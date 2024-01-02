北京背後的大戰略：中國如何對2024台灣總統大選「加大施壓」？
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「他們（中共）非常善於發現台灣年輕人的興趣，然後去製造吸引他們的內容。」這就是所謂的「鋪路」，一旦建立了觀眾群體並建構了信任關係，這些影片就會開始投放親北京的訊息。根據沈伯洋的研究，有一群年輕台灣人，他們雖不是親中派，但對美國和日本的敵意日益增加。這樣的影響行動不太可能讓台灣突然擁抱中國，但北京正在玩一場長期遊戲。
文：傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）
十二月的陽光灼烤著恆春半島，這是塊台灣島尾延伸入菲律賓海的陸地。許耿睿嘴角銜著一支抽了一半的香菸。而他是一個業餘者社群的一部分，該社團多數像他一樣是退伍軍人，他們喜歡追蹤近年來不斷出現在台灣領海外的中國船艦和戰機。
許先生用塑料束帶將一根長天線綁在一條鐵欄上，然後坐下來用他的手提收音機搜索軍用電台頻道。一開始，我們只聽到台灣海巡隊的柔和南台灣口音指揮著海上交通。然後，透過濃重的靜電干擾，傳來了不同口音和語氣。那是中國海軍。
在台灣一場關鍵的總統大選投票日即將來到之際，北京一直在加大對台灣的壓力，長期以來，中國一直將台灣視為一個叛逆的省份。
可以說，在選舉即將來臨的幾周內，中南海的影響力變得比以往任何時候都更加強大，既在選票上，也在台灣的邊界上。
「我們代表中國的所有人民，」中國海軍的聲音宣告道，「中華人民共和國是中國唯一合法的政府，而台灣是中國不可分割的一部分。」
許先生又抽了一口菸，看起來毫不為所動：「我現在每天都聽到這種聲音。就像他們在背誦劇本一樣。」另一個聲音從空氣中傳來。這是一艘中國拖船的船長，就在台灣海岸僅三英里的地方。這位船長被要求離開台灣的領海，但他拒絕了：「你在談論哪片領海？台灣根本沒有領海！」
許先生突然勃然大怒。他一躍而起，抓起一個手持對講機，對著空氣中發出一連串的痛罵。他在咒罵著的同時重新坐下來，嘟囔著說：「他以為他是誰？」
幾十年來，北京和台北政府一直有一項不成文的協議，即不要越過將它們分隔的110英里寬的台灣海峽中線。但現在，解放軍幾乎每天都在海上和空中越過這條中線。在2022年9月的某一天，解放軍向台灣派遣了超過100架飛機，其中40架越過了中線。
這種所謂的「灰色地帶戰爭」旨在借用一位傳奇中國軍事戰略家孫子的話，即「不戰而屈人之兵」。在此情況下，敵人是台灣政府、支持台灣永久脫離中國的人，以及美國和日本等台灣的外國盟友。
台灣前參謀總長、退役海軍上將李喜明將軍說：「中國向美國甚至日本發送了一個非常強烈的信息。它告訴他們，台灣是中國的一部分。這是我們的領土，所以我們可以在這裏做任何我們想做的事情。同時，它旨在讓台灣人感到害怕，迫使他們屈服。」
隨著台灣即將於2024年1月13日選出新總統，北京的主要目標是削弱台灣人對執政民進黨的支持。目前民進黨籍的總統蔡英文將於執政八年後，於明年5月卸任。
北京登場
對於堅定而靈活地捍衛台灣主權的蔡英文總統，北京對她十分反感。但是她的接棒者、現任台灣副總統賴清德在中國眼中卻是更糟的人士。儘管賴清德聲稱不會改變現狀，但中國認定賴先生是位頑固的「分裂主義者」——「台獨」的倡導者。
北京給台灣選民發出的訊息是：投票給賴清德，就是投票給戰爭。而這也是主要反對黨國民黨的訊息。侯友宜在最近的一次集會上告訴支持者稱：「如果賴清德贏了，我們整個一代人將失去我們一生努力奮鬥所取得的一切。」
但是，民進黨支持者似乎並不害怕。自1996年台灣首次總統直接民選以來，每四年一次的大選，他們都要聽到這種相似劇本台詞。在一個最近陰雨綿綿的周日下午，約六萬名民進黨支持者湧入台北市市中心的一個廣場，聽著賴清德和他的競選搭檔發言。
蔡英文總統隨後走上舞台，人群歡呼起來，揮舞著小小的綠色民進黨旗。其中夾雜著許多代表同性戀驕傲的彩虹旗。蔡英文任內台灣成為同性婚姻合法化的亞洲第一，因而受到當地性少數群體（LGBTQ）的喜愛。
除了民主選舉之外，這似乎是另一個使兩岸區別開來的事情。這似乎也是許多民進黨支持者堅信這個島嶼永遠不會成為中華人民共和國的一部分的眾多原因之一。
「我對（北京的威脅）非常在意，但我不害怕。因為如果他們嘗試入侵我們美麗的國家，我會自願成為一名士兵並奮戰到底。」費德麗卡・周（Frederika Chou）告訴我說。
「也許有一天會發生戰爭，但我不害怕，因為我是台灣人，我需要保護我的國家，」另一位來自台南，今年27歲丁小姐（Abby Ding）則這樣表示。她同父親北上參加這場選舉活動。
但是，北京並非是這次大選唯一的議題。
台灣不斷上升的生活成本、高不可攀的住房價格以及發展機會減少，都引起了一些選民對民進黨不滿，並將年輕選民推向台灣民眾黨及其民粹主義候選人柯文哲的懷抱。
柯文哲曾是民進黨的支持者，當下定位自己為他的競爭對手之間的「中間選擇」，並且是一位能與北京建立更好關係的人。
此外，有關台灣應該做好多少戰爭凖備的問題分裂了該島的主要政黨。
現任民進黨政府推動了「潛艦國造」計劃，並從美國購買了大量F-16戰鬥機和先進導彈。民進黨政府也恢復了為期12個月的強制徵兵制，並表示如果再次當選，兵役時間可能還會延長。
國民黨的態度則矛盾得多。國民黨副總統候選人趙少康將台灣的「潛艦國造」計劃視為一個虛榮工程，資金浪費巨大。趙先生家族來自中國大陸，長期以來一直被視為台北政壇對北京最友善的聲音之一。
趙先生稱，確保台灣和平的唯一方法是與北京進行對話，向習近平保證台灣絕不打算走向「台獨」，並且有一天兩岸可以並且應該統一。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。