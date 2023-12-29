歷屆7次總統大選中國介選手段一覽：文攻武嚇、假訊息網路戰、經貿報復擾民心

（中央社）台灣自1996年以來歷經7次總統大選，每次兩岸關係是最受矚目議題，而中國從過往直接的文攻武嚇，轉型至訴求經濟利益、再朝藉假訊息及經貿報復等干擾民心，介選手法雖進化，但不變的是無視台灣主流民意。

台灣透過這7次大選，人民直選出李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等4位總統，第8次的2024大選則進入倒數時刻。對比中國，歷經台灣大選期間的中共領導人分別為江澤民、胡錦濤及習近平。

點名批評李登輝、飛彈試射

第3次台海危機1996年的台灣大選是兩岸最緊張的一次大選，在3月23日投票前，中國不僅文攻還飛彈試射，造成繼1954年及1958年後的台海第三次危機。

文攻方面，江澤民直批「絕不允許李登輝以及其他任何勢力，以任何的方式，來改變台灣是中國一部分的地位」、國務院總理李鵬重申不放棄用武、中共全國人大委員長喬石指「李登輝挾洋自重，大搞台獨，在分裂祖國的道路上越走越遠。」

解放軍在3月8日至3月15日期間在台灣海峽軍演，發射4枚東風15型飛彈，3枚落在台灣南部高雄外海，另外1枚落在北部基隆外海。

當年大選後，《亞洲週刊》曾報導，江澤民在人大首次透露，共軍的飛彈試射就是「衝著台灣總統大選而來」，試圖影響台灣總統選舉後的政策走向，從戰略上遏制台獨。

發布台灣問題白皮書提動武3條件

2000年大選，在台灣可能政黨輪替民進黨執政情勢下，中共藉「一個中國的原則與台灣問題」白皮書，提出動武條件，指如果出現台灣被以任何名義從中國分割出去的重大事變、如果出現外國侵占台灣、如果台灣當局無限期地拒絕透過談判和平解決兩岸統一問題等，中國政府只能被迫採取包括使用武力，來維護中國的主權和領土完整。

之後江澤民警告，如果台灣無限期拖延兩岸統一談判，北京將採取「激烈措施」，總理朱鎔基更稱誰要是搞台灣獨立，就沒有好下場，籲台灣同胞切莫一時衝動，以免後悔莫及。

拉攏台商外交打壓雙管齊下

2004年台灣大選，中共已換上胡錦濤、總理溫家寶當家，試圖改變過去劍拔弩張做法，換上一張拉攏台商唱和經濟利享臉孔，另加大外交打壓做法。

例如胡錦濤選前親自出馬接見台商，訴諸情感稱大陸和台灣同屬一個中國，「尊重台灣同胞要求當家作主、發展民主的意願」，但是反對台獨。這是中國首次以此類高層次、大規模的方式，聚集各地台商協會會長座談與會見，顯示透過政經分離的對台策略，達到「以經促統」。

當年大選綁公投，尋求連任的陳水扁宣布2項和平公投議題：包括如果中共不撤除瞄準台灣的飛彈，是否贊成政府增購反飛彈裝備？第二個題目為是否同意政府與中共協商，推動兩岸和平穩定的互動架構？

中國隨後施壓法國反對台灣公投，胡錦濤1月26日訪法，已故時任法國總統席哈克（Jacques Chirac）表示反對台灣獨立，指台灣舉辦公投是個錯誤的決定，會影響區域穩定。但遭法國主流媒體嚴厲批評干預台灣公投，是對民主的無知。

從2002年時任總統陳水扁提出「一邊一國」口號，兩岸進入邦交國爭奪戰，總計陳水扁任內斷交9國、建交3國。

克制武嚇「溫情」喊話

2008年台灣大選綠藍情勢消長，大陸克制武嚇，胡錦濤對台灣「溫情」喊話，表示努力爭取恢復兩岸協商談判，台灣任何政黨只要承認兩岸同屬一個中國都可以談，在一個中國原則的基礎上協商正式結束兩岸敵對狀態，達成和平協定。

以經促統

2012年大陸領導人對台灣大選時的表態更著重在拉攏交流，胡錦濤期勉廈門「更好服務兩岸關係和平發展」；中共中央紀委書記賀國強也表示，廈門應建設為兩岸民眾「融合相處的溫馨家園」。

溫家寶選前也到江蘇省常熟、昆山和蘇州工業園區考察，他在昆山與台資企業座談時特別指示，要協助台資企業創造更好的經營環境。

習近平上台

2012年11月，習近平在中共18大接掌領導人，他曾在最接近台灣的大陸省份–福建一待17年，被視為中共歷屆領導人中，可能是最知台的一位。

馬習會後強調九二共識

2016年台灣大選，因政黨輪替呼聲再起，2015年11月7日習近平與時任總統馬英九在新加坡舉行「馬習會」，開場時習近平放軟說不管兩岸同胞經歷多少風雨，「沒有任何力量能把我們分開，因為我們是打斷骨頭連著筋的同胞兄弟，是血濃於水的一家人。」

但會後時任大陸國台辦主任張志軍則端出強硬姿態，指兩岸7年來和平發展，關鍵是雙方確立堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，若無此定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆。

頻繁軍演發動假訊息戰，祭觀光禁令

2020年台灣大選，習近平在2019年提出稱為「習五條」的對台工作綱領性講話，內容包括探索「兩制」台灣方案，深化兩岸融合發展等，但堅稱，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。同年6月香港發生反送中運動，抗中思潮成港台主流，習近平在2019年12月31日重申堅決反對「台獨」。

中國除了傳統的文攻武嚇外，2019年9月台灣國安會提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告另指出，中國當局正無所不用其極介入2020台灣大選，對台灣一波又一波的施壓恫嚇，包括持續性對台軍演、暫停陸客自由行及大幅縮減團客、抵制金馬獎、利誘索羅門、吉里巴斯與台斷交等等。

此外，中國更全面發動假訊息攻勢，《紐約時報》2020年1月6日報導，中國正在實驗操弄社群媒體影響選民。臉書（Facebook）流傳許多真偽難辨的內容，例如總統府前有大批民眾陳情抗議等。