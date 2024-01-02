北京背後的大戰略：中國如何對2024台灣總統大選「加大施壓」？

文：傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）

十二月的陽光灼烤著恆春半島，這是塊台灣島尾延伸入菲律賓海的陸地。許耿睿嘴角銜著一支抽了一半的香菸。而他是一個業餘者社群的一部分，該社團多數像他一樣是退伍軍人，他們喜歡追蹤近年來不斷出現在台灣領海外的中國船艦和戰機。

許先生用塑料束帶將一根長天線綁在一條鐵欄上，然後坐下來用他的手提收音機搜索軍用電台頻道。一開始，我們只聽到台灣海巡隊的柔和南台灣口音指揮著海上交通。然後，透過濃重的靜電干擾，傳來了不同口音和語氣。那是中國海軍。

在台灣一場關鍵的總統大選投票日即將來到之際，北京一直在加大對台灣的壓力，長期以來，中國一直將台灣視為一個叛逆的省份。

可以說，在選舉即將來臨的幾周內，中南海的影響力變得比以往任何時候都更加強大，既在選票上，也在台灣的邊界上。

「我們代表中國的所有人民，」中國海軍的聲音宣告道，「中華人民共和國是中國唯一合法的政府，而台灣是中國不可分割的一部分。」

許先生又抽了一口菸，看起來毫不為所動：「我現在每天都聽到這種聲音。就像他們在背誦劇本一樣。」另一個聲音從空氣中傳來。這是一艘中國拖船的船長，就在台灣海岸僅三英里的地方。這位船長被要求離開台灣的領海，但他拒絕了：「你在談論哪片領海？台灣根本沒有領海！」

許先生突然勃然大怒。他一躍而起，抓起一個手持對講機，對著空氣中發出一連串的痛罵。他在咒罵著的同時重新坐下來，嘟囔著說：「他以為他是誰？」

Photo Credit: BBC News 許耿睿是一名業餘無線電愛好者，幾年來他一直在追蹤來自中國的無線電通話。

幾十年來，北京和台北政府一直有一項不成文的協議，即不要越過將它們分隔的110英里寬的台灣海峽中線。但現在，解放軍幾乎每天都在海上和空中越過這條中線。在2022年9月的某一天，解放軍向台灣派遣了超過100架飛機，其中40架越過了中線。

這種所謂的「灰色地帶戰爭」旨在借用一位傳奇中國軍事戰略家孫子的話，即「不戰而屈人之兵」。在此情況下，敵人是台灣政府、支持台灣永久脫離中國的人，以及美國和日本等台灣的外國盟友。

台灣前參謀總長、退役海軍上將李喜明將軍說：「中國向美國甚至日本發送了一個非常強烈的信息。它告訴他們，台灣是中國的一部分。這是我們的領土，所以我們可以在這裏做任何我們想做的事情。同時，它旨在讓台灣人感到害怕，迫使他們屈服。」

隨著台灣即將於2024年1月13日選出新總統，北京的主要目標是削弱台灣人對執政民進黨的支持。目前民進黨籍的總統蔡英文將於執政八年後，於明年5月卸任。

北京登場

對於堅定而靈活地捍衛台灣主權的蔡英文總統，北京對她十分反感。但是她的接棒者、現任台灣副總統賴清德在中國眼中卻是更糟的人士。儘管賴清德聲稱不會改變現狀，但中國認定賴先生是位頑固的「分裂主義者」——「台獨」的倡導者。

北京給台灣選民發出的訊息是：投票給賴清德，就是投票給戰爭。而這也是主要反對黨國民黨的訊息。侯友宜在最近的一次集會上告訴支持者稱：「如果賴清德贏了，我們整個一代人將失去我們一生努力奮鬥所取得的一切。」

但是，民進黨支持者似乎並不害怕。自1996年台灣首次總統直接民選以來，每四年一次的大選，他們都要聽到這種相似劇本台詞。在一個最近陰雨綿綿的周日下午，約六萬名民進黨支持者湧入台北市市中心的一個廣場，聽著賴清德和他的競選搭檔發言。

蔡英文總統隨後走上舞台，人群歡呼起來，揮舞著小小的綠色民進黨旗。其中夾雜著許多代表同性戀驕傲的彩虹旗。蔡英文任內台灣成為同性婚姻合法化的亞洲第一，因而受到當地性少數群體（LGBTQ）的喜愛。

除了民主選舉之外，這似乎是另一個使兩岸區別開來的事情。這似乎也是許多民進黨支持者堅信這個島嶼永遠不會成為中華人民共和國的一部分的眾多原因之一。

「我對（北京的威脅）非常在意，但我不害怕。因為如果他們嘗試入侵我們美麗的國家，我會自願成為一名士兵並奮戰到底。」費德麗卡・周（Frederika Chou）告訴我說。

「也許有一天會發生戰爭，但我不害怕，因為我是台灣人，我需要保護我的國家，」另一位來自台南，今年27歲丁小姐（Abby Ding）則這樣表示。她同父親北上參加這場選舉活動。

但是，北京並非是這次大選唯一的議題。

台灣不斷上升的生活成本、高不可攀的住房價格以及發展機會減少，都引起了一些選民對民進黨不滿，並將年輕選民推向台灣民眾黨及其民粹主義候選人柯文哲的懷抱。

柯文哲曾是民進黨的支持者，當下定位自己為他的競爭對手之間的「中間選擇」，並且是一位能與北京建立更好關係的人。

此外，有關台灣應該做好多少戰爭凖備的問題分裂了該島的主要政黨。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 國民黨的年輕支持者。

現任民進黨政府推動了「潛艦國造」計劃，並從美國購買了大量F-16戰鬥機和先進導彈。民進黨政府也恢復了為期12個月的強制徵兵制，並表示如果再次當選，兵役時間可能還會延長。

國民黨的態度則矛盾得多。國民黨副總統候選人趙少康將台灣的「潛艦國造」計劃視為一個虛榮工程，資金浪費巨大。趙先生家族來自中國大陸，長期以來一直被視為台北政壇對北京最友善的聲音之一。

趙先生稱，確保台灣和平的唯一方法是與北京進行對話，向習近平保證台灣絕不打算走向「台獨」，並且有一天兩岸可以並且應該統一。