英軍艦赴蓋亞那外海，委內瑞拉發動5600名士兵軍演，馬杜洛下令派兵至邊境

英軍艦赴蓋亞那外海，委內瑞拉派兵至邊境

（中央社）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）今天（當地時間28日）宣布，將向鄰國蓋亞那邊境派遣軍隊，這是對英國派遣海軍巡邏艦「特倫特號」赴蓋亞那參加聯合軍演的回應。

委內瑞拉、蓋亞那近期陷入對石油蘊藏豐富的埃塞奎博（Essequibo）領土的激烈外交爭端。馬杜洛今天在委內瑞拉電視播出的公告中下令，「立即啟動玻利瓦武裝部在東加勒比海和大西洋沿岸，即委內瑞拉北部和東北海岸，毗鄰蓋亞那邊境的聯合防禦行動，作為對英國對委內瑞拉挑釁的回應」。

馬杜洛沒提供具體資訊，但一名軍方官員說，5600名士兵已準備展開行動。

英國國防部24日宣布派遣皇家海軍巡邏艦「特倫特號」（HMS Trent）保護蓋亞那，蓋亞那是前英國殖民地，改制共和後仍是大英國協成員，是南美洲唯一的英語國家。

倫敦方面表示，這艘軍艦已在加勒比海打擊販毒活動，但將轉移到蓋亞那外海。

美國自去年以來與蓋亞那建立軍事夥伴關係，也關注埃塞奎博危機，宣布對該地區進行軍事演習，馬杜洛也稱此舉為挑釁。美國還研究在埃塞奎博建立軍事基地的可能。

自19世紀末以來，埃塞奎博一直由蓋亞那治理，面積超過15.9萬平方公里，占蓋亞那領土的75％以上，2015年當地發現石油，據估計石油儲量為110億桶，其中最重要的部分在埃塞奎博附近海域，也因此蓋亞那成為近年來經濟成長最快的南美國家。

委內瑞拉在蓋亞那邊境部署軍隊，打破了本月中旬的承諾。馬杜洛和蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）14日在加勒比海國家聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）舉行會議，雙方達成睦鄰友好與和平共處的承諾。會後，馬杜洛在社群媒體X（前身為Twitter）發文表示，委內瑞拉和蓋亞那願意繼續對話以解決埃塞奎博領土爭端。

委內瑞拉3日舉行公民投票，95％選民支持將埃塞奎博納入委內瑞拉版圖。因馬杜洛主張吞併埃塞奎博領土，導致委、蓋兩國關係緊張升級，14日的會議被視為平息爭端的第一步。

巴西前外交部長、現任總統府特別顧問阿摩林（Celso Amorim）和聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）以觀察員身分列席14日會議。

雖然阿摩林不大相信委內瑞拉會對埃塞奎博地區進行軍事干預，但擔心委、蓋兩國之間緊張局勢升級，可能會為在亞馬遜地區建立外國軍事基地製造藉口。

英軍艦赴蓋亞那，委內瑞拉將發動軍演

委內瑞拉總統馬杜洛今天下令5600多名軍人參與一項「防禦」演習，以此回應英國派軍艦到鄰國蓋亞那外海。

馬杜洛近期主張吞併占蓋亞那70％領土、石油蘊藏量豐富的埃塞奎博地區，導致兩國關係緊張。

英國24日宣布派遣皇家海軍巡邏艦「特倫特號」赴蓋亞那。蓋亞那是前英國殖民地，改制共和後仍是大英國協成員，是南美洲唯一的英語國家。

馬杜洛今天說，他將發起「一項防禦性質的聯合行動，以回應英國對於我國和平與主權的挑釁和威脅」。

委內瑞拉政府稍早也在聲明中要求蓋亞那「立即採取讓特倫特號退出的行動，勿讓軍事強權涉入這場領土爭議」。

蓋亞那外交部一名消息人士匿名告訴法新社，特倫特號預計明天抵達，為了海上防禦演習待在其領海的時間「不超過一週」，而且不會在首都喬治城（Georgetown）靠岸。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航