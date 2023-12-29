加薩衛生部稱死亡達2萬1320人，以軍空襲致南部20巴勒斯坦人喪命，聯合國籲以色列停止非法殺戮

以色列戰車深入加薩中部，空襲致南部20巴勒斯坦人喪命

（中央社）以色列戰車今天（當地時間28日）深入加薩走廊（Gaza Strip）中部一座城鎮，此前以色列連日不停轟炸，迫使數以萬計已經離開家園的巴勒斯坦家庭再度出逃。

《路透社》報導，根據一名巴勒斯坦記者張貼的照片，以色列戰車出現在加薩中部布賴吉（Al-Bureij）的建築密集區一座清真寺附近，武裝分遣隊看似已從東郊的果園挺進當地。

在加薩走廊南部，以色列部隊襲擊南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）市中心一家醫院周圍，居民擔心以色列又會發動新的地面攻勢。當地已擠滿因12週以哈戰爭無家可歸的家庭。

加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）說，以色列對加薩南部邊境靠近埃及的主要城鎮拉法（Rafah）發動最新奪命空襲，造成20名巴勒斯坦人死亡，55人受傷。而根據當地醫護和居民，被炸的建築物內住著流離失所的平民。

《路透社》影像顯示，救難人員急忙在瓦礫堆中找尋受害者，接著穿越神情恍惚和啜泣的喧鬧民眾，把受害者送到附近醫院，其中包括一名嬰兒和數名孩童。

巴勒斯坦衛生當局稍早表示，已確認過去24小時有210人死於以色列空襲，使得以色列與伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」（Hamas）開戰迄今的巴勒斯坦死亡人數來到2萬1320人，接近加薩人口的1％。而且恐怕另有數以千計的死者遭到掩埋或消失在廢墟中。

加薩衛生部稱死亡達2萬1320人，WHO警告情勢險峻

哈瑪斯統治下的加薩走廊衛生部今天表示，自從與以色列的戰爭10月7日爆發以來，當地至少已有2萬1320人死亡。世界衛生組織（WHO）對加薩民眾面臨「嚴峻險境」發出警告。

《法新社》報導，以色列軍隊持續圍剿坐困加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯，今天進行猛烈轟炸，激烈戰鬥的重心持續朝加薩南部移動，但有數十萬流離失所的加薩居民在當地避難。

以哈戰爭已使得加薩走廊北部大部分地方遭到嚴重破壞，如今最激烈的空襲、砲擊和逐戶戰鬥已轉移到加薩南部城市汗尤尼斯。

加薩走廊衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）今天在電視記者會上還說，開戰後已有5萬5603人受傷。

根據聯合國（UN）說法，加薩走廊240萬人口已有8成被迫離開家園。許多人目前暫居加薩走廊最南端鄰近埃及的城市拉法內外，住在擁擠的避難所或臨時搭建的帳篷裡。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲「採取緊急措施，來緩解」加薩人民面臨的「嚴峻險境」，包括「可怕的受傷、急劇的飢餓和…嚴重的罹病風險」。

約旦河西岸人權惡化，聯合國籲以色列停止非法殺戮

聯合國在今天發布的一份報告中指出，在遭占領的約旦河西岸，人權狀況正急遽惡化，該組織敦促以色列停止針對巴勒斯坦人的「非法殺戮」。

《法新社》報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中表示：「在執法時間利用軍事戰術和軍用武器、使用不必要或不成比例的武力，以及針對巴勒斯坦人實施廣泛、任意和歧視性的行動限制，這些都極其令人擔憂。」

據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，自從巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯10月7日襲擊以國以來，約旦河西岸地區已有超過2550名巴人被以軍隊逮捕，其中有1300多人與哈瑪斯有關聯。

此外，巴勒斯坦衛生部今天表示，以軍對雷馬拉（Ramallah）發動連夜攻擊，造成1名巴勒斯坦男子喪生。當地是巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）所在地。

以軍表示，部隊瞄準雷馬拉和約旦河西岸其他地區的外幣兌換所，並指控這些商家資助數個巴勒斯坦激進組織。

一名《法新社》記者在雷馬拉看到巴勒斯坦民眾向以軍投擲汽油彈。巴勒斯坦紅新月會（Red Crescent Society）證實，該組織的醫護人員正治療8名中槍傷患。

以軍表示，部隊在雷馬拉各地開槍射擊「投擲爆炸裝置、汽油彈、石塊，並向以色列安全部隊開槍的攻擊者」。

根據以國國防部長葛朗特（Yoav Gallant）辦公室，以軍在攻擊期間查獲「準備運往哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織的數百萬以色列貨幣謝克爾（shekel）」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航