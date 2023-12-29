Amazon Prime Video將收取「免廣告」費用，用戶：要多花錢只會讓人不想訂閱

文：Taylor Mei

繼Netflix不斷調整會員共用機制後，現在知名電商亞馬遜旗下「Prime Video」的用戶，明（2024）年在播放電影或電影影集時，也會被置入廣告，除非他們願意再額外支付約2.99美金（約117元新臺幣）的「免廣告」費用。

不想在影音串流平台上看到廣告？請多掏出一張鈔票

影音串流平台成為不少現代人下班或休閒時間的消遣首選。只是，隨著各大平台紛紛改變原有經營模式，無論是禁止非同住家人分享帳號，還是將每支影片置入廣告，並要求使用者須額外付費才能避免觀影體驗受影響等，往往讓消費者荷包失血「止不住」。

日前亞馬遜表示，位於美國的用戶在明年1月29日後使用平台播放影片時，將會看到一些廣告，英國及德國的用戶雖會比照辦理，但預計實施的日期則為明年2月5日後。

據英國《衛報》報導，與亞馬遜相比，其他競業如Netflix和Disney，其實早已在較低價格的方案中加入廣告，並以「因應帳單費用愈來愈高的家庭」為主打，盼吸引注重價格及CP值的客群。不過相較起來，亞馬遜推出含有廣告的方案並沒有比較便宜，而用戶甚至還需要支付更多的費用才能夠「阻止」廣告打斷影片。

用戶：要多花錢除廣告只會讓人不想訂閱

「我們致力於提供與一般電視及其他影音平台相比，廣告較少的選項。用戶無需特別點選或取消部分功能，價格的部分也不會有任何調整，跟以前都一樣。」亞馬遜於說明信件中表示，強調消費者有權可以選擇是否要多支付2.99元，享受無廣告的版本。

Prime Video訂閱所需的費用一個月是14.99美金（約460元新臺幣），訂一年的費用則為139美金（約4265元新臺幣）。等到明年新制上路，不想要看到廣告的用戶，一個月須支付的費用將提高至18美金（約552元新臺幣）。

當影音串流變成有線電視的無線版，該選哪個看比較好？