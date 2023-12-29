加薩衛生部稱死亡達2萬1320人，以軍空襲致南部20巴勒斯坦人喪命，聯合國籲以色列停止非法殺戮
我們想讓你知道的是
加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）說，以色列對加薩南部邊境靠近埃及的主要城鎮拉法（Rafah）發動最新奪命空襲，造成20名巴勒斯坦人死亡，55人受傷。而根據當地醫護和居民，被炸的建築物內住著流離失所的平民。
以色列戰車深入加薩中部，空襲致南部20巴勒斯坦人喪命
（中央社）以色列戰車今天（當地時間28日）深入加薩走廊（Gaza Strip）中部一座城鎮，此前以色列連日不停轟炸，迫使數以萬計已經離開家園的巴勒斯坦家庭再度出逃。
《路透社》報導，根據一名巴勒斯坦記者張貼的照片，以色列戰車出現在加薩中部布賴吉（Al-Bureij）的建築密集區一座清真寺附近，武裝分遣隊看似已從東郊的果園挺進當地。
在加薩走廊南部，以色列部隊襲擊南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）市中心一家醫院周圍，居民擔心以色列又會發動新的地面攻勢。當地已擠滿因12週以哈戰爭無家可歸的家庭。
加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）說，以色列對加薩南部邊境靠近埃及的主要城鎮拉法（Rafah）發動最新奪命空襲，造成20名巴勒斯坦人死亡，55人受傷。而根據當地醫護和居民，被炸的建築物內住著流離失所的平民。
《路透社》影像顯示，救難人員急忙在瓦礫堆中找尋受害者，接著穿越神情恍惚和啜泣的喧鬧民眾，把受害者送到附近醫院，其中包括一名嬰兒和數名孩童。
巴勒斯坦衛生當局稍早表示，已確認過去24小時有210人死於以色列空襲，使得以色列與伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」（Hamas）開戰迄今的巴勒斯坦死亡人數來到2萬1320人，接近加薩人口的1％。而且恐怕另有數以千計的死者遭到掩埋或消失在廢墟中。
加薩衛生部稱死亡達2萬1320人，WHO警告情勢險峻
哈瑪斯統治下的加薩走廊衛生部今天表示，自從與以色列的戰爭10月7日爆發以來，當地至少已有2萬1320人死亡。世界衛生組織（WHO）對加薩民眾面臨「嚴峻險境」發出警告。
《法新社》報導，以色列軍隊持續圍剿坐困加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯，今天進行猛烈轟炸，激烈戰鬥的重心持續朝加薩南部移動，但有數十萬流離失所的加薩居民在當地避難。
以哈戰爭已使得加薩走廊北部大部分地方遭到嚴重破壞，如今最激烈的空襲、砲擊和逐戶戰鬥已轉移到加薩南部城市汗尤尼斯。
加薩走廊衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）今天在電視記者會上還說，開戰後已有5萬5603人受傷。
根據聯合國（UN）說法，加薩走廊240萬人口已有8成被迫離開家園。許多人目前暫居加薩走廊最南端鄰近埃及的城市拉法內外，住在擁擠的避難所或臨時搭建的帳篷裡。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲「採取緊急措施，來緩解」加薩人民面臨的「嚴峻險境」，包括「可怕的受傷、急劇的飢餓和…嚴重的罹病風險」。
約旦河西岸人權惡化，聯合國籲以色列停止非法殺戮
聯合國在今天發布的一份報告中指出，在遭占領的約旦河西岸，人權狀況正急遽惡化，該組織敦促以色列停止針對巴勒斯坦人的「非法殺戮」。
《法新社》報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中表示：「在執法時間利用軍事戰術和軍用武器、使用不必要或不成比例的武力，以及針對巴勒斯坦人實施廣泛、任意和歧視性的行動限制，這些都極其令人擔憂。」
據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，自從巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯10月7日襲擊以國以來，約旦河西岸地區已有超過2550名巴人被以軍隊逮捕，其中有1300多人與哈瑪斯有關聯。
此外，巴勒斯坦衛生部今天表示，以軍對雷馬拉（Ramallah）發動連夜攻擊，造成1名巴勒斯坦男子喪生。當地是巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）所在地。
以軍表示，部隊瞄準雷馬拉和約旦河西岸其他地區的外幣兌換所，並指控這些商家資助數個巴勒斯坦激進組織。
一名《法新社》記者在雷馬拉看到巴勒斯坦民眾向以軍投擲汽油彈。巴勒斯坦紅新月會（Red Crescent Society）證實，該組織的醫護人員正治療8名中槍傷患。
以軍表示，部隊在雷馬拉各地開槍射擊「投擲爆炸裝置、汽油彈、石塊，並向以色列安全部隊開槍的攻擊者」。
根據以國國防部長葛朗特（Yoav Gallant）辦公室，以軍在攻擊期間查獲「準備運往哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織的數百萬以色列貨幣謝克爾（shekel）」。
新聞來源
延伸閱讀
- 納坦雅胡警告戰爭將愈演愈烈，提和平3條件，以色列參謀總長：戰爭可能再持續數月
- 有人慘死音樂祭、有人提槍赴加薩，以色列父母如何看待自己的孩子上戰場？
- 民眾不滿人體模型「暗示加薩裹屍布」揚言抵制，Zara道歉下架爭議宣傳照
- 以色列重啟加薩戰火後犯下戰術錯誤——就算贏了戰爭，也會輸了政治
- 「兩國方案」遲遲無法落實，巴勒斯坦方面要負最大責任
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-12-29 加薩衛生部稱死亡達2萬1320人，以軍空襲致南部20巴勒斯坦人喪命，聯合國籲以色列停止非法殺戮
- 2023-12-28 加薩戰爭掀抵制潮，約旦河西岸巴人拒買以色列貨；加薩停電難以獲知新聞，收音機翻身熱賣多斷貨
- 2023-12-27 納坦雅胡警告戰爭將愈演愈烈，提和平3條件，以色列參謀總長：戰爭可能再持續數月
Tags：
未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。