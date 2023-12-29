總統政見會最終場：柯文哲左打賴造謠右批侯兩岸，侯友宜聚焦勞權經濟要賴別抹紅，賴清德憂藍白掌握國會將讓國政難推動

柯文哲左打賴造謠右批侯兩岸，政見會最終場火力全開

（中央社）台灣民眾黨總統候選人柯文哲28日在電視政見會痛批民進黨總統候選人賴清德，身為副總統帶頭造謠，「我什麼時候說過我接受一個中國？」他也質疑，國民黨總統候選人侯友宜公然接受已無民意支持的九二共識。

柯文哲28日第3場電視政見會聚焦醫療、國防、外交、兩岸等主題。有別於首場政見會收斂、第二場政見會點到為止，柯文哲28日對2個對手火力全開。

柯文哲在第一輪發言時，先為國中生割頸命案表達默哀，並強調應思考如何建構社會安全網通報機制。他也在第一輪發言闡述醫療長照政見，主張提高醫療衛生支出達到占GDP 8％，並全面推動「長照保險」。談及勞保，他則說應召開年金改革國是會議，檢討勞保年金如何永續。

柯文哲的第二輪發言則主攻國防、兩岸和外交政見，主張國防預算應提升到GDP的3％，兩岸關係的最佳方案就是「台灣自主、兩岸和平」。

柯文哲更藉兩岸議題砲打對手。他指出，民進黨現階段仍有台獨黨綱，過去8年執政與大陸零互動，現在更推舉自稱「務實的台獨工作者」的賴清德當總統候選人；另一方面，國民黨沒有修正「統一黨章」，推派的侯友宜也公然接受已無民意支持的九二共識。

他也說，賴清德只有選舉時不主張台獨，國民黨只有在選舉時不主張統一。

柯文哲在第三輪發言時猛批賴清德示範何謂詐騙，「我請問你，我什麼時候說過我接受一個中國？」他也說，2015年早就說過兩岸一家親，2016年民進黨立委候選人都邀請站台，當時都不覺得兩岸一家親有問題，「把我利用完了，拿到政權了就把我踢走」。

政見會結束後，柯文哲在步出電視台前接受媒體聯訪。媒體詢問如何評價自己和對手表現。柯文哲表示，重點不是自己評分多少，民意才是最大，應該給人民評分，他覺得對手表現都不錯，他猜每個人都把最好一面表現出來。

柯文哲日前接受專訪表示不在意邦交國數量，並認同邦交國到0都沒關係，引發外界批評。柯文哲說，他反對凱子外交，邦交國會盡力延續，但絕不陷入跟中國打金錢外交。

中共總書記習近平27日表示，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，「堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。媒體詢問如何看待。

柯文哲表示，從1996年至今的每次選舉，中國都是民進黨最大的助選員，這代表中國不了解台灣民意，所以每次做都是錯誤動作，但他不希望國民黨、民進黨每次都要靠中國才會贏得大選。

柯文哲指出，民進黨就是「抗中保台芒果乾」，國民黨則是跑到中國去看有沒有什麼資源，看看中共會不會鼓勵台商回來投票等，但這些作法長期來看對台灣都非正面發展。

談及28日政見會上有許多批評賴清德的言論，柯文哲表示，一般電視台名嘴造謠，他會心想「算了，大家就是混一口飯吃」，就不計較，但賴清德已經變成政府造謠的代表。

柯文哲表示，他從沒因為台灣斷交而嘲笑自己的國家，也沒說接受一個中國，至於兩岸一家親言論，他早在2015年就講，2016年選舉還有許多民進黨立委候選人找他站台。他說，副總統不可以帶頭造謠，「賴清德今天就是最壞的示範」。

談及如何建立社會安全網，柯文哲表示，以他擔任台北市長的經驗為例，一個是學校，一個是社區。他表示，學校由老師當第一線，由輔導人員擔任第二線，並由聯合醫院的精神科擔任第三線，有些人真的有病，包含憂鬱症、躁症、思覺失調等，所以需要一層層處理。

至於社區部分，柯文哲表示，除了鄰里長，台北市府有7個局處處理特殊個案，若有不能處理的部分，區公所會提交到區級會議，或甚至是府級會議。

柯文哲強調，社會安全網要一層層完整建構，但難的不是設計系統，而是肯不肯咬緊牙關，由市長親自主持會議，政治的核心還是執行力。

Photo Credit: 中央社 國民黨總統候選人侯友宜28日參加由中央選舉委員會主辦的第3場第16任總統副總統選舉總統候選人電視政見發表會，會後出席記者會受訪。中央社記者郭日曉攝 112年12月28日

侯友宜政見會聚焦勞權、經濟，要賴清德別抹紅

（中央社）總統大選最後一場電視政見發表會28日舉行，國民黨總統候選人侯友宜聚焦勞權及經濟議題，猛攻對手賴清德。侯友宜質疑，賴清德是副總統也做過行政院長，有為勞工做過什麼，民進黨執政讓台灣變成低薪、過勞之島，也讓國內經濟不振。

總統大選最後一場電視政見發表會晚間舉行，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜再度同場交鋒；政見會抽籤的發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德。

侯友宜在3輪發言中，分別就校園安全以及社會安全網、勞工權益、經濟等議題進行論述。他在第一輪發言時，提出防治校園暴力4大主張，包括老師在緊急情形可逕行檢查學生私有物品等。他說，校園霸凌絕對可當作犯罪行為看待，政府必須以更強硬態度向犯罪宣戰，不希望以假人權之名，行保護惡人之實。

進入第2輪發言後，侯友宜開始主打民進黨執政不佳，他首先聚焦勞工權益議題，再提總統蔡英文曾說勞工是心裡最軟的一塊，以及賴清德曾說過照服員月薪新台幣3萬元是做功德、說過消防員捕蜂捉蛇是做功德的「功德說」。他呼籲民進黨要守護勞工，不要說一套做一套。

侯友宜隨後提出「守護勞工7件事」，包括勞工加薪、企業減稅；守護弱勢、降低賦稅；增加休假天數、勞動尊嚴再升級；力保勞保基金永續發展；興建勞工宅；保障非典型勞工權利；修訂三法、勞權加碼。他說，他對勞工絕對不會只出一張嘴，會認真打拚，不會叫別人去做功德，政府一定要支持跟疼惜弱勢勞工。