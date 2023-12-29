歷屆7次總統大選中國介選手段一覽：文攻武嚇、假訊息網路戰、經貿報復擾民心
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台灣透過這7次大選，人民直選出李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等4位總統，第8次的2024大選則進入倒數時刻。對比中國，歷經台灣大選期間的中共領導人分別為江澤民、胡錦濤及習近平。從文攻武嚇到網路戰及經貿報復，中國介選更細膩操作人心，手法雖進化，但不變的是無視台灣人民堅持國家主權與民主價值的民意。
（中央社）台灣自1996年以來歷經7次總統大選，每次兩岸關係是最受矚目議題，而中國從過往直接的文攻武嚇，轉型至訴求經濟利益、再朝藉假訊息及經貿報復等干擾民心，介選手法雖進化，但不變的是無視台灣主流民意。
台灣透過這7次大選，人民直選出李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等4位總統，第8次的2024大選則進入倒數時刻。對比中國，歷經台灣大選期間的中共領導人分別為江澤民、胡錦濤及習近平。
點名批評李登輝、飛彈試射
第3次台海危機1996年的台灣大選是兩岸最緊張的一次大選，在3月23日投票前，中國不僅文攻還飛彈試射，造成繼1954年及1958年後的台海第三次危機。
文攻方面，江澤民直批「絕不允許李登輝以及其他任何勢力，以任何的方式，來改變台灣是中國一部分的地位」、國務院總理李鵬重申不放棄用武、中共全國人大委員長喬石指「李登輝挾洋自重，大搞台獨，在分裂祖國的道路上越走越遠。」
解放軍在3月8日至3月15日期間在台灣海峽軍演，發射4枚東風15型飛彈，3枚落在台灣南部高雄外海，另外1枚落在北部基隆外海。
當年大選後，《亞洲週刊》曾報導，江澤民在人大首次透露，共軍的飛彈試射就是「衝著台灣總統大選而來」，試圖影響台灣總統選舉後的政策走向，從戰略上遏制台獨。
發布台灣問題白皮書提動武3條件
2000年大選，在台灣可能政黨輪替民進黨執政情勢下，中共藉「一個中國的原則與台灣問題」白皮書，提出動武條件，指如果出現台灣被以任何名義從中國分割出去的重大事變、如果出現外國侵占台灣、如果台灣當局無限期地拒絕透過談判和平解決兩岸統一問題等，中國政府只能被迫採取包括使用武力，來維護中國的主權和領土完整。
之後江澤民警告，如果台灣無限期拖延兩岸統一談判，北京將採取「激烈措施」，總理朱鎔基更稱誰要是搞台灣獨立，就沒有好下場，籲台灣同胞切莫一時衝動，以免後悔莫及。
拉攏台商外交打壓雙管齊下
2004年台灣大選，中共已換上胡錦濤、總理溫家寶當家，試圖改變過去劍拔弩張做法，換上一張拉攏台商唱和經濟利享臉孔，另加大外交打壓做法。
例如胡錦濤選前親自出馬接見台商，訴諸情感稱大陸和台灣同屬一個中國，「尊重台灣同胞要求當家作主、發展民主的意願」，但是反對台獨。這是中國首次以此類高層次、大規模的方式，聚集各地台商協會會長座談與會見，顯示透過政經分離的對台策略，達到「以經促統」。
當年大選綁公投，尋求連任的陳水扁宣布2項和平公投議題：包括如果中共不撤除瞄準台灣的飛彈，是否贊成政府增購反飛彈裝備？第二個題目為是否同意政府與中共協商，推動兩岸和平穩定的互動架構？
中國隨後施壓法國反對台灣公投，胡錦濤1月26日訪法，已故時任法國總統席哈克（Jacques Chirac）表示反對台灣獨立，指台灣舉辦公投是個錯誤的決定，會影響區域穩定。但遭法國主流媒體嚴厲批評干預台灣公投，是對民主的無知。
從2002年時任總統陳水扁提出「一邊一國」口號，兩岸進入邦交國爭奪戰，總計陳水扁任內斷交9國、建交3國。
克制武嚇「溫情」喊話
2008年台灣大選綠藍情勢消長，大陸克制武嚇，胡錦濤對台灣「溫情」喊話，表示努力爭取恢復兩岸協商談判，台灣任何政黨只要承認兩岸同屬一個中國都可以談，在一個中國原則的基礎上協商正式結束兩岸敵對狀態，達成和平協定。
以經促統
2012年大陸領導人對台灣大選時的表態更著重在拉攏交流，胡錦濤期勉廈門「更好服務兩岸關係和平發展」；中共中央紀委書記賀國強也表示，廈門應建設為兩岸民眾「融合相處的溫馨家園」。
溫家寶選前也到江蘇省常熟、昆山和蘇州工業園區考察，他在昆山與台資企業座談時特別指示，要協助台資企業創造更好的經營環境。
習近平上台
2012年11月，習近平在中共18大接掌領導人，他曾在最接近台灣的大陸省份–福建一待17年，被視為中共歷屆領導人中，可能是最知台的一位。
馬習會後強調九二共識
2016年台灣大選，因政黨輪替呼聲再起，2015年11月7日習近平與時任總統馬英九在新加坡舉行「馬習會」，開場時習近平放軟說不管兩岸同胞經歷多少風雨，「沒有任何力量能把我們分開，因為我們是打斷骨頭連著筋的同胞兄弟，是血濃於水的一家人。」
但會後時任大陸國台辦主任張志軍則端出強硬姿態，指兩岸7年來和平發展，關鍵是雙方確立堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，若無此定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆。
頻繁軍演發動假訊息戰，祭觀光禁令
2020年台灣大選，習近平在2019年提出稱為「習五條」的對台工作綱領性講話，內容包括探索「兩制」台灣方案，深化兩岸融合發展等，但堅稱，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。同年6月香港發生反送中運動，抗中思潮成港台主流，習近平在2019年12月31日重申堅決反對「台獨」。
中國除了傳統的文攻武嚇外，2019年9月台灣國安會提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告另指出，中國當局正無所不用其極介入2020台灣大選，對台灣一波又一波的施壓恫嚇，包括持續性對台軍演、暫停陸客自由行及大幅縮減團客、抵制金馬獎、利誘索羅門、吉里巴斯與台斷交等等。
此外，中國更全面發動假訊息攻勢，《紐約時報》2020年1月6日報導，中國正在實驗操弄社群媒體影響選民。臉書（Facebook）流傳許多真偽難辨的內容，例如總統府前有大批民眾陳情抗議等。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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