因為在台灣的印尼移工假期不同，而且台灣將在2月8日至14日慶祝農曆新年，屆時郵局將無法寄送選票。

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Photo Credit: GettyImages
印尼公務員在泗水大選委員會的倉庫裡折疊選票。

哈西姆說：「針對這一錯誤，委員會要求在世界各地的海外選舉委員會關注與選舉有關法規的指導方針。」

「時代報」（Tempo）報導，「移工關懷組織」（Migrant Care）表示，這一錯誤顯示印尼的海外選舉仍以不專業的方式進行。

「移工關懷組織」負責人蘇西洛（Wahyu Susilo）昨天在一份聲明中寫道：「這種情況顯示印尼海外選舉運作仍草率、粗心且不專業。」他說，選委會需更嚴肅地處理此事。

蘇西洛表示，「移工關懷組織」長期建議對海外郵寄投票的實施情況進行評估，因為這種方法無法確定保密性，也無法對寄送選票的流程進行監督，「因此可能造成舞弊」。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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