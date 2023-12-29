開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/29,
國際

《日經亞洲》：普亭告訴習近平俄烏戰爭「至少打5年」，可能影響中國統一台灣計畫

《日經亞洲》：普亭告訴習近平俄烏戰爭「至少打5年」，可能影響中國統一台灣計畫
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

無論習近平是否被說服，普亭在峰會上的講話是理解俄中關係一系列神秘發展的關鍵，包括中國5月派出和平特使李輝訪問烏克蘭和俄羅斯等5國，到兩個月後中國撤換外交部長秦剛。

（中央社）《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，消息人士透露，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）3月在莫斯科告訴中國國家主席習近平，俄羅斯「將在烏克蘭（至少）打5年」。這不僅衝擊中俄關係，甚至影響習近平統一台灣的計畫。

報導中說，這似乎是普亭總結當時不利於俄羅斯的情況，並向習近平保證俄羅斯最終會取得勝利。

可能的含義是，一場持久戰將有利於中國武器精良的夥伴俄羅斯。

換句話說，這句話也是在警告習近平不要改變親俄立場。

這次出訪是習近平在2022年2月莫斯科全面入侵烏克蘭後首度訪問俄羅斯，也是習近平在中國取消嚴格的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）清零政策後首次訪問主要國家。

無論習近平是否被說服，普亭在峰會上的講話是理解俄中關係一系列神秘發展的關鍵，包括中國5月派出和平特使李輝訪問烏克蘭和俄羅斯等5國，到兩個月後中國撤換外交部長秦剛。

《紐約時報》最近報導，至少從9月起，普亭就一直在利用中間人放話，表示他願意停火，條件是俄羅斯可以保留目前占領的領土。

但據熟悉中俄外交策略的多名消息人士透露，有鑑於普亭在3月對習近平說的話，普亭的放話不應只從表象看。

普亭可能只是想製造一種假象，也就是他在明（2024）年3月的俄羅斯總統大選前正走向停火甚至和平，他相信這樣的氣氛會在投票中對他有利。

同時，習近平領導下的中國重新考慮其戰略，部分是基於普亭3月的俄烏戰爭至少打「5年」談話。

如果俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭拉長，將嚴重影響習近平史無前例連三任中國國家主席和中共總書記的計畫與雄心。習近平統一台灣的大目標也可能會受到影響。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。