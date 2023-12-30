「歐洲統合之父」雅克・德洛爾逝世：現代歐盟的締造者，98歲高壽使他目睹了英國脫歐

現代歐盟的締造者雅克・德洛爾（Jacques Delors）去世，享年98歲。

他在1985年至1995年擔任歐盟（前身為歐洲共同體）執行機構歐盟執委會主席，其間他是「一個更加緊密的聯盟」（ever closer union）理念的教父，推動採用單一市場和創建歐元。

在英國，他的想法遭到了柴契爾夫人（Margaret Thatcher）、約翰・梅傑（John Major）和英國媒體的強烈反對。他們將其視為是現代版的查理曼大帝（Charlemagne），一心想在政治上聯合歐洲。

他的長壽使其目睹了英國在2016年公投脫歐，完全脫離了他的歐洲計劃。

堅定的社會主義者

雅克・呂西安・讓・德洛爾（Jacques Lucien Jean Delors）於1925年7月20日出生在巴黎市中心的巴士底廣場附近。

他的大家庭的政治觀點從強烈的社會主義到共產主義不等。他的父親是法蘭西銀行（Banque de France）的一名左翼社會主義者。由於在一戰中身負重傷，他也是一名堅定的和平主義者。

由於二戰爆發，年幼的雅克學業經常被打斷，家庭也不斷搬家。

德國入侵後不久，他進入斯特拉斯堡大學（University of Strasbourg）學習，但很快被佔領軍扣留。

由於擔心納粹會把他送到國外當苦力，他決定推遲自己的學生生涯。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 雅克・德洛爾是現代歐盟的締造者。

1944年，德洛爾一家回到巴黎，不情願的他在父親的勸說下加入了法蘭西銀行。

他通過了該機構行政部門的考試，從此開始了他的金融生涯。

德洛爾和他的妻子瑪麗（Marie）參與了在法國影響巨大的天主教工會運動。

他們都不認為宗教信仰應是加入這樣一個組織的必要條件，因此他們主張將該組織建成一個更加世俗化的機構。

工會要求他與法國政府合作，促進僱主和工人之間的聯繫。1968年5月的動蕩之後，部長們看中了他關於談判和擴大合作的想法，邀請德洛爾加入他們的行列。

1969年，德洛爾被任命為保守黨總理雅克・沙邦－戴爾馬（Jacques Chaban-Delmas）的社會和文化事務首席顧問。

他於1971年加入社會黨，但三年後，左翼的弗朗索瓦・密特朗（François Mitterrand）和保守派的瓦萊里・季斯卡・德斯坦（Valéry Giscard d' Estaing）都邀請他加入。

據說，德洛爾喜歡被社會主義者視為右翼，而被戴高樂主義者視為左翼。

他在巴黎北郊的克利希市（Clichy）擔任了兩年市長。1979年，他被社會黨列入歐洲議會首次直接選舉的候選人名單。

德洛爾在名單上的排名很低，以至於他沒有期望成功。但他憑借出人意料的好成績獲得了一個席位，隨即被選為歐洲議會經濟和貨幣事務委員會主席。

財政部長

1981年，密特朗在法國總統選舉中獲勝，成為法國政治的分水嶺。

德洛爾無法抗拒加入第五共和國首個社會主義政府的召喚，他成為了財政部長。

他在任期間每天都在為控制公共債務和通貨膨脹而戰。他試圖兌現密特朗的競選承諾，但卻因法郎疲軟和持續的貶值威脅而受阻。

最終，他拒絕了密特朗提出的總理職位，轉而選擇了他真正想要的工作：歐盟執委會（前身為歐洲共同體委員會）主席。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1981年，雅克・德洛爾與弗朗索瓦・密特朗總統。

在他對歐洲議會的首次演講中，德洛爾堅持表示歐洲一體化不僅是一個政治概念，更是一種理想。他說，其存在的主要現實理由是保障整個歐洲大陸的和平。

在新領導人的領導下，當時的歐洲共同體面臨著冷戰結束、兩德統一和前南斯拉夫戰爭等巨大挑戰。

歐共體的成員國也在迅速擴大，葡萄牙、西班牙、奧地利、芬蘭和瑞典都加入了該集團。

德洛爾於1985年上任，在布魯塞爾的第一個四年任期內，他加快了建立一個沒有貨物、勞動力和投資流動障礙的歐洲單一市場的計劃。

這一想法並不新鮮，它可以追溯到1957年的《羅馬條約》（Treaty of Rome），但他對這一想法的不斷倡導，加上歐洲經濟復蘇和重新談判的預算框架，給這個被擱置的想法注入了新的活力。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1986年德洛爾與柴契爾夫人同台。

無國界

由此產生的1987年《歐洲單一法案》（Single European Act）要求成員國在1993年之前取消內部貿易壁壘。

這確保了德洛爾連任主席。在此期間，他孜孜不倦地促成了《馬斯垂克條約》（Maastricht Treaty）的簽訂，該條約創立了歐元和現代歐洲聯盟。

他堅信，歐洲必須建立一個強大的經濟聯盟——一個無國界的市場——來與美國和日本競爭。

1988年，德洛爾預測，在十年內歐共體將為成員國做出80％的經濟和社會決策。

他還決定，歐洲的單一市場不會像美國那樣是一個不受約束的資本主義市場。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 德洛爾堅信，單一市場將具有強大的社會維度。

德洛爾認為，任何這樣的市場都需要一個強大的社會維度和強有力的中央政府來保證。

歐洲大陸的許多人都接受了他的觀點。但柴契爾夫人卻認為這些想法是荒謬的。

她說：「一個統一的歐洲，在我有生之年永遠不會出現，我希望永遠不會。」

《太陽報》也加入了這場辯論，在其頭版刊登了一個雙指敬禮的圖片，並配上了一個現在已成為傳奇的標題：去你的，德洛爾！（Up Yours, Delors!）

妥協

1992年2月，德洛爾見證了《馬斯垂克條約》的簽署。